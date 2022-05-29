مسنة فلسطينية “تهش” جنود الاحتلال بعصاها كالغنم داخل الأقصى

وطن – راج مقطع فيديو من داخل ساحات المسجد الأقصى، الأحد، بين النشطاء على مواقع التواصل لمسنة فلسطينية تقاوم جنود الاحتلال بعصاها.

وتشهد ساحات الأقصى منذ فجر، الأحد، اشتباكات بين جنود الاحتلال والمرابطين الذين اقتحموا المسجد المبارك، قبيل “مسيرة الأعلام” المزعومة والتي تنذر بتصعيد جديد بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

عجوز فلسطينية تتصدى بعكازها لقوات الأحتلال أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك

pic.twitter.com/xVkFH4cjV6 — Fouad khreiss (@fouadkhreiss) May 29, 2022

وظهرت العجوز المقدسية وهي تواجه ببسالة جنود الاحتلال والمستوطنين، دون تردد أو خوف وتهشهم بعصاها كأنهم قطيع من الغنم.

وكانت بحركتها البطيئة وظهرها المنحني تهش جنود الاحتلال بعصاها، لإبعادهم عن باب المسجد والمرابطين.

ولاقى موقف السيدة الفلسطينية العجوز تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، الذين أشادوا بهمتها رغم كبر سنها وعدم خوفها من الاحتلال الغاشم ومشاركتها في المقاومة بما تستطيعه.

وفجر، الأحد، بدأ المستوطنون الإسرائيليون في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة قوات الاحتلال وسط مرابطة للفلسطينيين لصد الاعتداء الإسرائيلي.

بعكازها وانحناء ظهرها ، عجوز تدافع عن #المسجد_الأقصى المبارك pic.twitter.com/QgwXMRJOfN — سعد عابدين #فلسطين (@Saed_Abdeen) May 29, 2022

وتقدم المستوطنين في الاقتحام “إيهودا غليك”، وعضو كنيست الاحتلال “إيتمار بن جبير”. وقامت قوات الاحتلال بالاعتداء على المرابطين وحصارهم داخل المصلى المقبلي لتسهيل مرور قطعان المستوطنين.

وأطلقت حركة المقاومة الفلسطينة حماس تحذيرات شديدة اللهجة للاحتلال بشأن “مسيرة الأعلام” المزعومة، مهددة بتصعيد كبير.

ودعت حماس، الفلسطينيين إلى النفير العام، الأحد، وشد الرحال إلى الأقصى لحمايته ولإفشال مخططات الاحتلال التهويدية.

وبات وسم “لن تمر مسيرة الأعلام” الأكثر تداولا بتويتر في فلسطين والوطن العربي.

وشدد العديد من الفلسطينيين على أنهم لن يسمحوا لليهود بالاعتداء على المسجد الأقصى، فيما أعلن آلاف النشطاء العرب تضامنهم مع المرابطين الفلسطنيين ضد الاحتلال الغاشم.

واعتقلت قوات الاحتلال 10 مرابطين منذ صباح، الأحد، بحسب ما أعلن مكتب إعلام الأسرى.

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