جاسوس القدس.. “علقة ساخنة” لفلسطيني تجسس على المرابطين لصالح إسرائيل

وطن- تمكن الفلسطينيون المرابطون داخل المسجد الأقصى، من ضبط جاسوس فلسطيني ينقل أخبار المرابطين ويتجسس عليهم لصالح مخابرات الاحتلال.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة الإمساك بـ”جاسوس القدس” ـ كما لقبه ناشطون ـ داخل المسجد الأقصى، وتلقينه درسا قاسيا عبر “علقة ساخنة” تلقاها.

القبض على جاسوس داخل المسجد القبلي في القدس من قبل المرابطين حيث كان يقوم بتصوير الشبان وإرسالهم لمخابرات العدو الإسرائيلي pic.twitter.com/qnpVtUMtEB — حيدر القريشي HST#313 (@Haiderresistanc) May 29, 2022

واعترف الجاسوس الفلسطيني أنه يتواصل مع ضابط بمخابرات الاحتلال، ويمده بمعلومات وصور عن المرابطين داخل الأقصى، مقابل المال.

وقال الجاسوس عندما سُأل عن اسمه إنه يدعى “أحمد رستم الشويكي”، مضيفا أن من سكان أبو غوش.

وعرض الشباب الذين قاموا بالقبض عليه، هاتف الجاسوس ومحادثاته التي كان يتواصل فيها مع الضابط الإسرائيلي الذي يستخدم حساب باسم “أبو خالد”.

بعد القبض على جاسوس داخل المصلى القبلي تم العثور على هذه المحادثه على هاتفه #القدس_خط_أحمر #فلسطين_قضية_الشرفاء #الاقصى_خط_احمر pic.twitter.com/PaLba9hgql — عندما يضيع الكتالوج (@Sameer_Hamed) May 29, 2022

واعترف جاسوس القدس، بأنه أرسل صور ومقاطع صورها للشباب المرابطين في الأقصى للضابط بالمخابرات الإسرائيلية، وأنه يتواصل معه عبر “الواتساب” وبينهم عمل.

واستجوبه المرابطون إذا أحد آخر يتواجد بالأقصى ويعمل معه كجاسوس للاحتلال، لينفي “جاسوس القدس” ذلك ويؤكد أنه بمفرده.

مسكوا جاسوس بصور المرابطين وبتواصل مع ضابط بالاحتـ ـلال داخل المصلى القبلي اكل قتـ ـلة ولبسوا سطل الزباله وكبو برا #المسجد_الاقصى#القدس#فلسطين pic.twitter.com/p0JDc441OQ — palestine_4821 𓂆 🇵🇸 (@4821_palestine) May 29, 2022

وانهال العديد من الشباب الفلسطينيين بالضرب والصفع واللكمات، على الجاسوس الخائن وتعرض لاعتداء عنيف ظهرت آثاره على وجهه واضحة.

وشهدت ساحات المسجد الأقصى منذ صباح، الأحد، اقتحامات جماعية للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، فيما أعلنت جماهير الشعب الفلسطيني النفير العام للقدس وتصدت لقطعان المستوطنين ودارت مواجهات عنيفة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها، تعاملت مع 163 إصابة في الضفة الغربية، بينها 20 إصابة بالرصاص الحي.

ونظم فلسطينيون في باب العمود مسيرات حاشدة تحت عنوان “نصرة الأقصى”، لمجابهة “مسيرة الأعلام” اليهودية المزعومة ومنع قطعان المستوطنين من تدنيس المسجد الأقصى المبارك.

وتنذر اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على مقدسات المسلمين، واستفزاز الفلسطينيين المتعمد بتصعيد جديد ومواجهة مع المقاومة يبدو أنها اقتربت.

أسرة جاسوس القدس تتبرأ منه

هذا وتداول ناشطون بيان نسبوه لعائلة “الشويكي” وأعلنت فيه العائلة تبرأها من نجلها الجاسوس الذي تم ضبطه.

بيان براءة وصل غزة الآن بشأن الجاسوس في المسجد الأقصى المبارك🇵🇸 … بسم الله مختصره ،،،،👇

نحن عائلة الشويكي نستنكر هاذا العمل المخزي الجبان كل العار له كل العار له

بإسمنا لجنة شباب الشويكي

وأبناء عائلتنا

نتبرئ من أحمد رستم الشويكي pic.twitter.com/vHHvEHPCqt — Enas JABER (@EnasJABER19) May 29, 2022

وجاء في البيان الذي رصدته (وطن):”نحن عائلة الشويكي، يشهد علينا التاريخ المقدسي وتشهد علينا أبناء شعبنا من نضال لخدمة الوطن، وكم من شهيدا وكم من أسير قدمنا لوطننا الغالي.”

وتابع البيان: “نحن عائلة الشويكي نستنكر هذا العمل المخزي الجبان.. كل العار له.. كل العار له.”

واختتم: “باسم لجنة شباب الشويكي وأبناء عائلتنا.. نتبرأ من أحمد رستم الشويكي.