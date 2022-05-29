حمد المزرعي يتطاول على محمد صلاح ويسبه بلفظ خارج بعد خسارة ليفربول

وطن – تسبب المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي المقرب من رئيس الإمارات وحاكم أبوظبي محمد بن زايد، في موجة جدل واسعة بعد تطاوله على نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، عقب هزيمة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا.

حمد المزروعي يسب محمد صلاح

حمد المرزوعي وعقب انتهاء المباراة لصالح ريال مدريد بهدف واحد ضد ليفربول، نشر صور لمحمد صلاح على حسابه بتويتر وتطاول عليه.

اتفشخ يا قدعان 😂 … pic.twitter.com/l46MMxNmbo — حمد المزروعي (@uae_3G) May 28, 2022

واختار “المزروعي” المقرب من حاكم الإمارات ويصفه ناشطون بأنه “لسان ابن زايد على تويتر”، صورة عارية لمحمد صلاح وعلق عليها بلفظ خارج.

وتوج ريال مدريد أمس بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 على حساب ليفربول، بعد مباراة درامية كان فيها فريق محمد صلاح الأقرب للفوز والتتويج باللقب.

قت الوليه تفرح مالتش مطرح 😂 … pic.twitter.com/Bj9JYFtlll — حمد المزروعي (@uae_3G) May 28, 2022

كما نشر تغريدة أخرى سخر فيها من محمد صلاح بقوله: “جت الولية تفرح مالتش مطرح”.

وتسببت تغريدات حمد المزروعي في موجة غضب كبيرة بين، محبي نجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح.

انتقادات حادة للمغرد الإماراتي البذيء

وفي هذا السياق رد عليه كريم شاهين مهاجما: “واضح ما تعنيه نيتك طب ما تقولنا علي تاريخ بلدك في كرة القدم. ولو اي لاعب من عندكم محترف في فريق عالمي و بالمرة عن إنجازاته العالمية واضح ان مصر حرقاقوا قوي.”

واضح ما تعنيه نيتك طب ما تقولنا علي تاريخ بلدك في كرة القدم وله اي لاعب من عندكم محترف في فريق عالمي و بالمرة عن إنجازاته العالمية واضح ان مصر حرقاقوا قوي — Kareem Shaheen (@KareemShaheen5) May 28, 2022

ودون محمود عجلان: “اوصل للي وصله الاول وبعدين اتكلم.”

وشن مغرد هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي البذيء قائلا: “حتا لاعب الكرة ماسلم منكم. هذا إنسان عربي ونفتخر فيه كل العرب مهما كان.. خسر أو فاز.”

حساب “بنت مصر” رد على المزروعي قائلا: “هيفضل بردو فخر العرب وابن مصر تاريخه يثبت دا.. والكورة غالب ومغلوب.. تغريدة غير موفقة.”

وقال إيهاب الحكيمي في هجوم حاد: “حقك تشجع ريال مدريد زي كتير من الناس وتفرح بفوزه، لكن كونك تقل أدبك فأنت عديم التربية”

حقك تشجع ريال مدريد زي كتير من الناس و تفرح بفوزه لكن كونك تقل أدبك فأنت عديم التربية 👇 pic.twitter.com/Ut9kzWnmpc — 🇪🇬 Ehab Hamaki 🇪🇬 (@Ehab_Hamaki) May 28, 2022

وأحرج خالد، حمد المزروعي المقرب من حاكم أبوظبي ورئيس الإمارات محمد بن زايد بقوله: “كسب أو خسر ..قدم شي للعرب والعروبة.. أنت ايش سويت؟!”

ومعروف عن حمد المزروعي أنه يُستخدم من قبل قيادات الإمارات في التطاول على المعارضين والمخالفين لهم، عبر السب والقذف من خلال صفحته على تويتر.

سبق أن أساء لوالدة أمير قطر

وسبق أن تعرض “المزروعي” لوالدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشيخة موزا بنت ناصر المسند، بالسب والقذف والطعن في شرفها، عقب أزمة الحصار ولسنوات منذ 2017.

ولم يتوقف المزروعي عن الإساءة للأسرة الحاكمة في قطر، إلا بعد عقد المصالحة الخليجية، حيث وصلته الأوامر من محمد بن زايد بالتوقف، كما هو واضح الآن حيث لم يعد يذكر قطر بأي سوء في تغريداته.

“المزروعي” صهيوني بامتياز

ومؤخرا نشر حمد المزروعي صورا له من إسرائيل، حيث يعلن تصهينه علانية ومعاداته للشعب الفلسطيني وسبق أن استضاف إسرائيليين في منزله بالإمارات.

والمزروعي دائما ما يصنف على أنه محسوب على قيادات الإمارات وخاصة رئيس الدولة وحاكم أبوظبي محمد بن زايد، ما يثير تساؤلات مستمرة من المغردين عن كيفية السماح له بـ(الردح) ـ إذا صح التشبيه ـ على تويتر بما يشوه صورة الشعب الإماراتي.

أهداف مباراة ريال مدريد وليفربول

والسبت، حقق ريال مدريد لقبه الـ 14 في دوري أبطال أوروبا على ملعب “ستاد دو فرانس” قرب باريس، متخطيا عقبة ليفربول الأخيرة.

وجاءت النتيجة النهائية للمباراة 1-صفر لصالح الريال، بهدف سجله فينيسيوس بالدقيقة 59، ليحسم البطولة لصالح النادي الملكي ويقضي على آمال ليفربول وجماهيره الذين قضوا، السبت، أسوأ لياليهم على الإطلاق.

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