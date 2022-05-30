الرئيسيةالهدهدإهانة الناشطة ريم الشمري للمصريين.. محكمة التمييز الكويتية تصدر قرارها النهائي في...
الهدهد

إهانة الناشطة ريم الشمري للمصريين.. محكمة التمييز الكويتية تصدر قرارها النهائي في القضية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ريم الشمري حكم المحكمة watanserb.com
الناشطة الكويتية ريم الشمري

وطن – أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكما نهائيا وباتا ببراءة الناشطة الكويتية، ريم الشمري، في واقعة إهانتها لمصر والجالية المصرية قبل عامين.

وأعلنت “الشمري” عن الحكم في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“، قالت فيها: “وانتصرنا و الناصر الله الكويت للكويتيين وانت لست شريك في وطني ويا غريب كن أديب”.

وأضافت قائلة: “البراءة انتصار للشعب الكويتي وأنه لا يقبل أن يمس أحد الكويت”.

وتابعت “الشمري”: “وشكرا للقضاء الكويتي على حفاظه على كرامة الكويت مبروك للكويت وأهل الكويت الله يحمي الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه”.

المصريين خدم ومأجورين

وكانت الناشطة الكويتية ريم الشمري قد أحدثت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أيار/مايو من العام 2020، بعد ظهورها في مقاطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، هاجمت فيها المصريين ووصفتهم بـ“المأجورين والخادمين“ في بلادها.

وقالت ريم الشمري حينذاك ”هناك بعض المصريين الذين يتحدثون بأن بلاد الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئا“.

وأكدت أن ”الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وأنهم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب“ بحسب وصفها.

وأضافت أيضا، في أحد المقاطع بأن ”المصريين هم خدم جاؤوا إلى الكويت للعمل، رافضة وجودهم في بلدها، ومطالبة الغاضبين من حديثها مغادرة الكويت حفظا لكرامتهم، بعد أن وصفتهم بالسيئين“.

ريم الشمري تحمل الحكومة والنواب مسؤولية توغل المصريين في الكويت

وألقت الشمري آنذاك باللوم على الحكومة والنواب الكويتيين؛ بحجة جعل الوافدين والمصريين يشعرون أنهم ”شركاء بالوطن“.

واتهمت بالوقت ذاته محامين ومسؤولين في الكويت، بأن ”لهم علاقات ومصالح عمل في مصر؛ ما يدفعهم للدفاع عنهم“.

وتسبب حديث “الشمري” هذا وموقفها من الوافدين المصريين، بموجة سجال عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، شارك فيها نشطاء كُثر من الكويت ومصر.

وكانت النيابة العامة حجزت “الشمري”، لمدة يومين، عند بداية القضية وباشرت التحقيق معها قبل أن تُخلي سبيلها.

وفي آب/ أغسطس العام الماضي، أدانت محكمة الجنح ريم الشمري، وقضت بتغريمها 10 آلاف دينار (ما يعادل 33 ألف دولار)، قبل أن تستأنف الحكم وتحصل على حكم البراءة.

اقرأ أيضا:

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

مصير ريم الشمري .. حكم نهائي وأخير في قضية “الإساءة للجالية المصرية”

الهدهد

“شاهد” الكويتية ريم الشمري تنفجر غاضبة بسبب الريشة التي على رأس حليمة بولند!

الهدهد

“شاهد” ريم الشمري تقطع حدادها على الشيخ صباح الأحمد وتهاجم وزير الاعلام بعدما انفجرت غاضبة!

الهدهد

“شاهد” الكويتية ريم الشمري التي هبت للدفاع عن وطنها تنفجر غاضبة بعد هذا الاجراء غير المنصف من النيابة العامة

الهدهد

الناشطة الكويتية ريم الشمري تقلب الطاولة وتهاجم نواب مجلس الأمة

الهدهد

الكويتية ريم الشمري لم يُقلقها سجنها بسبب الوافدين المصريين .. شاهد أول ظهور لها بعد إخلاء سبيلها وبماذا توعدت

الهدهد

هل أصابتها لعنة المصريين؟.. تطور جديد بقضية الكويتية ريم الشمري ومحاميها يفجر مفاجأة

الهدهد

“نساء الكويت الفاضلات لا يتم حجزهن”.. “شاهد” ماذا فعل كويتيون دفاعاً عن الناشطة ريم الشمري

حياتنا

الكويتية ريم الشمري في ورطة سببها لها الوافدون المصريون .. وغضب بين الكويتيين مما حدث معها!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا