تركي آل الشيخ يستفز الجمهور بتغريدة “فخر العرب” وتعمده إهانة محمد صلاح

وطن – تسببت تغريدة لمستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، في جدل واسع بين متابعيه.

ونشر تركي آل الشيخ، صورة عقب المباراة التي فاز فيها الريال على الليفر وتوج باللقب، تجمع كريم بنزيما مع مدربه كارلو أنشلوتي.

فخر العرب … وفخر ايطاليا … الحمدالله …Enhorabuena España 🇪🇸 pic.twitter.com/psNzHXEFJL — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 28, 2022

لكن ما أثار غضب الكثيريين هو وصف “آل الشيخ” لبنزيما في تعليقه على الصورة، بأنه (فخر العرب)، وهو اللقب الذي أطلقه النشطاء على محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر منذ مدة.

حيث كتب مستشار ابن سلمان على الصورة ما نصه: “فخر العرب وفخر إيطاليا، الحمد لله”.

مضيفا باللغة الإسبانية: “مبروك إسبانيا.”

الأمر الذي استفز الجمهور المصري والعربي، ورأوا في تصرف آل الشيخ إهانة متعمدة لمحمد صلاح.

وهاجمه أحد النشطاء ساخرا منه: “ما فضلش غير رئيس مراجيح مولد النبي يتكلم عن صلاح.”

جماهير #ليفربول تجوب شوارع فرنسا بعد النهائي وفوز مدريد يهتفون مو صلاح

الناس اللي تفهم كوره وعارفه ان #محمد_صلاح قدم ما عليه وكان نجم المباره ب 5 تسديدات حاسمه واصتدم بتالق حارس بارع يا….؟ كفاكم حقد اخرجوه من صدوركم قبل ان تموتو غيظpic.twitter.com/SdnXwPl6xy — ‏🌿TAHANI🪴🇪🇬🌷ALWAKEEL (@TAHANIEGYPT) May 29, 2022

وردت ناشطة على تركي آل الشيخ: “جماهير ليفربول تجوب شوارع فرنسا بعد النهائي وفوز مدريد يهتفون مو صلاح.. الناس اللي تفهم كورة وعارفة إن محمد صلاح قدم ما عليه وكان نجم المباره ب 5 تسديدات حاسمة.. لكنه اصطدم بتألق حارس بارع.. كفاكم حقدا وأخرجوه من صدوركم قبل ان تموتو غيظا”.

علي القحطاني كان له رأيا آخر ودون ردا على تركي آل الشيخ: “والله ما نفخر بأحد إلا فخرنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم بصحابته رضي الله عنهم والتابعين وكل مسلم و كل مسلم عربي رفع كلمة الله -سبحانه – ونشر الإسلام.”

مضيفا: “إما بعلم أو بفقه او بسيف او بشيء يستحق أن نفخر به نحن العرب …أما بهذة الامور كـ( كرة القدم) وغيرها فلا فخر لأحدٍ على أحد..”

ورد ناشط على رئيس هيئة الترفيه بصورة لمحمد صلاح، وعلق عليها بالقول: “فخر العرب واحد بس.”

فخر العرب واحد بس pic.twitter.com/H6dxCL4euS — Abo Al Baraa (@accussama) May 28, 2022

وعلى نفس الخط كتب مسعد: “فخر العرب صلاح ومافي احد غيره!”

وقال ناشط آخر: “سيبقي فخر العرب المصري وليس الفرنسي هداف العالم ذو الاخلاق والدين المميز محمد صلاح، تاريخ وبطولات لن يطويها مغيب او حاقد بلا ضمير.”

سبقه حمد المزروعي

ويشار إلى أن المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي، والمقرب من رئيس الإمارات محمد بن زايد، تسبب هو الآخر بموجة جدل بعد تطاوله على محمد صلاح، وسبه بلفظ خارج عقب خسارة ليفربول أمام ريال مدريد.

ونشر حمد صور لمحمد صلاح على حسابه بتويتر وتطاول عليه.

كما نشر تغريدة أخرى سخر فيها من محمد صلاح بقوله: “جت الولية تفرح مالتش مطرح”.

وتسببت تغريدات حمد المزروعي في موجة غضب كبيرة بين، محبي نجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح.

و”المزروعي” سبق أن أكدت تقارير أنه يُستخدم من قبل قيادات الإمارات في التطاول على المعارضين والمخالفين لهم، عبر السب والقذف.

وسبق أن تعرض حمد لوالدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشيخة موزا بنت ناصر المسند، بإساءات بالغة عقب أزمة الحصار حتى أن العديد من الإماراتيين استنكروا أفعاله.