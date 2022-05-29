الأحد, مايو 29, 2022
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تركي آل الشيخ يستفز الجمهور بتغريدة “فخر العرب” وتعمده إهانة محمد صلاح

باسل النجار
كتب باسل النجار
تركي آل الشيخ محمد صلاح watanserb.com
تركي آل الشيخ ومحمد صلاح

وطن – تسببت تغريدة لمستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، في جدل واسع بين متابعيه.

ونشر تركي آل الشيخ، صورة عقب المباراة التي فاز فيها الريال على الليفر وتوج باللقب، تجمع كريم بنزيما مع مدربه كارلو أنشلوتي.

لكن ما أثار غضب الكثيريين هو وصف “آل الشيخ” لبنزيما في تعليقه على الصورة، بأنه (فخر العرب)، وهو اللقب الذي أطلقه النشطاء على محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر منذ مدة.

حيث كتب مستشار ابن سلمان على الصورة ما نصه: “فخر العرب وفخر إيطاليا، الحمد لله”.

مضيفا باللغة الإسبانية: “مبروك إسبانيا.”

الأمر الذي استفز الجمهور المصري والعربي، ورأوا في تصرف آل الشيخ إهانة متعمدة لمحمد صلاح.

وهاجمه أحد النشطاء ساخرا منه: “ما فضلش غير رئيس مراجيح مولد النبي يتكلم عن صلاح.”

وردت ناشطة على تركي آل الشيخ: “جماهير ليفربول تجوب شوارع فرنسا بعد النهائي وفوز مدريد يهتفون مو صلاح.. الناس اللي تفهم كورة وعارفة إن محمد صلاح قدم ما عليه وكان نجم المباره ب 5 تسديدات حاسمة.. لكنه اصطدم بتألق حارس بارع.. كفاكم حقدا وأخرجوه من صدوركم قبل ان تموتو غيظا”.

علي القحطاني كان له رأيا آخر ودون ردا على تركي آل الشيخ: “والله ما نفخر بأحد إلا فخرنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم بصحابته رضي الله عنهم والتابعين وكل مسلم و كل مسلم عربي رفع كلمة الله -سبحانه – ونشر الإسلام.”

مضيفا: “إما بعلم أو بفقه او بسيف او بشيء يستحق أن نفخر به نحن العرب …أما بهذة الامور كـ( كرة القدم) وغيرها فلا فخر لأحدٍ على أحد..”

ورد ناشط على رئيس هيئة الترفيه بصورة لمحمد صلاح، وعلق عليها بالقول: “فخر العرب واحد بس.”

وعلى نفس الخط كتب مسعد: “فخر العرب صلاح ومافي احد غيره!”

وقال ناشط آخر: “سيبقي فخر العرب المصري وليس الفرنسي هداف العالم ذو الاخلاق والدين المميز محمد صلاح، تاريخ وبطولات لن يطويها مغيب او حاقد بلا ضمير.”

سبقه حمد المزروعي

ويشار إلى أن المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي، والمقرب من رئيس الإمارات محمد بن زايد، تسبب هو الآخر بموجة جدل بعد تطاوله على محمد صلاح، وسبه بلفظ خارج عقب خسارة ليفربول أمام ريال مدريد.

ونشر حمد صور لمحمد صلاح على حسابه بتويتر وتطاول عليه.

حمد المزروعي يسب محمد صلاح

كما نشر تغريدة أخرى سخر فيها من محمد صلاح بقوله: “جت الولية تفرح مالتش مطرح”.

وتسببت تغريدات حمد المزروعي في موجة غضب كبيرة بين، محبي نجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح.

و”المزروعي” سبق أن أكدت تقارير أنه يُستخدم من قبل قيادات الإمارات في التطاول على المعارضين والمخالفين لهم، عبر السب والقذف.

وسبق أن تعرض حمد لوالدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشيخة موزا بنت ناصر المسند، بإساءات بالغة عقب أزمة الحصار حتى أن العديد من الإماراتيين استنكروا أفعاله.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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