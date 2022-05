ساديو ماني يلمح برحيله عن ليفربول وبايرن ميونخ أول المستفيدين من خدماته

وطن – يبدو بأن النجم السنغالي ساديو ماني صاحب ال30 عاماً، أقرب للرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي خلال انتقالات الصيفية المقبلة، ومؤشرات قوية بانتقاله إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني كخيار بديل عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقد ألمح السنغالي ماني مهاجم فريق ليفربول ” الريدز”، عقب المباراة النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وخسارة اللقب مع فريق أمام ريال مدريد الإسباني. الذي حقق الفوز عليه بهدف نظيف دون مقابل في ريمونتادا تاريخية ومثيرة لعشاق ومحبي كرة القدم.

وقال نجم فريق ليفربول ماني في تصريح صحفي خرج به، الأحد، عبر صحيفة “sporx” التركية، ” أعتقد أنها كانت مباراة معقدة للغاية.. وشعرنا بخيبة الآمل”.

وأضاف السنغالي ماني، ” شكراً لجماهير ليفربول والمدرب يورغن كلوب، هذا الفريق مؤهل بما يكفي لتحقيق أعظم الإنجازات في العالم”. وهذا الأمر فسره الكثير أنه بمثابة رسالة وداعية من اللاعب الذي يستعد لمغادرة قلعة ” الآنفيلد” خلال الأيام القادمة.

وفي سياق متصل، فقد أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها نشرته في وقت سابق، أكدت فيه توصل وكيل أعمال السنغالي ساديو ماني إلى اتفاق مع إدارة نادي بايرن ميونخ، استعداداً للانضمام إلى صفوف العملاق البافاري هذا الصيف.

Sadio Mané is close to agreeing personal terms with Bayern in a deal worth around $32M, according to @lequipe pic.twitter.com/ktmS8ENxkR

— B/R Football (@brfootball) May 27, 2022