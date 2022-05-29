ساديو ماني يلمح برحيله عن ليفربول وبايرن ميونخ أول المستفيدين من خدماته

وطن – يبدو بأن النجم السنغالي ساديو ماني صاحب ال30 عاماً، أقرب للرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي خلال انتقالات الصيفية المقبلة، ومؤشرات قوية بانتقاله إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني كخيار بديل عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقد ألمح السنغالي ماني مهاجم فريق ليفربول ” الريدز”، عقب المباراة النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وخسارة اللقب مع فريق أمام ريال مدريد الإسباني. الذي حقق الفوز عليه بهدف نظيف دون مقابل في ريمونتادا تاريخية ومثيرة لعشاق ومحبي كرة القدم.

رحيل ساديو ماني

وقال نجم فريق ليفربول ماني في تصريح صحفي خرج به، الأحد، عبر صحيفة “sporx” التركية، ” أعتقد أنها كانت مباراة معقدة للغاية.. وشعرنا بخيبة الآمل”.

Sadio Mane: "Bence bu gece çok karmaşık bir maç oldu. Hayal kırıklığına uğradık. Taraftarlara ve patron Klopp'a teşekkür ediyorum. Bu takım dünyanın en büyük başarılarını elde edebilecek kadar kaliteli." pic.twitter.com/Hq7acHojZE — Sporx (@sporx) May 28, 2022

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وأضاف السنغالي ماني، ” شكراً لجماهير ليفربول والمدرب يورغن كلوب، هذا الفريق مؤهل بما يكفي لتحقيق أعظم الإنجازات في العالم”. وهذا الأمر فسره الكثير أنه بمثابة رسالة وداعية من اللاعب الذي يستعد لمغادرة قلعة ” الآنفيلد” خلال الأيام القادمة.

انتقال ماني إلى بايرن ميونخ

وفي سياق متصل، فقد أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها نشرته في وقت سابق، أكدت فيه توصل وكيل أعمال السنغالي ساديو ماني إلى اتفاق مع إدارة نادي بايرن ميونخ، استعداداً للانضمام إلى صفوف العملاق البافاري هذا الصيف.

Sadio Mané is close to agreeing personal terms with Bayern in a deal worth around $32M, according to @lequipe pic.twitter.com/ktmS8ENxkR — B/R Football (@brfootball) May 27, 2022

كما وبينت الصحيفة، بأن صفقة تعاقد بايرن ميونخ مع السنغالي ماني، ستكون لمدة 3 مواسم. حيث سيقوم النادي البافاري بدفع 30 مليون يورو لفسخ شرطه الجزائي مع نادي ليفربول الإنجليزي. ومن المرجح أن تصل قيمة المبلغ إلى 50 مليون يورو وفق تقارير آخرى.

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كما وجاءت خطوة نادي بايرن ميونخ لدعيم خط هجومه بلاعب مميز مثل ساديو ماني، لتعويض احتمالية رحيل البولندي ليفاندوفسكي الذي يرفض تجديد عقده ويرغب بالرحيل هذا الموسم. وسط تقارير تؤكد ذهابه إلى نادي برشلونة الإسباني.

مسيرته مع ليفربول

وخاض السنغالي ماني مع فريق ليفربول، منذ قدومه في صيف عام 2015، قادماً من صفوف ساوثهامبتون عام 2015، 269 مباراة في كافة المسابقات المختلفة. استطاع من خلالها تسجيل 120 هدفاً، وصناعة 48 تمريرة حاسمة.

🚨🚨🚨 ساديو ماني [@LFC_Arabic]: "أشعر بخيبة أمل أنا وجميع اللاعبين، شكرًا للمشجعين، شكرًا كلوب، شكرًا لهذا الفريق الذي بإمكانه تحقيق أكبر النجاحات في العالم." #UCLfinal pic.twitter.com/WlFPqJ7cdn — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) May 28, 2022

كما وتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي مع الريدز مرة واحدة في موسم عام 2018-2019 برصيد 22 هدفاً، وسجل الرقم القياسي كذلك في تاريخ الدوري الإنجليزي في تسجيل الهاتريك بوقت زمني (167) ثانية. لكن ذلك كان مع فريق السابق ساوثهامبتون عام 2015.

يشار إلى أن عقد ساديو ماني مع فريق ليفربول الإنجليزي ينتهي في شهر يونيو/ حزيران عام 2023، في ظل الغموض حول مستقبله مع الريدز حتى الآن.

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