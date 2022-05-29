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جاسوس القدس.. “علقة ساخنة” لفلسطيني تجسس على المرابطين لصالح إسرائيل

باسل النجار
كتب باسل النجار
جاسوس القدس watanserb.com
جاسوس القدس

وطن- تمكن الفلسطينيون المرابطون داخل المسجد الأقصى، من ضبط جاسوس فلسطيني ينقل أخبار المرابطين ويتجسس عليهم لصالح مخابرات الاحتلال.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة الإمساك بـ”جاسوس القدس” ـ كما لقبه ناشطون ـ داخل المسجد الأقصى، وتلقينه درسا قاسيا عبر “علقة ساخنة” تلقاها.

واعترف الجاسوس الفلسطيني أنه يتواصل مع ضابط بمخابرات الاحتلال، ويمده بمعلومات وصور عن المرابطين داخل الأقصى، مقابل المال.

وقال الجاسوس عندما سُأل عن اسمه إنه يدعى “أحمد رستم الشويكي”، مضيفا أن من سكان أبو غوش.

وعرض الشباب الذين قاموا بالقبض عليه، هاتف الجاسوس ومحادثاته التي كان يتواصل فيها مع الضابط الإسرائيلي الذي يستخدم حساب باسم “أبو خالد”.

واعترف جاسوس القدس، بأنه أرسل صور ومقاطع صورها للشباب المرابطين في الأقصى للضابط بالمخابرات الإسرائيلية، وأنه يتواصل معه عبر “الواتساب” وبينهم عمل.

واستجوبه المرابطون إذا أحد آخر يتواجد بالأقصى ويعمل معه كجاسوس للاحتلال، لينفي “جاسوس القدس” ذلك ويؤكد أنه بمفرده.

وانهال العديد من الشباب الفلسطينيين بالضرب والصفع واللكمات، على الجاسوس الخائن وتعرض لاعتداء عنيف ظهرت آثاره على وجهه واضحة.

وشهدت ساحات المسجد الأقصى منذ صباح، الأحد، اقتحامات جماعية للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، فيما أعلنت جماهير الشعب الفلسطيني النفير العام للقدس وتصدت لقطعان المستوطنين ودارت مواجهات عنيفة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها، تعاملت مع 163 إصابة في الضفة الغربية، بينها 20 إصابة بالرصاص الحي.

ونظم فلسطينيون في باب العمود مسيرات حاشدة تحت عنوان “نصرة الأقصى”، لمجابهة “مسيرة الأعلام” اليهودية المزعومة ومنع قطعان المستوطنين من تدنيس المسجد الأقصى المبارك.

وتنذر اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على مقدسات المسلمين، واستفزاز الفلسطينيين المتعمد بتصعيد جديد ومواجهة مع المقاومة يبدو أنها اقتربت.

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أسرة جاسوس القدس تتبرأ منه

هذا وتداول ناشطون بيان نسبوه لعائلة “الشويكي” وأعلنت فيه العائلة تبرأها من نجلها الجاسوس الذي تم ضبطه.

وجاء في البيان الذي رصدته (وطن):”نحن عائلة الشويكي، يشهد علينا التاريخ المقدسي وتشهد علينا أبناء شعبنا من نضال لخدمة الوطن، وكم من شهيدا وكم من أسير قدمنا لوطننا الغالي.”

وتابع البيان: “نحن عائلة الشويكي نستنكر هذا العمل المخزي الجبان.. كل العار له.. كل العار له.”

واختتم: “باسم لجنة شباب الشويكي وأبناء عائلتنا.. نتبرأ من أحمد رستم الشويكي.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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