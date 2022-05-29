مي عمر تتصدر التريند بما كشفته عن روبي ومسلسل “رانيا وسكينة” (فيديو)

وطن- كشفت الفنانة المصرية مي عمر، حقيقة وجود جزء ثاني لمسلسل “رانيا وسكينة”، الذي قدمته في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي, مع الفنانة روبي.

جزء ثاني من رانيا وسكينة!

وقالت مي عمر أثناء استضافتها عبر برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، إنها لا تميل أن يكون هناك أجزاء أخرى من أعمالها.

وأكدت مي عمر أنها لا تستطيع الجزم بعمل جزء ثاني من المسلسل، مشيرة إلى أنها ستنتظر ما يحدث خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: “أحاول دائمًا التنويع في أدواري، وشخصيتي في رانيا وسكينة مختلفة عن كل أدواري السابقة. ووجدت نفسي في دور رانيا بشكل كبير، ولو تبادلنا الأدوار أنا وروبي فكان سيتقبله الجمهور أيضًا. وأعقتد أن المسلسل يشبه لحد كبير بكيزة وزغلول”.

وتابعت الفنانة المصرية: “المسلسل لايت ولكن تصويره متعب. لأنه طوال التصوير بننتقل من مكان لمكان. ورحنا مصر كلها، وبالفعل قدت سيارة الإسعاف، وكانت صعبة في المطاردات وثقيلة جدًا، لأني نفذتها بنفسي”.

وكشفت مي أنها تستعد لعرض عدة أفلام جديدة لها في الفترة المقبلة، وأولها فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، وكذلك فيلم جديد مع الفنان حسن الرداد.

كما أوضحت مي أنها تجهز حالياً لفيلمين جديدين. لكنها لا تريد أن تزيد من أعمالها في الفترة المقبلة. مردفة: “عاوزة أوازن حياتي وأعتني بأسرتي، خاصة أني انشلغت جداً في رانيا وسكينة”.

روبي والمقابر

وروت المخرجة شيرين عادل مواقف مضحكة أثناء التصوير. وقالت في مداخلة هاتفية بالبرنامج: “واجهنا العديد من المواقف أثناء العمل في المقابر، وفتحنا مقبرة حقيقية خالية. وكان المطلوب منهما الجري داخل المقبرة بمجرد سماع “سرينة” البوليس، لكنه روبي قالت مستحيل أنزل المقبرة”.

وقالت مي: “روبي قالت يا بنتي إنت مش فاهمة، ممنوع الستات تنزل المقابر، ممكن حاجة تلبسنا”.

وأَضافت: “صورنا جزء من المشهد في ديكور مقبرة. لكن في لقطة نزولنا على السلم أمسكت روبي من يدها وجذبتها حتى نهاية السلم”.

محمد سامي يتغزل بزوجته

وفي مداخلة أيضاً لزوج مي عمر، المخرج محمد أشاد بدور زوجته في المسلسل.

وقال محمد سامي: “كنت مبسوط بمسلسل رانيا وسكينة جدا ومي ديما مهتمة بإنها متكررش الأدوار”.

وتابع: “أنا بخاف أوي من المسلسلات الكوميدي والإستظراف. لكن رانيا وسكينة صناع العمل والمخرجة قدرو يطلعوه بشكل كوميدي لطيف وممتع”.

وأردف: “مي كانت تقدر تعمل دور ربي لكن روبي متعرفش تعمل دور مي”.

وردا على سؤال عمرو أديب “ازاي بتقدر تعيش من غير مي طول فترة تصويرها”، قال سامي: “الراجل بيقدر يرمي الحمل على مراته ويمشي. لكن الست متقدرش متفكرش في عيالها وبيتها مهما كانت مشغولة. ومي بتعمل كدة كان أوقات مش بتنام إلا 3 ساعات بس في اليوم”.

وتابع متغزلاً بزوجته: “مي طبخت 6 مرات في 11 سنة وكانوا أعظم 6 مرات كلت فيهم”.