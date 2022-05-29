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الهدهد

مسنة فلسطينية “تهش” جنود الاحتلال بعصاها كالغنم داخل الأقصى

باسل النجار
كتب باسل النجار
مسيرة الاعلام watanserb.com

وطن – راج مقطع فيديو من داخل ساحات المسجد الأقصى، الأحد، بين النشطاء على مواقع التواصل لمسنة فلسطينية تقاوم جنود الاحتلال بعصاها.

وتشهد ساحات الأقصى منذ فجر، الأحد، اشتباكات بين جنود الاحتلال والمرابطين الذين اقتحموا المسجد المبارك، قبيل “مسيرة الأعلام” المزعومة والتي تنذر بتصعيد جديد بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

وظهرت العجوز المقدسية وهي تواجه ببسالة جنود الاحتلال والمستوطنين، دون تردد أو خوف وتهشهم بعصاها كأنهم قطيع من الغنم.

وكانت بحركتها البطيئة وظهرها المنحني تهش جنود الاحتلال بعصاها، لإبعادهم عن باب المسجد والمرابطين.

ولاقى موقف السيدة الفلسطينية العجوز تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، الذين أشادوا بهمتها رغم كبر سنها وعدم خوفها من الاحتلال الغاشم ومشاركتها في المقاومة بما تستطيعه.

وفجر، الأحد، بدأ المستوطنون الإسرائيليون في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة قوات الاحتلال وسط مرابطة للفلسطينيين لصد الاعتداء الإسرائيلي.

وتقدم المستوطنين في الاقتحام “إيهودا غليك”، وعضو كنيست الاحتلال “إيتمار بن جبير”. وقامت قوات الاحتلال بالاعتداء على المرابطين وحصارهم داخل المصلى المقبلي لتسهيل مرور قطعان المستوطنين.

وأطلقت حركة المقاومة الفلسطينة حماس تحذيرات شديدة اللهجة للاحتلال بشأن “مسيرة الأعلام” المزعومة، مهددة بتصعيد كبير.

ودعت حماس، الفلسطينيين إلى النفير العام، الأحد، وشد الرحال إلى الأقصى لحمايته ولإفشال مخططات الاحتلال التهويدية.

وبات وسم “لن تمر مسيرة الأعلام” الأكثر تداولا بتويتر في فلسطين والوطن العربي.

وشدد العديد من الفلسطينيين على أنهم لن يسمحوا لليهود بالاعتداء على المسجد الأقصى، فيما أعلن آلاف النشطاء العرب تضامنهم مع المرابطين الفلسطنيين ضد الاحتلال الغاشم.

واعتقلت قوات الاحتلال 10 مرابطين منذ صباح، الأحد، بحسب ما أعلن مكتب إعلام الأسرى.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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