السيسي يمهد للإطاحة بوزيرة الهجرة نبيلة مكرم.. هذا ما كشفه عمرو أديب

وطن- فيما اعتبره ناشطون تمهيدا من نظام عبدالفتاح السيسي، للإطاحة بوزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، عقب افتضاح قضية القتل المتهم فيها نجلها رامي هاني بأمريكا، طالب الإعلامي المصري المقرب من النظام عمرو أديب الوزيرة بأخذ إجازة كما طالب بمحاسبة نجلها وإعطائه الجزاء العادل.

النظام يمهد للإطاحة بنبيلة مكرم وزيرة الهجرة

ودائما ما تعبر برامج “التوك شو” الشهيرة في مصر عن سياسات النظام وخططه المستقبلية، حيث يشرف جهاز المخابرات العامة بقيادة عباس كامل على هذه البرامج ويتحكم بها ويرسل تعليماته لهم.

عمرو اديب: لو قادرة تفصلي بين وظيفتك واتهام ابنك تبقى بطلة .. لكن لازم الوزيرة نبيلة مكرم ترتاح وتشوف قضية ابنها

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/ssWKmx8tIg #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/O5xc9azoYa — الحكاية (@Elhekayashow) May 28, 2022

كما يتم إرسال معلومات بعينها للمذيعيين أمثال عمرو أديب، وأحمد موسى، لبثها وقياس ردود الأفعال في الشارع عليها قبل الإقدام على قرار ما، أو استخدامها في تمرير أهداف وخطط معينة.

وقال “أديب” في برنامجه (الحكاية) المذاع على قناة “إم بي سي مصر” الممولة من السعودية، السبت، إن نجل وزيرة الهجرة نبيلة مكرم متهم بجريمة قتل اثنين شباب بأمريكا في إحدى المقاطعات التي فيها حكم إعدام.

ولفت المذيع المقرب من النظام في حديثه الذي رصدته(وطن) إلى أن حكم الإعدام هناك لا ينفذ لكنه موجود “والإعدام في هذه الولاية يتم من خلال الحقنة القاتلة.”

وتابع عمرو أنه هذه الجريمة وقعت يوم 22 ابريل، وفق بيان المدعي العام الأمريكي بالولاية، الذي أوضح أن رامي نجل الوزيرة قد قتل اثنين أحدهم صديقه بالعمل مع سبق الإصرار والترصد.

واستطرد:”عن عمد ليس قتلا خطأ ولكن عن عمد.. قتلهم بأداة حادة سكينة يعني.. وفيه فيديوهات لوجوده بمسرح الجريمة والبوليس راح وهو موجود قبض عليه وهو الآن في السجن.”

ومن المفترض ـ بحسب عمرو أديب ـ أن نجل الوزيرة نبيلة مكرم لديه جلسة الشهر المقبل، لتحديد ما إذا كان بالإمكان الإفراج عنه بكفالة أم لا.”

مضيفا:”طبعا في الحالات اللي زي دي في الغالب بيترفض طلب الكفالة أو بتكون رقم كبير جدا.”

وتلا أديب البيان الذي نشرته الوزيرة على صفحتها بفيسبوك، السبت، وعلق عليه بالقول:”طبعا أنا أطلب وأدعوا إن ربنا يصبرك.”

عمرو أديب يطالب بمحاسبة نجل نبيلة مكرم:”ربنا يديله الجزاء العادل”

وتابع مطالبا أيضا بمحاسبة رامي هاني نجل نبيلة مكرم، إذا كان قد قتل الشابين بالفعل وقال:”وأدعو أيضا إن ربنا يعطي الجزاء العادل لابنك.”

موضحا:”إذا قام بإزهاق الروحين فيجب أن يعاقب.. ايوه لأننا عندنا شابين عندهم 23 سنة فارقا الحياة ـ يقصد الشابين الأمريكيين اللذين قتلهما نجل الوزيرة ـ لو فيه أي شيء آخر فلتأخذ العدالة مجراها.”

وأكمل أديب مشددا على ضرورة المحاسبة:”فأنا دعائي أن يأخذ ما يستحق كان بريئا فليكن بريئا.. وإن لم يكن برئيا فليأخذ ما يستحق.”

عمرو أديب يدعو وزيرة الهجرة لأخذ أجازة:”ترتاح وتشوف قصة ابنها”

هذا وتساءل عمرو أديب عن إمكانية أن تستمر الوزيرة في منصبها بعد هذه الفضيحة، وكأنه يمهد لقرار الإطاحة بها والذي قد يصدره النظام قريبا وقال:” هل يجب على الوزيرة مغادرة منصبها؟”

ليجيب:”سياسيا ورسميا هي لم تقم بأي شيء خطأ في عملها ولا في وزارتها ولا وقائع فساد، فنظريا الدولة غير مطالبة بإقالتها لأن هذه السيدة لم ترتكب جرما. لكن طبعا اللي ارتكب الامر لو اتضح انها جريمة هو ابنها.”

وأضاف:”ولكن عادة تعالج مثل هذه الأمور من قبل الإدارة السياسية بإعطاء المسؤول إجازة لحين انتهاء الأزمة.”

موضحا أن “هذا أمرا جيدا كذلك من الناحية الإنسانية، أنتي كأم محتاجة تكوني جنبه وهذا أمر يخصك.. أنا لا أتدخل في حياتك الشخصية.. ولكن عندما تفكر الإدارة المصرية هذا التفكير فهو تفكير منطقي.”

وتابع:”الراجل ده هيواجه إعدام فمن المفضل أن تكوني إنسانيا بجانبه، وكون إنك ذكرتي في بيانك إنك قادرة على التفرقة بين عملك كوزيرة ودورك كأم، فأنتي بطلة.. ولكن عادة الأمور تسير على هذا النحو.”

“ويتم إسناد عملها لحد جو الوزارة شهر او اثنين لحين حسم القضاء الأمريكي الأمر ونرى ما سيحدث” يقول عمرو أديب.

وأكمل مبررا ذلك بعدم إحراج الإدارة المصرية والدولة وعدم الضغط على الوزيرة.

وقال أديب، إنه يشك أن وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، تستطيع أن تكمل عملها تحت هذا الضغط: “هذا ليس مثلا صداع أو ضرس.. انتي عندك قرة عينك في مأساة ووارد جدا إنه يكون عليه حكم.. والنائب العام الأمريكي يتحدث عن قتل مع سبق الإصرار والترصد.”

وزيرة الهجرة تعترف بجريمة نجلها رسميا لأول مرة

والسبت، أصدرت نبيلة مكرم بيانا رسميا عبر حسابها بفيسبوك، أقرت فيه بجريمة نجلها وقالت إن القضية منظورة أمام القضاء الأمريكي.

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت عن تورط رامي هاني فهيم، نجل الوزيرة المصرية في قضية قتل بأمريكا، حيث طعن شابين أمريكيين بسلاح حاد، أحدهما صديقه بالعمل، حتى فارقا الحياة وتم القبض عليه وإيداع السجن لمحاكمته.

وكانت القضية وقعت في أبريل الماضي، لكن تم التكتم عليها إلى أن تسربت الأنباء قبل أيام وافتضح الأمر ما اضطر الوزيرة للخروج ببيان توضيحي.