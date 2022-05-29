تشكيلة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

وطن – ينتظر جماهير كرة القدم في الوطن العربي والقارة الأفريقية السمراء والعالم أجمع، الإثنين، مباراة الأهلي والوداد في قمة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، المقرر إقامتها على ملعب “مركب محمد الخامس” في دولة المغرب.

وأزيل الستار بشكل نهائي عن نجوم فريق الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، المشاركة في مباراة القمة المرتقبة بين الفريقين، من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

التركيز.

الحماس. 🇪🇬 كلمات توصف حالة لاعبي الأهلي خلال جلسة التصوير قبل نهائي دوري الأبطال. 👌#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/KcOMV6hFfn — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 29, 2022

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تشكيلة الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

وسيلعب المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسيو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي المصري ” المارد الأحمر” أمام الوداد المغربي، بتشكيلة أساسية، جاءت على النحو التالي:

مركز حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

كما وجاء في خط الدفاع: حمزة علاء، رامي ربيعة، محمود متولي، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد عبد المنعم، محمد هاني، كريم فؤاد، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد.

مركز الوسط: عمرو السولية، محمد محمود، حمدي فتحي، أليو ديانغ، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر.

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خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف، صلاح محسن، أحمد رضوان عبد القادر، نبيل كوكا، حسام حسن.

كما وسيغيب عن تشكيلة الأهلي أمام الوداد البيضاوي كلاً من اللاعبين، أكرم توفيق، عمار حمدي بسبب الإصابة.

تشكيلة الوداد ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وسيدخل المدرب المغربي الواعد وليد الركركي، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي، المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أفريقيا بتشكيلة أساسية أمام الأهلي المصري، كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي، يانيس هنين، عيسى سيودي.

خط الدفاع: أشرف داري، أمين فرحاني، أيوب العملود، يحيى عطية الله.

🇲🇦 نجوم الوداد على أتم استعداد قبل نهائي دوري الأبطال المنتظر! 👋#TotalEnergiesCAFCL | @WACofficiel pic.twitter.com/iOWwwC4uyi — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 29, 2022

كما وفي مركز الوسط: أيمن حسوني، جلال الداودي، يحيى جبران.

خط الهجوم: غي مبينزا، بديع أووك، زهير المترجي.

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موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي القمة الأفريقية والعربية المنتظرة، الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، كما وبتوقيت دولة مصر عند الساعة التاسعة مساءً.

ولكن بتوقيت دولة المغرب وتونس والجزائر، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما وبتوقيت عمان والإمارات ستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً.

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