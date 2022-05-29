خبير تحكيمي: “إلغاء هدف بنزيما قرار خاطئ” .. واليويفا يوضح السبب

وطن – قال جمال الغندور الخبير التحكيمي في شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، بأن هدف النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، هو هدف شرعي وصحيح، وقرار حكم تقنية الفار كان خاطئ في إلغائه.

وأوضح الخبير التحكيمي المصري الغندور، بأن هدف الفرنسي بنزيما صحيح، وكان على حكم تقنية الفار احتساب ذلك الهدف لصالح فريق ريال مدريد الإسباني.

هدف بنزيما الملغي

وأردف المصري الغندور، “الهدف صحيح، لأن الكرة عادت من قدم البرازيلي فابينيو. لاعب ليفربول الإنجليزي، كما وهو ما يلغي حالة التسلل الذي كان فيها تواجد فيها الفرنسي بنزيما”.

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وكان حكم تقنية الفيديو (VAR)، قد ألغى هدف بنزيما قائد الفريق الملكي، في الدقيقة ال43 مع قرب نهاية الشوط الأول من قمة الريمونتادا النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022. بداعي وجود التسلل على اللاعب.

كما وتأخر حكم غرفة تقنية (VAR)، لعدة دقائق من أجل البت في قراره في شرعية هدف بنزيما، دون استدعاء حكم الساحة الفرنسي (كليمان توربان) للتشاور بهذه الأمر. ليقرر بعدها عدم احتساب الهدف.

اليويفا وسبب إلغاء الهدف

من جهته، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، في بيان رسمي، الأحد، بشأن سبب إلغاء هدف كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد الإسباني الذي أثير حوله الجدل الواسع، ” سبب إلغاء الهدف، هو أن لمسة فابينيو كانت غير متعمدة”.

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ونال الفرنسي بنزيما لأول مرة في تاريخه، بلقب هداف دوري أبطال أوروبا 2021-2022، بعد اعتلائه صدارة الترتيب بفارق هدفين عن الوصيف البولندي ليفاندوفسكي برصيد 15 هدفاً.

كما ونجح فريق ريال مدريد من حصد اللقب ال14 في تاريخ مسيرته. كأكثر الفرق تتويجاً باللقب في القارة العجوز الأوروبية، على حساب ليفربول الذي اكتفى بألقابه ال6 في تاريخ البطولة.

ومن الجدير بالذكر، فإن مدرب ريال مدريد ماركو أنشيلوتي، يعد أول مدرب يحصد 4 مرات. بلقب دوري الأبطال في القارة الأوروبية حتى يومنا هذا.

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