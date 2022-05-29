الرئيسيةحياتناأي من أنواع الفلفل صحية: الأحمر أم الأخضر؟
حياتنا

أي من أنواع الفلفل صحية: الأحمر أم الأخضر؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الفلفل الأخضر watanserb.com
الفلفل الأخضر

وطنعلى الرغم من أننا نعتقد أن الفلفل من الخضروات، فإنه في الحقيقة من الفواكه. وموطنه الأصلي القارة الأميركية مثل الطماطم، كما أنها واحدة من أكثر الأطعمة تنوعًا. من الناحية الغذائية، يتمتع بخصائص مثيرة للاهتمام للغاية، مثل المحتوى العالي لفيتامين سي. 

ووفقا لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن للفلفل أكثر من 2300 نوع مختلف  في العالم، ويعد الأحمر والأخضر من أشهرها. 

لماذا نحب الأطعمة الحارة كثيراً؟ .. إليك السر

فلفل أحمر وأخضر

أولا، سنشرح الاختلافات بين كلا النوعين من الفلفل؛ فالأحمر والأخضر من نفس نوع الفلفل، إلا أنهما يختلفان في  عملية النضج، الأمر الذي يغيّر اللون والنكهة.

الفلفل الأحمر
الفلفل الأحمر

علاوة على ذلك، فإن التعرف عليهما في أثناء هذه العملية أمر بسيط للغاية وذلك بالنظر إلى لونهما. فإذا كان الفلفل لونه أخضر فهو في طور النضوج أما في حال كان لونه أحمر فيعني أنه قد نضج بالفعل.

3 أمراض يعالجها مزيج الليمون والملح والفلفل دون آثار جانبية

على المستوى الغذائي، للفلفل الأحمر فوائد غذائية أكثر بالمقارنة مع الفلفل الأخضر الذي يحتوي على سعرات حرارية أقل. من حيث النكهة، يعتبر الفلفل الأخضر أكثر اعتدالًا وأقل حلاوة، لذلك من الجيد تناوله نيئًا في السلطة.

وبحسب ما ترجمته “وطن”، فإن الفلفل عندما ينضج  فإنه يكتسب عناصر غذائية أكثر،  لذك فإن اللون الأحمر للفلفل يفيد أنه صحيا أكثر من الفلفل الأخضر، فضلا عن أن الفلفل الأحمر غنيا بالألياف والفيتامينات.

 بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على نسبة عالية من اللايكوبين، ما يمنحها اللون الأحمر المميز ولها خصائص مضادة للأكسدة تحارب الضرر التأكسدي.

يوفر الفلفل الأخضر 20 سعرة حرارية لكل وحدة، بينما يوفر الفلفل الأحمر 33 سعرة حراريًة. ومعدل الدهون في كلا الفلفل منخفض جدًا. إنه مصدر غني جدًا بفيتامين ج: 108 ملليغرام للفلفل الأخضر و 139 ملليغرام للفلفل الأحمر.

نصائح لاختيار الفلفل

لاختيار أفضل أنواع الفلفل، يجب أن نختار الفلفل الأثقل والمثمر. علينا أن نولي اهتماما خاصا للاتساق. إذا كان الفلفل صلبًا، فهذا يعني أنه طازج وفي أفضل فترة للاستهلاك.

يجب أن يكون الجلد لامعًا وناعمًا وخاليًا من النتوءات بالطبع. كلما كان مظهر الفلفل أحدث، كان ذلك أفضل. يجب علينا أيضًا التأكد من أن الجذع أخضر وهش.

بمجرد الوصول إلى المنزل، يجب أن نخزن الفلفل في درج الخضار بالثلاجة، بعد أن نخرجه من الكيس الذي وضعناه فيه. بهذه الطريقة، يمكن أن يستمر الفلفل ما بين ثلاثة وخمسة أيام في حالة ممتازة.

لهذه الفوائد الصحيّة المُذهلة يجب أن تتناولوا الفلفل الحارّ

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا