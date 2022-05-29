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أبوظبي تستثمر 10 مليارات دولار بمشاريع مع مصر والأردن.. على ماذا ينوي محمد بن زايد؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
استثمارات أبو ظبي مع مصر والأردن watanserb.com
استثمارات أبو ظبي مع مصر والأردن

وطن- ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، الأحد، نقلا عن وزير الصناعة والتكنولوجيا سلطان الجابر، أن الشركة القابضة بأبوظبي ستخصص عشرة مليارات دولار في شكل استثمارات لمشاريع مع مصر والأردن.

أصبح الشركة القابضة في أبوظبي “ADQ“، الأداة الرائدة للاستثمارات الخارجية من أبو ظبي، وتدير أصولًا تقدر بحوالي 110 مليار دولار، وفقًا لـ Global SWF.

وبحسب “رويترز” فقد استحوذت الشركة على حصة 45٪ في شركة “لويس دريفوس“، لتجارة السلع الأساسية (LDC) في عام 2021.

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وذكرت وكالة الأنباء الحكومية في بيان منفصل، الأحد، أن الشراكات ستركز على مجالات الاهتمام المشترك بما في ذلك الزراعة والأدوية والمعادن والبتروكيماويات والمنسوجات.

والسبت، استقبل محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات وحاكم أبوظبي، في قصر الشاطئ، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ومصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري للإعلان عما وصف بـ”الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” بين الإمارات والأردن ومصر والتي أعلنت تفاصيلها، صباح الأحد.

وقال ابن زايد إن هذه الشراكة ستكون “خطوة رائدة تعود بالخير على شعوب الدول الثلاث.

وأضاف الرئيس الإماراتي أن التغيرات التي يشهدها العالم، تستدعي تعميق الشراكة بين دول المنطقة من أجل التنمية ومجابهة الأزمات العالمية بشتى المجالات.

هذا وشكك ناشطون بنوايا محمد بن زايد بشأن هذه الشراكة، مشيرين إلى ان رئيس الإمارات لا يقدم على أي خطوة جديدة إلا بهدف تحقيق خطة خبيثه يهدف لها.

واستذكر الناشطون دوره بوأد ثورات الربيع العربي، ودعم الانقلابات العسكرية في عدة دول والعبث بأمن الخليج والمنطقة العربية.

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المصدروكالة الأنباء الإماراتية (وام) ،رويترز ، توتير ، رصد وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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