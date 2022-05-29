الأحد, مايو 29, 2022
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الهدهد

انفجار في مكة بمحطة كهرباء يتسبب بكارثة والسلطات تتجاهل ذكر السبب

باسل النجار
كتب باسل النجار
انفجار محطة كهرباء مكة watanserb.com
انفجار في محطة كهرباء مكة يتسبب بقطع التيار الكهربائي لساعات طويلة

وطن – تسبب انفجار بمحطة كهرباء رئيسية في مكة بالممكلة العربية السعودية، في كارثة وأدى لانقطاع الكهرباء عن منازل الكثريين لساعات طويلة.

ودفعت هذا الأمر السعوديين لتدشين وسم بعنوان “شركة الكهرباء السعودية“، عبروا فيه عن غضبهم من انقطاع التيار لساعات طويلة في ظل هذا الطقس شديد الحرارة ما تسبب في كارثة لهم.

وبينما أعلنت السلطات السعودية عن انفجار بأحد محطات الكهرباء الملاصقة لمنزل بمخطط 2، ظهر السبت، فإنها لم تتطرق لسبب الانفجار ما أثار شكوكا بين المغردين.

ودون أحد النشطاء عبر الوسم موضحا أن الكهرباء انقطعت لديه من الساعة 12 الظهر وامتد الانقطاع لأكثر من 14 ساعة، مستنكرا تقاعس المسؤولين عن حل المشكلة.

وكتب آخر: “يا جماعة أنصفونا وحاولو تسوو شيء حرام اللي بيصير والله حرام كمان اربع ساعات وحكمل 24 ساعه من غير كهرباء.”

وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت بأن مركز العمليات الموحد (911) في المملكة، تلقى بلاغًا بنشوب الحريق في المحطة المشار إليها.

وتواجدت قوات الدفاع المدني في موقع الحادث بالإضافة لطاقم طوارئ الكهرباء وتمكنت من إخماد الحريق، كما تم إعادة التيار الكهربائي للمنازل بعد ساعات طويلة من الانقطاع بعد معالجة العطل الناجم عن الانفجار.

وبينما تسبب هذا الانفجار بجدل واسع بين السعوديين، إلا أن السلطات السعودية والجهات المعنية لم تكشف بعد عن أسبابه.

ولوحظ خلال الأيام الماضية تقديم العديد من المواطنين السعوديين، عدة شكاوى بشأن نفس الأمر والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في عدة مناطق مختلفة بالسعودية وليس مكة فقط.

وتم توجيه انتقادات حادة لشركة الكهرباء من قبل السعوديين على مواقع التواصل.

جدير بالذكر أن جماعة الحوثي اليمنية تقصف المملكة العربية السعودية، بشكل دائم عبر الصواريخ والطائرات المسيرة، وسبق أن تسببت بأضرار بالغة لمنشآت سعودية حيوية منها “أرامكو“.

وتتذرع جماعة الحوثي المسلحة في اليمن بأنها تستهدف السعودية، بسبب ما وصفته بـ،”عدوانها على اليمن” ومحاولة احتلاله وإخضاعه لسيادة المملكة عبر أذرع السعودية هناك من الجماعات اليمنية الموالية للرياض.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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