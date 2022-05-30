أردني يلفت الأنظار إليه بما فعله احتفالا بطلاقه في مشهد غير مألوف

وطن- لفت مواطن أردني الأنظار إليه عبر مواقع التواصل، بعد انتشار مقطع فيديو أظهره وهو يحتفل بمناسبة طلاقه.

أردني يحتفل بطلاقه أمام المحكمة

الفيديو الذي تم توثيقه أمام المحكمة، أظهر المواطن الأردني وهو يحتفل بصدور حكم الطلاق في مشهد غير مألوف.

وعادة ما ترافق مثل هذه المناسبات الحزن والمشاعر السلبية، إلا أن الرجل وعلى غير العادة ظهر مبتهجا للغاية.

وعلى طريقته الخاصة احتفل المواطن الأردني بطلاقه، عبر إطلاق الألعاب النارية.

وقام الرجل بإشعال النيران في الألعاب وإطلاقها في الهواء، تعبيرا عن فرحته وأخذ يرقص أيضا.

وأهدى المواطن الأردني في نهاية الفيديو المقطع لوالدته التي خاطبها باللهجة الأردنية قائلا:”لعيون كندرتك يا أمي.. من باب المحكمة الشرعية.”

ارتفاع عدد حالات الطلاق في الأردن

ويشار إلى أن عدد حالات الطلاق في الأردن بلغت العام الماضي 28 ألف حالة، بحسب إحصاءات رسمية.

وتسعى المحاكم الشرعية في الأردن بكل جهودها لإصلاح ذات البين في الأسر التي يحدث بها خلافات، وذلك عبر القضاة المنتشرين في مناطق المملكة المختلفة.

والعام الماضي بلغ عدد الحالات التي تم فيها الصلح بين الأزواج 6766 حالة، وذلك بزيادة نسبتها 34%.

وارتفع عدد حالات الطلاق في الأردن، شأنه شأن معظم الدول العربية لعدة أسباب أبرزها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي باتت تؤرق أمن واستقرار المنازل.