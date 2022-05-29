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مفتي سلطنة عمان يعلق على “مسيرة الأعلام” ويخص غزة وفلسطين بهذا الدعاء

باسل النجار
كتب باسل النجار
مفتي سلطنة عمان watanserb.com
مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي

وطن- تفاعل المفتي العام في سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مع أحداث تدنيس قطعان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين للقدس والمسجد الأقصى، ضمن “مسيرة الأعلام” المزعومة، حيث أكد دعمه الكامل والدائم لفلسطين وشعبها.

مفتي سلطنة عمان يعلق على “مسيرة الأعلام” المزعومة

وشهدت ساحات المسجد الأقصى المبارك منذ صباح، الأحد، اقتحامات جماعية للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، لأداء طقوسهم اليهودية المزعومة، ما استفز جماهير الشعب الفلسطيني وأعلن النفير العام للقدس ودارت مواجهات عنيفة مستمرة حتى الآن.

وفي بيان له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدته (وطن)، خص مفتي سلطنة عمان فلسطين وغزة بدعاء سائلا الله النصر والفتح لهم واستئصال شأفة الاحتلال.

وجاء في بيان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ما نصه:”اللهم ثبت عبادك المؤمنين في غزة وفلسطين وفي كل مكان، وانصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا مبينا، ومكن لهم في أرضك تمكينا.”

وتابع مهاجما الاحتلال الغاشم المغتصب:”واقطع دابر عدوك وعدوهم، واستأصل شأفتهم، ولا تدع لهم من باقية، اللهم إن المنصور من نصرت، والعزيز من أعززت، والمخذول من خذلت فانصر ربنا عبادك، إنك على كل شيء قدير.”

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إصابات كثيرة في صفوف الفلسطينيين

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، أن طواقمها تعاملت مع 163 إصابة في الضفة الغربية، بينها 20 إصابة بالرصاص الحي.

من جانبه شدد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، في تصريحات صحفية له على أن الحكومة الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن القدس.

وأضاف أن “المجتمع الدولي لا يعترف بأي سيادة لإسرائيل على القدس الشرقية المحتلة.”

مسيرات حاشدة لصد “مسيرة الأعلام” اليهودية

ونظم فلسطينيون في باب العمود مسيرات حاشدة تحت عنوان “نصرة الأقصى”، لمجابهة “مسيرة الأعلام” اليهودية المزعومة ومنع قطعان المستوطنين من تدنيس المسجد الأقصى المبارك.

وسبق أن شدد المفتي العام لسلطنة عمان، في بيان له على أن القضية الفلسطينية ليست قضية قومية أو شعبية.

وأكد بحسب ما رصدت (وطن):”وإنما هي قضية عقدية؛ إذ لا تتعلق باحتلال أرض فحسب، وإنما أهم شيء فيها هو احتلال مقدسات إسلامية أصيلة لها جذور في تأريخ النبوات، وقدر عال في موازين العقيدة الإيمانية الراسخة.”

مشددا:”فعلى كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يغار عليها، ويثور لأجلها.”

أحمد الخليلي وبيانات دعم فلسطين

وفي بيان آخر اعتبر الشيخ أحمد الخليلي، أن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني من التعسف والهمجية في العدوان على حياة الرجال والنساء “هو دليل على الخيبة والاضطراب وعدم القدرة على ضبط التصرفات بضوابط غير شاذة.”

وقال إن “ذلك مؤشر واضح يدعو للتفاؤل بأن النهاية المحتومة لكيانهم تتسارع مع أي تصرف همجي ولله في خلقه شؤون يهيء ما يريد كما يريد.”

تنديد عربي ودولي بالانتهاكات الإسرائيلية

هذا وصرحت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان لها، بأن الهتافات العنصرية والانتهاكات الجسدية ضد الفلسطينيين خلال “مسيرة الأعلام” المزعومة مثيرة للفزع.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة ما يسمى “مسيرة الأعلام” العنصرية والاستفزازية في مدينة القدس المحتلة.

ومن ناحيتها جددت الخارجية التركية، مطالبها لإسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة.

“مسيرة الأعلام”.. قطعان المستوطنين تدنس الأقصى ورد فوري من المرابطين يربك الاحتلال

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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