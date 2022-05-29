مستوطن إسرائيلي يشمت بوفاة شيرين أبو عاقلة في “مسيرة الأعلام”:”شيرين ماتت”

وطن- شمت مستوطن إسرائيلي برحيل الإعلامية شيرين أبو عاقلة، في مقطع فيديو فجر موجة غضب واسعة على مواقع التواصل.

مستوطن يشمت باغتيال شيرين أبو عاقلة

وبدا المستوطن في المقطع الذي رصدته (وطن)، وهو يحمل العلم الإسرائيلي أمام مجموعة من الصحفيين الذين كانوا يوثقون انتهاكات المستوطنين فيما يسمى “مسيرة الأعلام”.

ووجه المستوطن حديثه للصحفين بالقول وهو يصفق بحقد: “لا يوجد شيرين.. شيرين ماتت”، في إشارة إلى الصحفية والمراسلو الراحلة لقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت غدرا برصاص الاحتلال.

وشارك آلاف الإسرائيليين من جماعات يمينية في “مسيرة الأعلام” في الجزء القديم من القدس الشرقية، وسط مصادمات بين فلسطينين وإسرائيليين في شوارع المدينة.

غضب واسع على مواقع التواصل

وانبرى عدد من النشطاء والمغردين على تويتر للرد على شماتة الإسرائيلي حيث علق الإعلامي تامر المسحال: “هذا المستوطن لا يعرف أن شيرين إن ذهبت جسداً فروحها ورسالتها وعزيمتها باقية أبد الدهر”.

فيديو لأحد المستوطنين المجرمين يردد وهو يخاطب الصحفيين الفلسطينيين في القدس "شيرين ماتت.. لايوجد شيرين" لا يعرفون أن شيرين إن ذهبت جسداً فروحها ورسالتها وعزيمتها باقية أبد الدهر #شيرين_أبو_عاقلة pic.twitter.com/uCzsJ5fR1a — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) May 29, 2022

فيما علقت المذيعة البارزة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة على المقطع قائلة: “لا أجد وصفاً لهذه الكائنات التي تحتفي باغتيال شيرين أبوعاقلة في مسيرة العار التي يحرسها ويؤمنها جيش الاحتلال.

لا أجد وصفاً لهذه الكائنات التي تحتفي باغتيال #شيرين_ابو_عاقلة في مسيرة العار التي يحرسها ويؤمنها جيش الاحتلال #الاقصى pic.twitter.com/J4J3hcAdHx — خديجة بن قنة (@Benguennak) May 29, 2022

وبدوره قال مغرد متحدثاً عن المستوطن الإسرائيلي: “مثيرون للشفقة وكأنهم يعانون من أمراض نفسية وعقد إضطهاد وذلك لا ينفي عنهم اﻹجرام ولكن حالتهم تحتاج الدراسة”.

“لقد كانت شيرين تؤلمهم”

بينما علق “فخر الدين زريق” متحدثاً عن الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة: “لقد كانت تؤلمهم بحضورها ونقلها لجرائمهم”.

أما الشيخ “جهاد حِلِّس” فرأى أن ما يحدث الآن في المسجد الأقصى لم يحدث طوال تاريخ احتلاله وكتب: “اقتحامات ضخمة، وصلوات تلمودية، ورقص وتدنيس، ورفع علم الكيان الاسرائيلي، وضرب واعتقال، وشتم المسلمين واستفزازهم.”

ما يحدث الآن في #المسجد_الأقصى لم يحدث طوال تاريخ احتلاله !!

اقتحامات ضخمة، وصلوات تلمودية، ورقص وتدنيس، ورفع علم الكيان الاسرائيلي، وضرب واعتقال، وشتم المسلمين واستفزازهم !

اللهم مزق دولة يهوود، واكسر شوكتهم، واحرق رايتهم، وانصرنا عليهم نصراً عزيزاً مؤزرا !! — جهاد حِلِّس (@jhelles) May 29, 2022

وأضاف داعياً :”اللهم مزق دولة يهود، واكسر شوكتهم، واحرق رايتهم، وانصرنا عليهم نصراً عزيزاً مؤزرا.”

الشيخة القطرية مريم آل ثاني، علقت:” مستوطنون يرددون بفخر (شيرين ماتت)! رسالة من دون تحية إلى حكام العالم ومنظمات حقوق الإنسان.”

Settlers proudly saying: “Sherine is dead!”

مستوطنون يرددون بفخر "شيرين ماتت"!

رسالة من دون تحية إلى حكام العالم ومنظمات حقوق الإنسان! pic.twitter.com/14WACxvuNo — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) May 29, 2022

شيرين أبو عاقلة لم تتمالك دموعها أثناء تغطيتها مسيرة الأعلام العام الماضي

ويذكر أن الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة لم تتمالك نفسها عن البكاء أثناء تغطيتها لمسيرة الإعلام العام الماضي.

تغيب ويبقى صوتها حاضرا.. #شيرين_أبو_عاقلة تبكي أثناء تغطيتها لمسيرة الأعلام العام الماضي pic.twitter.com/MKXfARpf8k — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 29, 2022

وكانت شيرين وقتها تغطي نزول عشرات المستوطنين عبر الدرج باتجاه باب العامود وهم يرفعون أعلام الإحتلال، ليقوموا بعدها بأداء ما يسمى برقصة الأعلام.

بينما تسمع أصوات بعض الشبان الفلسطينيين ممن تمكنوا من البقاء وهم يرددون التكبيرات، وبكت شيرين ولم تتمالك دموعها عندما رأت قطعان المستوطنين يقتحمون باب العامود.