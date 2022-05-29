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أمير قطر وزوجته وابنته في مدرجات نهائي أبطال أوروبا الذي اقتنصه ريال مدريد

باسل النجار
كتب باسل النجار
أمير قطر دوري أبطال أوروبا watanserb.com
أمير قطر يتابع دوري أبطال أوروبا في ملعب "سان دوني" بباريس

وطن – وثقت مقاطع فيديو متداولة حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم، السبت في ملعب “سان دوني” بباريس بين ريال مدريد وليفربول.

الشيخ تميم بن حمد في مدرجات نهائي دوري الأبطال

وحسم الريال لقب البطولة لصالحه مرة أخرى ليتوج بها للمرة الـ14 في تاريخه ويؤكد أنه سيد أوروبا، على حساب ليفربول الذي كان يمني نفسه بقيادة محمد صلاح، للفوز باللقب هذا العام.

وظهر الشيخ تميم بن حمد، في مدرجات نهائي دوري الأبطال ومعه عدد من مرافقيه.

لقطات كاميرا المخرج سلطت الضوء على حضور أمير قطر وأفراد أسرته، والذي ظهر مبتسما ويحاور أشخاصا بجانبه.

تفاعل النشطاء

وتفاعل العديد من النشطاء القطريين على مواقع التواصل، مع ظهور أمير بلادهم في مباراة ليفربول وريال مدريد.

وكتب ناصر العنزي في هذا السياق: “الشيخ تميم بن حمد يحضر نهائي أبطال أوربا.. الأمير الشاب الله يحفظه جعل من بلده قطر أيقونة جميلة الكل يعجب بها ويتحدث عن جمالها.”

نوف آل ثاني أثنت على أمير قطر وحضوره بقولها: “ما زانت المباراة إلا بحضوره”

جولة أمير قطر الأوروبية

ويبدو أن تواجد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في جولة خارجية قد سمح له بحضور نهائي دوري الأبطال في فرنسا.

وقبل أيام بدء تميم بن حمد، جولة خارجية لأوروبا زار خلالها عددا من العواصم والتقى زعماء دول، كما حضر المنتدى الاقتصادي العالمي الـ71 في منتجع “دافوس” بسويسرا، والذي جمع 2500 من النخبة العالمية.

جولة أمير قطر المشار إليها شملت 5 دول هي، سلوفينيا وإسبانيا وألمانيا وسويسرا وبريطانيا.

وقبل هذه الجولة كان الشيخ تميم قد أجرى زيارات رسمية لإيران وتركيا والإمارات.

ريال مدريد دمر حلم ليفربول ومحمد صلاح

وقضى ريال مدريد، السبت، على آمال نادي ليفربول ونجمه محمد صلاح، في الفوز بدرع دوري أبطال أوروبا، رغم توعد صلاح بأنه لن يتنازل عن الفوز والقصاص من الريال.

وانتهت المباراة الكلاسيكية بفوز درامي لريال مدريد بهدف البرازيلي “فينيسيوس” في الشوط الثاني للمباراة، رغم أن الليفر كان هو المتسحوذ والأقرب للفوز وسدد أكثر من مرة على مرمى الريال التي أنقذها الحارس.

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المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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