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مستوطن إسرائيلي يشمت بوفاة شيرين أبو عاقلة في “مسيرة الأعلام”:”شيرين ماتت”

باسل النجار
كتب باسل النجار
مستوطن إسرائيلي يشمت بوفاة شيرين watanserb.com
مستوطن إسرائيلي يشمت بوفاة شيرين أبو عاقلة في "مسيرة الأعلام":"شيرين ماتت"

وطن- شمت مستوطن إسرائيلي برحيل الإعلامية شيرين أبو عاقلة، في مقطع فيديو فجر موجة غضب واسعة على مواقع التواصل.

مستوطن يشمت باغتيال شيرين أبو عاقلة

وبدا المستوطن في المقطع الذي رصدته (وطن)، وهو يحمل العلم الإسرائيلي أمام مجموعة من الصحفيين الذين كانوا يوثقون انتهاكات المستوطنين فيما يسمى “مسيرة الأعلام”.

ووجه المستوطن حديثه للصحفين بالقول وهو يصفق بحقد: “لا يوجد شيرين.. شيرين ماتت”، في إشارة إلى الصحفية والمراسلو الراحلة لقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت غدرا برصاص الاحتلال.

وشارك آلاف الإسرائيليين من جماعات يمينية في “مسيرة الأعلام” في الجزء القديم من القدس الشرقية، وسط مصادمات بين فلسطينين وإسرائيليين في شوارع المدينة.

غضب واسع على مواقع التواصل

وانبرى عدد من النشطاء والمغردين على تويتر للرد على شماتة الإسرائيلي حيث علق الإعلامي تامر المسحال: “هذا المستوطن لا يعرف أن شيرين إن ذهبت جسداً فروحها ورسالتها وعزيمتها باقية أبد الدهر”.

فيما علقت المذيعة البارزة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة على المقطع قائلة: “لا أجد وصفاً لهذه الكائنات التي تحتفي باغتيال شيرين أبوعاقلة في مسيرة العار التي يحرسها ويؤمنها جيش الاحتلال.

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وبدوره قال مغرد متحدثاً عن المستوطن الإسرائيلي: “مثيرون للشفقة وكأنهم يعانون من أمراض نفسية وعقد إضطهاد وذلك لا ينفي عنهم اﻹجرام ولكن حالتهم تحتاج الدراسة”.

“لقد كانت شيرين تؤلمهم”

بينما علق “فخر الدين زريق” متحدثاً عن الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة: “لقد كانت تؤلمهم بحضورها ونقلها لجرائمهم”.

أما الشيخ “جهاد حِلِّس” فرأى أن ما يحدث الآن في المسجد الأقصى لم يحدث طوال تاريخ احتلاله وكتب: “اقتحامات ضخمة، وصلوات تلمودية، ورقص وتدنيس، ورفع علم الكيان الاسرائيلي، وضرب واعتقال، وشتم المسلمين واستفزازهم.”

وأضاف داعياً :”اللهم مزق دولة يهود، واكسر شوكتهم، واحرق رايتهم، وانصرنا عليهم نصراً عزيزاً مؤزرا.”

الشيخة القطرية مريم آل ثاني، علقت:” مستوطنون يرددون بفخر (شيرين ماتت)! رسالة من دون تحية إلى حكام العالم ومنظمات حقوق الإنسان.”

شيرين أبو عاقلة لم تتمالك دموعها أثناء تغطيتها مسيرة الأعلام العام الماضي

ويذكر أن الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة لم تتمالك نفسها عن البكاء أثناء تغطيتها لمسيرة الإعلام العام الماضي.

وكانت شيرين وقتها تغطي نزول عشرات المستوطنين عبر الدرج باتجاه باب العامود وهم يرفعون أعلام الإحتلال، ليقوموا بعدها بأداء ما يسمى برقصة الأعلام.

بينما تسمع أصوات بعض الشبان الفلسطينيين ممن تمكنوا من البقاء وهم يرددون التكبيرات، وبكت شيرين ولم تتمالك دموعها عندما رأت قطعان المستوطنين يقتحمون باب العامود.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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