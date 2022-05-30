إهانة الناشطة ريم الشمري للمصريين.. محكمة التمييز الكويتية تصدر قرارها النهائي في القضية

وطن – أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكما نهائيا وباتا ببراءة الناشطة الكويتية، ريم الشمري، في واقعة إهانتها لمصر والجالية المصرية قبل عامين.

وأعلنت “الشمري” عن الحكم في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“، قالت فيها: “وانتصرنا و الناصر الله الكويت للكويتيين وانت لست شريك في وطني ويا غريب كن أديب”.

وأضافت قائلة: “البراءة انتصار للشعب الكويتي وأنه لا يقبل أن يمس أحد الكويت”.

وتابعت “الشمري”: “وشكرا للقضاء الكويتي على حفاظه على كرامة الكويت مبروك للكويت وأهل الكويت الله يحمي الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه”.

وانتصرنا و الناصر الله

الكويت للكويتيين وانت لست شريك في وطني ويا غريب كن اديب

البراءه انتصار للشعب الكويتي و انه لا يقبل ان يمس احد الكويت

وشكرا للقضاء الكويتي على حفاظه على كرامه الكويت

مبروك للكويت و اهل الكويت الله يحمي الكويت و اميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه 🙏🏻♥️🇰🇼 pic.twitter.com/tt0u0ycyVc — 🇰🇼 بنت الكويت .. الريم 🇰🇼 (@reem78alsh) May 30, 2022

المصريين خدم ومأجورين

وكانت الناشطة الكويتية ريم الشمري قد أحدثت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أيار/مايو من العام 2020، بعد ظهورها في مقاطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، هاجمت فيها المصريين ووصفتهم بـ“المأجورين والخادمين“ في بلادها.

وقالت ريم الشمري حينذاك ”هناك بعض المصريين الذين يتحدثون بأن بلاد الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئا“.

وأكدت أن ”الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وأنهم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب“ بحسب وصفها.

وأضافت أيضا، في أحد المقاطع بأن ”المصريين هم خدم جاؤوا إلى الكويت للعمل، رافضة وجودهم في بلدها، ومطالبة الغاضبين من حديثها مغادرة الكويت حفظا لكرامتهم، بعد أن وصفتهم بالسيئين“.

ريم الشمري تحمل الحكومة والنواب مسؤولية توغل المصريين في الكويت

وألقت الشمري آنذاك باللوم على الحكومة والنواب الكويتيين؛ بحجة جعل الوافدين والمصريين يشعرون أنهم ”شركاء بالوطن“.

واتهمت بالوقت ذاته محامين ومسؤولين في الكويت، بأن ”لهم علاقات ومصالح عمل في مصر؛ ما يدفعهم للدفاع عنهم“.

الناشطة الكويتية ريم الشمري تقلب الطاولة وتهاجم نواب مجلس الأمة وتسبب حديث “الشمري” هذا وموقفها من الوافدين المصريين، بموجة سجال عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، شارك فيها نشطاء كُثر من الكويت ومصر.

وكانت النيابة العامة حجزت “الشمري”، لمدة يومين، عند بداية القضية وباشرت التحقيق معها قبل أن تُخلي سبيلها.

وفي آب/ أغسطس العام الماضي، أدانت محكمة الجنح ريم الشمري، وقضت بتغريمها 10 آلاف دينار (ما يعادل 33 ألف دولار)، قبل أن تستأنف الحكم وتحصل على حكم البراءة.

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