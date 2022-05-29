المذيعة المصرية سما أحمد تهرب ليلة زفافها لسبب صادم! (شاهد)

وطن– تصدرت الإعلامية المصرية سما أحمد، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء عن هروبها ليلة زفافها.

لكن سما أحمد أكدت أن الأمر غير صحيح، وليس كما يعتقد الناشطون.

تزوجت من أجل والدتها

وقالت سما في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: “ “والدتي تعبانة من فترة وجاتلها جلطة، والستات المصرية لما بيتعبوا بيحبوا يطمنوا على بناتهم. فقالت ليا يا سما عايزاكي تتجوزي فلان، فقلت لها حاضر لأني عايزة أريحها وتبقى مبسوطة”.

وأشارت سما إلى أنها لا تعرف خطيبها جيدًا، وعرضت على والدتها أن تتيح لها الفرصة من خلال فترة للخطوبة للتعرف على شريك حياتها. لكن والدتها رفضت وطلبت أن تتزوج مباشرة.

وأردفت: “في 10 أيام بس اتفقوا هنكتب الكتاب ونجيب الفستان. ولقيت نفسي بتجوز وأنا ماتكلمتش معاه ساعتين على بعض.. أنا مش عايزة أزعلها وأضايقها. فقلت حاضر هضغط على نفسي عشان أشوف الفرحة في عينها لأنها مريضة والحالة بتهدور”.

أنا مخطوفة!

وتابعت: “أنا مخطوفة من بني آدم أول مرة يقعد جنبي، وأول مرة هيسمك إيدي. والمعازيم قالولي حاولي تنبسطي، لكن أنا كل اللي كان يهمني نظرة ماما إنها فرحانة”.

وأوضحت سما كواليس ما حدث: “سبحان الله المأذون اتأخر، ولما المأذون جه، وبيكتب القسيمة قمت قولتله قدام الناس أنت شخص محترم وجميل وفيك كل الصفات الحلوة، أنا آسفة أنا مش قادرة أكمل”.

واختتمت سما: “أخدت فستاني ومشيت ومش قادرة أواجه حد. الدنيا اتقلبت وقالوا هربت بس أنا مهربتش ولا عملت دا عشان أركب التريند، مش هركب التريند على حساب نفسي”.

مبروك عطية يعلق

من جهته، علق الداعية مبروك عطية، على واقعة هروب سما أحمد خلال بث مباشر له، عبر صفحته الشخصية عبر “فيسبوك”.

وقال مبروك عطية: “مافيش شاب ولا شابة بيتجوز من باب بر الوالدين، محصلتش فى العالم”.

وتابع: “بر الوالدين يعني أن تكون طوع أمرهم وهما يقولولك يمين أو شمال إنما رأيهم فى جوازك أو طلاقك استشارى”.

وختم الداعية المصري: “أمك آخرها زغرودة وهتمشي، فبر الوالدين أبعدوه عن إني عايز أتجوز علشان أفرح أمي. أمك تفرح بنجاحك وزيادتك في مرتبك واستقامتك وصلاتك وحرصك عليها، وفرحها بحتة بسبوسة هي بتحبها”.