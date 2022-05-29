أمير قطر وزوجته وابنته في مدرجات نهائي أبطال أوروبا الذي اقتنصه ريال مدريد

وطن – وثقت مقاطع فيديو متداولة حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم، السبت في ملعب “سان دوني” بباريس بين ريال مدريد وليفربول.

الشيخ تميم بن حمد في مدرجات نهائي دوري الأبطال

وحسم الريال لقب البطولة لصالحه مرة أخرى ليتوج بها للمرة الـ14 في تاريخه ويؤكد أنه سيد أوروبا، على حساب ليفربول الذي كان يمني نفسه بقيادة محمد صلاح، للفوز باللقب هذا العام.

#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا

الشيخ تميم بن حمد يحضر نهائي أبطال أوربا الأمير الشاب الله يحفظه جعل من بلده قطر ايقونه جميلة الكل يعجب بها ويتحدث عن جمالها🇶🇦 pic.twitter.com/MowzmSrUM4 — ناصرعبدالله العنزي(أبوفيصل) (@kuwait_riqqa) May 28, 2022

وظهر الشيخ تميم بن حمد، في مدرجات نهائي دوري الأبطال ومعه عدد من مرافقيه.

لقطات كاميرا المخرج سلطت الضوء على حضور أمير قطر وأفراد أسرته، والذي ظهر مبتسما ويحاور أشخاصا بجانبه.

#ريال_مدريد_ليفربول

الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر وحرمه وابنتهم يحضرون نهائي دوري أبطال أوربا الله يحفظهم🇶🇦 pic.twitter.com/OTYkleIVUr — ناصرعبدالله العنزي(أبوفيصل) (@kuwait_riqqa) May 28, 2022

تفاعل النشطاء

وتفاعل العديد من النشطاء القطريين على مواقع التواصل، مع ظهور أمير بلادهم في مباراة ليفربول وريال مدريد.

وكتب ناصر العنزي في هذا السياق: “الشيخ تميم بن حمد يحضر نهائي أبطال أوربا.. الأمير الشاب الله يحفظه جعل من بلده قطر أيقونة جميلة الكل يعجب بها ويتحدث عن جمالها.”

تواجد سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في استاد فرنسا pic.twitter.com/whMsebuvOc — ⚔️🇶🇦كعبة المضيوم 🇶🇦⚔️ (@q6rpic) May 28, 2022

نوف آل ثاني أثنت على أمير قطر وحضوره بقولها: “ما زانت المباراة إلا بحضوره”

جولة أمير قطر الأوروبية

ويبدو أن تواجد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في جولة خارجية قد سمح له بحضور نهائي دوري الأبطال في فرنسا.

الامير / تميم

امير دولة قطر حضر لقاء نهائي دوري ابطال اوروبا pic.twitter.com/fvDPYELmCk — 𝐹𝓊𝓃 🇸🇦 𝒯𝒾𝓂𝑒 (@M17cute) May 29, 2022

وقبل أيام بدء تميم بن حمد، جولة خارجية لأوروبا زار خلالها عددا من العواصم والتقى زعماء دول، كما حضر المنتدى الاقتصادي العالمي الـ71 في منتجع “دافوس” بسويسرا، والذي جمع 2500 من النخبة العالمية.

جولة أمير قطر المشار إليها شملت 5 دول هي، سلوفينيا وإسبانيا وألمانيا وسويسرا وبريطانيا.

وقبل هذه الجولة كان الشيخ تميم قد أجرى زيارات رسمية لإيران وتركيا والإمارات.

ريال مدريد دمر حلم ليفربول ومحمد صلاح

وقضى ريال مدريد، السبت، على آمال نادي ليفربول ونجمه محمد صلاح، في الفوز بدرع دوري أبطال أوروبا، رغم توعد صلاح بأنه لن يتنازل عن الفوز والقصاص من الريال.

وانتهت المباراة الكلاسيكية بفوز درامي لريال مدريد بهدف البرازيلي “فينيسيوس” في الشوط الثاني للمباراة، رغم أن الليفر كان هو المتسحوذ والأقرب للفوز وسدد أكثر من مرة على مرمى الريال التي أنقذها الحارس.

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