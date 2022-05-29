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حمد المزرعي يتطاول على محمد صلاح ويسبه بلفظ خارج بعد خسارة ليفربول

باسل النجار
كتب باسل النجار
حمد المزروعي محمد صلاح watanserb.com
حمد المزروعي يسب لاعب ليفربول المصري محمد صلاح بعد خسارتهم أمام ريال مدريد

وطن – تسبب المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي المقرب من رئيس الإمارات وحاكم أبوظبي محمد بن زايد، في موجة جدل واسعة بعد تطاوله على نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، عقب هزيمة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا.

حمد المزروعي يسب محمد صلاح

حمد المرزوعي وعقب انتهاء المباراة لصالح ريال مدريد بهدف واحد ضد ليفربول، نشر صور لمحمد صلاح على حسابه بتويتر وتطاول عليه.

حمد المزروعي يسب محمد صلاح

واختار “المزروعي” المقرب من حاكم الإمارات ويصفه ناشطون بأنه “لسان ابن زايد على تويتر”، صورة عارية لمحمد صلاح وعلق عليها بلفظ خارج.

وتوج ريال مدريد أمس بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 على حساب ليفربول، بعد مباراة درامية كان فيها فريق محمد صلاح الأقرب للفوز والتتويج باللقب.

كما نشر تغريدة أخرى سخر فيها من محمد صلاح بقوله: “جت الولية تفرح مالتش مطرح”.

وتسببت تغريدات حمد المزروعي في موجة غضب كبيرة بين، محبي نجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح.

انتقادات حادة للمغرد الإماراتي البذيء

وفي هذا السياق رد عليه كريم شاهين مهاجما: “واضح ما تعنيه نيتك طب ما تقولنا علي تاريخ بلدك في كرة القدم. ولو اي لاعب من عندكم محترف في فريق عالمي و بالمرة عن إنجازاته العالمية واضح ان مصر حرقاقوا قوي.”

ودون محمود عجلان: “اوصل للي وصله الاول وبعدين اتكلم.”

وشن مغرد هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي البذيء قائلا: “حتا لاعب الكرة ماسلم منكم. هذا إنسان عربي ونفتخر فيه كل العرب مهما كان.. خسر أو فاز.”

حساب “بنت مصر” رد على المزروعي قائلا: “هيفضل بردو فخر العرب وابن مصر تاريخه يثبت دا.. والكورة غالب ومغلوب.. تغريدة غير موفقة.”

وقال إيهاب الحكيمي في هجوم حاد: “حقك تشجع ريال مدريد زي كتير من الناس وتفرح بفوزه، لكن كونك تقل أدبك فأنت عديم التربية”

وأحرج خالد، حمد المزروعي المقرب من حاكم أبوظبي ورئيس الإمارات محمد بن زايد بقوله: “كسب أو خسر ..قدم شي للعرب والعروبة.. أنت ايش سويت؟!”

ومعروف عن حمد المزروعي أنه يُستخدم من قبل قيادات الإمارات في التطاول على المعارضين والمخالفين لهم، عبر السب والقذف من خلال صفحته على تويتر.

سبق أن أساء لوالدة أمير قطر

وسبق أن تعرض “المزروعي” لوالدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشيخة موزا بنت ناصر المسند، بالسب والقذف والطعن في شرفها، عقب أزمة الحصار ولسنوات منذ 2017.

الشيخة موزا والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

ولم يتوقف المزروعي عن الإساءة للأسرة الحاكمة في قطر، إلا بعد عقد المصالحة الخليجية، حيث وصلته الأوامر من محمد بن زايد بالتوقف، كما هو واضح الآن حيث لم يعد يذكر قطر بأي سوء في تغريداته.

“المزروعي” صهيوني بامتياز

ومؤخرا نشر حمد المزروعي صورا له من إسرائيل، حيث يعلن تصهينه علانية ومعاداته للشعب الفلسطيني وسبق أن استضاف إسرائيليين في منزله بالإمارات.

نشر حمد المزروعي صورا له في حيفا

والمزروعي دائما ما يصنف على أنه محسوب على قيادات الإمارات وخاصة رئيس الدولة وحاكم أبوظبي محمد بن زايد، ما يثير تساؤلات مستمرة من المغردين عن كيفية السماح له بـ(الردح) ـ إذا صح التشبيه ـ على تويتر بما يشوه صورة الشعب الإماراتي.

أهداف مباراة ريال مدريد وليفربول

والسبت، حقق ريال مدريد لقبه الـ 14 في دوري أبطال أوروبا على ملعب “ستاد دو فرانس” قرب باريس، متخطيا عقبة ليفربول الأخيرة.

وجاءت النتيجة النهائية للمباراة 1-صفر لصالح الريال، بهدف سجله فينيسيوس بالدقيقة 59، ليحسم البطولة لصالح النادي الملكي ويقضي على آمال ليفربول وجماهيره الذين قضوا، السبت، أسوأ لياليهم على الإطلاق.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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