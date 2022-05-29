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ضربة لأغنى 3 مليارديرات في العالم قيمتها 115 مليار دولار!

مع هبوط أسواق الأسهم

أنس السالم
كتب أنس السالم
أغنى 3 مليارديرات في العالم watanserb.com
بيل غيتس - إيلون ماسك - جيف بيزوس

وطن – فقد أغنى 3 مليارديرات في العالم، الملياردير إيلون ماسك ومالك شركة “تسلا” للسيارات، و”سبيس إكس” للفضاء، وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، وبيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، 115 مليار دولار في خمسة أشهر، مع هبوط أسواق الأسهم.

وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، فقد انخفضت ثروة ماسك بمقدار 46.4 مليار دولار، وانخفضت ثروة بيزوس بمقدار 53.2 مليار دولار ، في حين أن ثروة غيتس قد انخفضت بمقدار 15.1 مليار دولار.كما نقل “بيزنس إنسايدر

واعتبارًا من يوم الجمعة الماضية، بلغت ثروة ماسك 224 مليار دولار، وثروة بيزوس 139 مليار دولار، بينما ثروة غيتس 123 مليار دولار.

بيل غيتس - إيلون ماسك - جيف بيزوس
بيل غيتس – إيلون ماسك – جيف بيزوس

عانى برنارد أرنو، رئيس مجلس إدارة مجموعة LVMH الفرنسية الفاخرة وثالث أغنى شخص في العالم قبل غيتس، من انخفاض قدره 44.7 مليار دولار عن ثروته منذ يناير إلى 133 مليار دولار.

تراجع الأسهم 

معظم ثروة ماسك وبيزوس مقيدة بأسهم تسلا وأمازون. حيث يمتلك الأول حصة 15.6٪ في Tesla تبلغ قيمتها حوالي 122 مليار دولار بعد أن تراجعت الأسهم في صانع السيارات الكهربائية بنسبة 37٪ تقريبًا هذا العام.

كما استحوذ على حصة 9.2٪ في تويتر في أبريل، مما جعل المستثمرين يشككون في التزامه بشركة Tesla وساعد في خفض قيمتها.

باع ماسك أسهم Tesla بقيمة 8.4 مليار دولار لتمويل عرض الاستحواذ اللاحق البالغ 44 مليار دولار.

ويتمتع غيتس بمحفظة أكثر تنوعًا، مما ساعده على مواجهة عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم.

مؤسسة بيل وميليندا جيتس، المؤسسة الخيرية التي أنشأها مع زوجته السابقة الآن، تستثمر في الغالب في شركة Warren Buffett’s Berkshire Hathaway ، والتي ارتفعت بأكثر من 5٪ هذا العام.

لكن الاستثمارات الأخرى، بما في ذلك شركته Cascade Investments التي تستثمر في شركات التكنولوجيا مثل Apple، كانت أكثر صعوبة.

وعانت الأسهم التقنية في الأشهر الأخيرة في مواجهة الضغوط التضخمية وهبوط ثقة المستهلك.

لا يزال بيزوس، الذي أسس أمازون، يمتلك نحو 50 مليون سهم في الشركة تبلغ قيمتها نحو 115 مليار دولار.

انخفض السهم بمقدار الثلث تقريبًا هذا العام. لكنه لا يزال يساوي ما يقرب من 1.2 تريليون دولار – أكثر بكثير من تقييم Tesla البالغ 786 مليار دولار بعد انخفاض بنسبة 37 ٪ تقريبًا.

المصدرbusinessinsider - bloomberg - ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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