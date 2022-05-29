ضربة لأغنى 3 مليارديرات في العالم قيمتها 115 مليار دولار!

وطن – فقد أغنى 3 مليارديرات في العالم، الملياردير إيلون ماسك ومالك شركة “تسلا” للسيارات، و”سبيس إكس” للفضاء، وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، وبيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، 115 مليار دولار في خمسة أشهر، مع هبوط أسواق الأسهم.

وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، فقد انخفضت ثروة ماسك بمقدار 46.4 مليار دولار، وانخفضت ثروة بيزوس بمقدار 53.2 مليار دولار ، في حين أن ثروة غيتس قد انخفضت بمقدار 15.1 مليار دولار.كما نقل “بيزنس إنسايدر”

واعتبارًا من يوم الجمعة الماضية، بلغت ثروة ماسك 224 مليار دولار، وثروة بيزوس 139 مليار دولار، بينما ثروة غيتس 123 مليار دولار.

عانى برنارد أرنو، رئيس مجلس إدارة مجموعة LVMH الفرنسية الفاخرة وثالث أغنى شخص في العالم قبل غيتس، من انخفاض قدره 44.7 مليار دولار عن ثروته منذ يناير إلى 133 مليار دولار.

تراجع الأسهم

معظم ثروة ماسك وبيزوس مقيدة بأسهم تسلا وأمازون. حيث يمتلك الأول حصة 15.6٪ في Tesla تبلغ قيمتها حوالي 122 مليار دولار بعد أن تراجعت الأسهم في صانع السيارات الكهربائية بنسبة 37٪ تقريبًا هذا العام.

كما استحوذ على حصة 9.2٪ في تويتر في أبريل، مما جعل المستثمرين يشككون في التزامه بشركة Tesla وساعد في خفض قيمتها.

باع ماسك أسهم Tesla بقيمة 8.4 مليار دولار لتمويل عرض الاستحواذ اللاحق البالغ 44 مليار دولار.

ويتمتع غيتس بمحفظة أكثر تنوعًا، مما ساعده على مواجهة عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم.

مؤسسة بيل وميليندا جيتس، المؤسسة الخيرية التي أنشأها مع زوجته السابقة الآن، تستثمر في الغالب في شركة Warren Buffett’s Berkshire Hathaway ، والتي ارتفعت بأكثر من 5٪ هذا العام.

لكن الاستثمارات الأخرى، بما في ذلك شركته Cascade Investments التي تستثمر في شركات التكنولوجيا مثل Apple، كانت أكثر صعوبة.

وعانت الأسهم التقنية في الأشهر الأخيرة في مواجهة الضغوط التضخمية وهبوط ثقة المستهلك.

لا يزال بيزوس، الذي أسس أمازون، يمتلك نحو 50 مليون سهم في الشركة تبلغ قيمتها نحو 115 مليار دولار.

انخفض السهم بمقدار الثلث تقريبًا هذا العام. لكنه لا يزال يساوي ما يقرب من 1.2 تريليون دولار – أكثر بكثير من تقييم Tesla البالغ 786 مليار دولار بعد انخفاض بنسبة 37 ٪ تقريبًا.