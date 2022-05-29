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“عادل الشمري” رجل أمن سعودي ضُبط في مطار بيروت بكمية مخدرات كبيرة كان سيهربها للكويت

باسل النجار
كتب باسل النجار
عادل الشمري سعودي تهريب مخدرات الكويت watanserb.com
عادل الشمري رجل أمن سعودي حاول تهريب المخدرات من لبنان إلى الكويت

وطن – أفادت وسائل إعلام لبنانية بضبط رجل أمن سعودي يدعى “عادل الشمري”، داخل مطار بيروت الدولي وبحوزته 18 كيلو من المخدرات، كان يريد تهريبهم للكويت.

ضبط رجل أمن سعودي بمخدرات في مطار بيروت

وتم إلقاء القبض على رجل الأمن السعودي عادل الشمري، من قبل رجال أمن مطار بيروت الذين أخضعوه للاحتجاز وجاري الآن التحقيق معه.

وتبين بعد ضبط “الشمري” حيازته لـ 18 كيلو من مخدر “الكبتاغون” تحديدا، كانوا في طريقهم للكويت إذا تمكن رجل الأمن السعودي من العبور.

وأحدث الخبر ضجة واسعة على مواقع التواصل، وتساءل سالم زهران مدير “مركز الارتكاز الإعلامي“، عن كيف ستتعامل السلطات السعودية مع هذا الخبر، حيث تتهم المملكة دائما لبنان بأنها وراء إغراق السعودية بالمخدرات.

وكتب “زهران” في تغريدة له بتويتر حسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “القوى الأمنية تلقي القبض على “رجل أمن” سعودي يدعى عادل الشمري ظبط معه 18 كيلو من الكبتاغون في المطار متوجهاً بها الى الكويت.”

وأضاف: “والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.. تُرى كيف سيمر الخبر في نشرات الاخبار وعلى ألسنة السوء؟!”

ودون ناشط آخر ساخرا:” وين قناة الحدث السعودية مع كم وسخ من القوات الاعلام المنافق.. ملاحظة معقول يكون حزب الله مجند الضابط السعودي.”

هوية رجل الأمن السعودي عادل الشمري

ولم يصدر إلى الآن أي تعليق رسمي من قبل السلطات السعودية على الأمر.

وأظهرت صور متداولة لجواز سفر رجل الأمن السعودي، أنه يدعى عادل بن جفران بن غازي الشمري.

ورقم جوازه (v261572) وهو من مواليد شهر مايو 1987.

الناشطة إسراء الفاس علقت على الخبر الصادم بقولها: “الموت العابر للحدود برعاية سعودية، تهريب الكبتاغون من لبنان برعاية أمنية سعودية.”

https://twitter.com/Israa_Alfass/status/1530837937402916865?s=20&t=wn5eNA87OjZGr9pJg9G34Q

مضيفة: “رجل أمن سعودي عادل الشمري الذي ضبط معه 18 كيلو من الكبتاغون أثناء توجهه من مطار بيروت إلى الكويت.”، ووصفت السعودية بأنها “مملكة الكبتاغون استهلاكاً وتهريباً.”

أزمة بين السعودية ولبنان بسبب المخدرات

وسبق أن أعلنت السلطات السعودية عن إحباط محاولات كثيرة لتهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة، وسط اتهامات لبيروت بأنها السبب في إغراق السعودية بالمخدرات.

وكان هذا الأمر من أحد أسباب توتر العلاقات بين الرياض وبيروت، وطالبت السلطات السعودية لبنان بوضع حد لتهريب المخدرات من داخلها لدول الخليج.

وكانت السعودية أصدرت قرارا العام الماضي بمنع بوقف عمليات استيراد الفاكهة والخضر من لبنان، بعد اكتشاف عدة عمليات لتهريب المخدرات من بيروت إلى داخل المملكة عبر الخضر والفاكهة.

ووجهت الاتهامات السعودية وقتها لحزب الله، بالوقوف وراء تجارة المخدرات وإغراق دول الخليج بها

إلا أن هذا الحادث يضع السعودية في حرج كبير. خاصة وأن الشخص السعودي المضبوط ليس مواطنا عاديا بل هو فرد أمن سعودي.

وهو ما يدفع باتهامات نحو تواطئ بعض المسؤولين السعوديين في عمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة.

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المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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