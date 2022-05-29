هل سيكون جدري القرود مثل كوفيد؟ إليك قائمة الدول التي سجلت إصابات

وطن – في الوقت الذي ما زلنا نتعافى فيه من وباء كورونا الذي انتشر على مدى أكثر من عامين، أثيرت مخاوف عالمية بشأن الزيادة الأخيرة في إصابات جدري القرود النادرة في أجزاء مختلفة من العالم.

وفقًا لبيان صدر مؤخرًا، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك حوالي 80 حالة مؤكدة بمرض جدري القرود و50 حالة أخرى قيد الفحص وأضافت أنه من المرجح أن يتم الإبلاغ عن المزيد من الحالات بالتوازي مع توسع نطاق عملية المراقبة.

أكثر انتشارا في مناطق نائية بوسط وغرب أفريقيا

يُعد جدرى القرود عدوى فيروسية أكثر شيوعًا في غرب ووسط إفريقيا وهناك ارتفاع مؤخرًا في الحالات المؤكدة (أو المشتبه بها) في أوروبا وبعض البلدان الأخرى، وفقا لموقع wionews الهندى.

وكان مسؤول صحي أوروبي رفيع المستوى قد حذر في 20 مايو من أن حالات الإصابة بالفيروس النادر قد تتسارع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، هانز كلوج: “مع دخولنا موسم الصيف والتجمعات والمهرجانات والحفلات، أشعر بالقلق من أن تزداد وتيرة انتقال العدوى.”

الصحة العالمية: “هذه البداية فقط”

حذرت منظمة الصحة العالمية في 27 مايو من أن حوالي 200 حالة من حالات جدري القرود التي تم رصدها في الأسابيع الأخيرة، خارج البلدان التي ينتشر فيها المرض عادة، قد تكون البداية فقط.

وقالت سيلفي برياند، رئيسة منظمة الصحة العالمية للتأهب للأوبئة والوقاية منها، في إحاطة للبلدان بشأن الانتشار”غير المعتاد” للفيروس: “لا نعرف ما إذا كنا نشهد فقط الذروة”.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود على مستوى العالم.

قائمة الدول التي سجلت إصابات بـ”جدري القرود”

وفقًا لبيان صدر في 20 مايو، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الإصابات الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والعديد من الدول الأوروبية غير نمطية لأنها تحدث في بلدان لا يتوطن فيها هذا الفيروس عادة.

وفيما يلي قائمة بالدول التي أبلغت عن حالات مشتبه بها أو مؤكدة بجدري القرود:

الولايات المتحدة المملكة المتحدة

كندا

أستراليا

إسرائيل

الإمارات العربية المتحدة

الأرجنتين

أوروبا: إسبانيا، البرتغال، السويد، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، جمهورية التشيك، النمسا، سلوفينيا وأيرلندا.

انتشاره أمر مقلق للغاية

يعد جدري القرود مرضًا غير شائع. وقد أثار مخاوف في جميع أنحاء العالم بعد اكتشاف حالات متعددة في الدول الأوروبية مؤخرًا. وينتشر الفيروس عادة في وسط إفريقيا وغربها. وفي بعض الأحيان ينتشر في مكان آخر.

هل سيكون مثل وباء كورونا؟

يشعر الناس في جميع أنحاء العالم بالقلق من أن جدري القرود قد ينتشر مثل فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، قالت سيلفي برياند، رئيسة منظمة الصحة العالمية للتأهب للأوبئة والوقاية منها، لممثلي الدول الأعضاء الذين حضروا إجتماع جمعية الصحة العالمية في جنيف “ما زلنا في بداية هذا الحدث، نعلم أنه سيكون لدينا المزيد من الحالات في الأيام المقبلة”، لكنها شددت على أنه لا داعي للذعر.

وأضافت “هذا ليس مرضاً يجب أن يقلق عامة الناس، ليس كوفيد أو غيره من الأمراض التي تنتشر بسرعة”.

ما هي أعراض مرض جدرى القرود؟

تشمل الأعراض الأولية ارتفاع درجة الحرارة وتضخم الغدد الليمفاوية وطفح جلدي يشبه جدري الماء.

كما تبلغ نسبة الوفيات بين الحالات حوالي 3-6% ويتعافى معظم الناس في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وعلى الرغم من أن العديد من الحالات تم تسجيلها نتيجة الاتصال الجنسي خاصة بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، يؤكد الخبراء أنه لا يوجد دليل على أنه مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

كيف ينتقل؟

يحدث الانتقال عادة من خلال الاتصال الوثيق مع الحيوانات المصابة مثل القوارض والقرود ويكون محدودًا بين البشر.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يمكن لأي شخص أن “ينشر جدري القرود من خلال ملامسة سوائل الجسم، أو القروح أو مشاركة الملابس أو الفراش.”

علاجه؟

بقدر ما يتعلق الأمر بالعلاج، فإنه غير موجود، ولكن الأعراض عادة ما تختفي بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

قال متحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، في بيان، إن هناك أدوية مضادة للفيروسات للجدري يمكن استخدامها أيضًا لعلاج جدري القرود في ظل ظروف معينة.

وعلى نطاق أوسع، يقول مسؤولو الصحة إنه يجب على الأشخاص تجنب المخالطة الوثيقة لشخص مصاب بطفح جلدي أو يبدو مريضاً. ويجب على الأشخاص الذين يشتبهون بإصابتهم بجدري القرود عزل أنفسهم وطلب الرعاية الطبية.

هل حذر العلماء من جدري القردة في عام 2019؟

أشار تقرير لصحيفة صنداي تلغراف إلى أن الخبراء أصدروا تحذيرًا بشأن مرض جدري القرود قبل ثلاث سنوات.

ووفقاً للصحيفة، حضر الخبراء ندوة في لندن في عام 2019 وناقشوا كيف كانت هناك حاجة لتطوير “جيل جديد من اللقاحات والعلاجات”.

وقيل في الندوة إنه مع استئصال الجدري في عام 1980، توقف التطعيم ضد الجدري، ونتيجة لذلك، لم يعد ما يصل إلى 70% من سكان العالم محميين أو محصنين ضد الجدري.

وأشار العلماء إلى تفشي مرض جدري القردة في عام 2003 ومؤخراً في عامي 2018 و2019 كدليل على عودة ظهوره.