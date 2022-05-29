هل تُعاقب سلوى بكر بعد تطاولها على القرآن والحجاب؟.. الأزهر يرد وبلاغ للنائب العام

وطن – أصدر الأزهر الشريف في مصر بيانا رسميا رد فيه على تصريحات الروائية المصرية سلوى بكر، التي فجرت جدلا واسعا قبل أيام وزعمت فيها أن حث الأطفال على حفظ القرآن الكريم وتشجيعهم على ذلك “سرقة لطفولتهم” حسب وصفها.

سلوى بكر تهاجم القرآن والحجاب

وكانت سلوى بكر زعمت في لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على شاشة قناة “TeN” المصرية، أن “الزمن تجاوز مرحلة التعليم في الكتاب”، واعتبرت تحفيظ الطفل القرآن وتشجيعه على ذلك هو “سرقة لطفولته”.

وقالت ما نصه مستنكرة الأمر: “ليه طفل في ابتدائي يقرأ قرآن هيفهم إيه؟! واللي بيحصل ده سرقة لطفولته.”

كما هاجمت الروائية سلوى بكر الحجاب، وتساءلت كيف “نلزم البنات في إعدادي تلبس الحجاب ونلغي حصص الرياضة والموسيقى والرقص”. وانتقدت طريقة التعليم في مصر بسبب احتواء المناهج على بعض أسس الدين الإسلامي.

رد الأزهر على سلوى بكر

مركز الأزهر للفتوى رد على سلوى بكر دون ذكر اسمها، وشدد في بيان رسمي له طالعته (وطن) على أن الاهتمام بالنشء وتربيتهم على فهم القرآن الكريم فهمًا صحيحًا ركيزة من ركائز استقرار المجتمع.

وتابع: “تنشئة أطفالنا على فهم كتاب الله، وحفظه، وتعلمه، وتدبر معانيه خيرُ مُعين على حسن تربيتهم، وحفظ فطرتهم، ونقاء إنسانيتهم، وفهم دينهم فهمًا وسطيًّا مستنيرًا؛ فضلًا عن أن القرآن الكريم هو المَعين الصافي للغتنا العربية، وقواعدها وألفاظها، وبدائعها ومُحسّناتها.”

وأوضح بيان مركز الفتوى أن “دارس القرآن الكريم ينهل من علومه ومعارفه، ويُعمل عقله وفكره، ويصقل مهاراته وملكاته بكلام وبيان لا يشبهه شيءٌ من كلام البشر.”

وحذر في إشارة لتصريحات سلوى بكر المسمومة من أن “الدعوة إلى إبعاد النشء عن القرآن الكريم وتعاليمه الراقية السَّمحة دعوة صريحة إلى إبعادهم عن دينهم، وقيمهم، وقطعهم عن لغتهم، وثقافتهم، وهويتهم، كما أنها تفتح الباب للأفكار والتفسيرات الهدّامة.”

وأوضح مركز الأزهر للفتوى: “أن نصوص القرآن الكريم الراقية هي أول النصوص التي قررت مبادئ الحريات، واحترام الأديان، ودعت إلى الإخاء والمساواة الإنسانية دون تمييز على أساس دين أو لون أو عرق أو لغة.”

واختتم البيان بالقول: “ولا شك أن الفهم الصحيح المنضبط لهذه النصوص المقدسة أهم سبل العيش المشترك، وقبول الآخر، وخير داعم لأمن المجتمع واستقراره، وسلامة قيمه وأفكاره.”

انتقادات حادة لسلوى بكر على مواقع التواصل: خليفة نوال السعداوي

وعرضت تلك التصريحات الروائية المصرية لانتقادات حادة وشبهها ناشطون بأنها خليفة الكاتبة المصرية الراحلة “نوال السعداوي“، التي اشتهرت بحربها الصريحة على الإسلام والطعن في ثوابته ونشر الأفكار الإلحادية.

#خلصنا من الشمطاء نوال السعداوى

طلعت لنا شمطاء آخرى

( سلوى بكر )

أستغفر الله العظيم نساء بدون أنوثة

اللهم ارحمنا من هذه الأشكال الضاله المضلله من بنو عِلْمَان .

أستأنس ياتركي وأمثالكم بالوطن العربي🤣 pic.twitter.com/IOe3gJjbPk — أحمد السلطان (@Ahmad_3_sultan) May 29, 2022

وفي هذا السياق كتب السياسي المصري البارز ممدوح إسماعيل: “سلوى بكر كاتبة عجوز(73عام) تحاول الشهرة فهاجمت بشدة كل مايمت للإسلام الحجاب والقرآن. وصبت غضبها على نقطة النور فى بحر الظلمات فى مصر (تعليم الأطفال القرآن).”

سلوى بكر كاتبةعجوز(73عام) تحاول الشهرة فهاجمت بشدة كل مايمت للإسلام الحجاب والقرآن وصبت غضبها على نقطة النور فى بحر الظلمات فى مصر ( تعليم الأطفال القرآن)

زوجة ابولهب مثلك تكره القرآن والحق وحاولت إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تفلح وهلكت بعملها

ولن تفلحى يانونة الشعنونة — ممدوح إسماعيل (@mamdouh_ismail_) May 27, 2022

وتابع مهاجما الروائية المصرية: “زوجة ابولهب مثلك تكره القرآن والحق وحاولت إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تفلح وهلكت بعملها

ولن تفلحى يانونة الشعنونة”.

كما دون ربيع سليم: “كل من فشل في الحصول على الشهرة يقدم اسهاما يتطاول فيه على دين الله من باب (خالف تعرف).”

وقال أحمد بيومي: “صدق القائل.. لو كل كلب عوى القمته حجرا لأصبح الصخر مثقال بدينار. نكره لا يعرفها سوى حفنة من جيرانها زاع صيتها بسبب صحفي أو معد برنامج تليفزيوني نكرة مثلها.”

سلوى بكر أو سلوي نكره

صدق القائل.. لو كل كلب عوى القمته حجرا. لأصبح الصخر مثقال بدينار.

نكره لا يعرفها سوى حفنة من جيرانها زاع صيتها بسبب صحفي أو معد برنامج تليفزيوني نكرة مثلها.

فهل من العقل أن يأخذ عاقل بما يتفوه به التافهون؟ pic.twitter.com/eiwJZkTgQi — Ahmed Bayome (@AhmedBa59014874) May 28, 2022

وتسائل: “فهل من العقل أن يأخذ عاقل بما يتفوه به التافهون؟”

بلاغ للنائب العام ضد سلوى بكر

من جانبها كشفت وسائل إعلام مصرية، الأحد، أن أحد المحامين تقدم ببلاغ ضد سلوى بكر للنائب العام بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.

ووصف البيان تصريحات الروائية المصرية بـ”الخرافات”، وقال إنها تناست متعمدة أن الدين هو أحد أهم روافد التعليم وأن حفظ الآيات وتلاوتها هو في أصله عبادة.

وتناست سلوى بكر أيضا ـ بحسب ذات البيان ـ أن دور الرسل والأنبياء كان هدفهم الأول هو الطفل وزرع النشئة الدينية الصحيحة وليست المتخلفة كما تزعم، وأن أهم وسيلة لمكافحة الإرهاب ليس هجر الدين بل تعليم النشء الدين وصحيحه حتي لا نقدمهم فريسة سهلة للإرهاب.

وشدد البلاغ الذي طالب بمحاسبتها والتحقيق معها أن ما ادعته الروائية المصرية “ليس رأيا شخصيا أو وسيلة لإصلاح التعليم إنما هو إهانة لمشاعر كل المسلمين في الأرض.”

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