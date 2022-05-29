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رياضة

خبير تحكيمي: “إلغاء هدف بنزيما قرار خاطئ” .. واليويفا يوضح السبب

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
جمال الغندور وشرعية هدف بنزيما الملغي من حكم تقنية الفار watanserb.com
جمال الغندور وشرعية هدف بنزيما الملغي من حكم تقنية الفار

وطن – قال جمال الغندور الخبير التحكيمي في شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، بأن هدف النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، هو هدف شرعي وصحيح، وقرار حكم تقنية الفار كان خاطئ في إلغائه.

وأوضح الخبير التحكيمي المصري الغندور، بأن هدف الفرنسي بنزيما صحيح، وكان على حكم تقنية الفار احتساب ذلك الهدف لصالح فريق ريال مدريد الإسباني.

هدف بنزيما الملغي

وأردف المصري الغندور، “الهدف صحيح، لأن الكرة عادت من قدم البرازيلي فابينيو. لاعب ليفربول الإنجليزي، كما وهو ما يلغي حالة التسلل الذي كان فيها تواجد فيها الفرنسي بنزيما”.

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وكان حكم تقنية الفيديو (VAR)، قد ألغى هدف بنزيما قائد الفريق الملكي، في الدقيقة ال43 مع قرب نهاية الشوط الأول من قمة الريمونتادا النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022. بداعي وجود التسلل على اللاعب.

كما وتأخر حكم غرفة تقنية (VAR)، لعدة دقائق من أجل البت في قراره في شرعية هدف بنزيما، دون استدعاء حكم الساحة الفرنسي (كليمان توربان) للتشاور بهذه الأمر. ليقرر بعدها عدم احتساب الهدف.

اليويفا وسبب إلغاء الهدف

من جهته، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، في بيان رسمي، الأحد، بشأن سبب إلغاء هدف كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد الإسباني الذي أثير حوله الجدل الواسع، ” سبب إلغاء الهدف، هو أن لمسة فابينيو كانت غير متعمدة”.

حكم تقنية الفار وإلغاء هدف كريم بنزيما في مرمى ليفربول
حكم تقنية الفار وإلغاء هدف كريم بنزيما في مرمى ليفربول

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ونال الفرنسي بنزيما لأول مرة في تاريخه، بلقب هداف دوري أبطال أوروبا 2021-2022، بعد اعتلائه صدارة الترتيب بفارق هدفين عن الوصيف البولندي ليفاندوفسكي برصيد 15 هدفاً.

جمال الغندور الخبير التحكيمي وقرار تقنية الفار الخاطئ
جمال الغندور الخبير التحكيمي وقرار تقنية الفار الخاطئ

كما ونجح فريق ريال مدريد من حصد اللقب ال14 في تاريخ مسيرته. كأكثر الفرق تتويجاً باللقب في القارة العجوز الأوروبية، على حساب ليفربول الذي اكتفى بألقابه ال6 في تاريخ البطولة.

ومن الجدير بالذكر، فإن مدرب ريال مدريد ماركو أنشيلوتي، يعد أول مدرب يحصد 4 مرات. بلقب دوري الأبطال في القارة الأوروبية حتى يومنا هذا.

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المصدروطن + بين سبورت + اليويفا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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