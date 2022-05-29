انفجار في مكة بمحطة كهرباء يتسبب بكارثة والسلطات تتجاهل ذكر السبب

وطن – تسبب انفجار بمحطة كهرباء رئيسية في مكة بالممكلة العربية السعودية، في كارثة وأدى لانقطاع الكهرباء عن منازل الكثريين لساعات طويلة.

ودفعت هذا الأمر السعوديين لتدشين وسم بعنوان “شركة الكهرباء السعودية“، عبروا فيه عن غضبهم من انقطاع التيار لساعات طويلة في ظل هذا الطقس شديد الحرارة ما تسبب في كارثة لهم.

🔥انفجار بمحطة كهرباء يقطع الخدمة عن منازل بـ #مكة وتعامل فوري يعيدها ؜وتفصيلًا، تلقى مركز العمليات الموحد (911)، بلاغًا عن نشوب حريق بأحد محطات الكهرباء الملاصقة لمنزل بمخطط 2 بعد ظهر أمس؛ pic.twitter.com/FOBE9FxUjp — بصمة سعودية (@Saudi_finger) May 29, 2022

وبينما أعلنت السلطات السعودية عن انفجار بأحد محطات الكهرباء الملاصقة لمنزل بمخطط 2، ظهر السبت، فإنها لم تتطرق لسبب الانفجار ما أثار شكوكا بين المغردين.

ودون أحد النشطاء عبر الوسم موضحا أن الكهرباء انقطعت لديه من الساعة 12 الظهر وامتد الانقطاع لأكثر من 14 ساعة، مستنكرا تقاعس المسؤولين عن حل المشكلة.

وكتب آخر: “يا جماعة أنصفونا وحاولو تسوو شيء حرام اللي بيصير والله حرام كمان اربع ساعات وحكمل 24 ساعه من غير كهرباء.”

وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت بأن مركز العمليات الموحد (911) في المملكة، تلقى بلاغًا بنشوب الحريق في المحطة المشار إليها.

وتواجدت قوات الدفاع المدني في موقع الحادث بالإضافة لطاقم طوارئ الكهرباء وتمكنت من إخماد الحريق، كما تم إعادة التيار الكهربائي للمنازل بعد ساعات طويلة من الانقطاع بعد معالجة العطل الناجم عن الانفجار.

وبينما تسبب هذا الانفجار بجدل واسع بين السعوديين، إلا أن السلطات السعودية والجهات المعنية لم تكشف بعد عن أسبابه.

ولوحظ خلال الأيام الماضية تقديم العديد من المواطنين السعوديين، عدة شكاوى بشأن نفس الأمر والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في عدة مناطق مختلفة بالسعودية وليس مكة فقط.

وتم توجيه انتقادات حادة لشركة الكهرباء من قبل السعوديين على مواقع التواصل.

جدير بالذكر أن جماعة الحوثي اليمنية تقصف المملكة العربية السعودية، بشكل دائم عبر الصواريخ والطائرات المسيرة، وسبق أن تسببت بأضرار بالغة لمنشآت سعودية حيوية منها “أرامكو“.

وتتذرع جماعة الحوثي المسلحة في اليمن بأنها تستهدف السعودية، بسبب ما وصفته بـ،”عدوانها على اليمن” ومحاولة احتلاله وإخضاعه لسيادة المملكة عبر أذرع السعودية هناك من الجماعات اليمنية الموالية للرياض.