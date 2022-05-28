وفاء موصللي تصدم الجمهور بشكلها الجديد مع ابنتها الحسناء نايا الأندلس (شاهد)

وطن- تصدر اسم الفنانة السورية وفاء موصللي محركات البحث، والتريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جمال ابنتها اللافت.

الوطن والملجأ

وفي التفاصيل، نشرت نايا الأندلس، ابنة وفاء موصللي، صورة تجمعها بوالدتها خلال تواجدهما بالإمارات.

وعلقت نايا على الصورة: ” الوطن و الملجأ ممكن يكون شخص .. بحبك ماما “.

وتفاعل الجمهور مع صورة وفاء موصللي وابنتها، ورأوا أن الابنة ورثت جمالها من والدتها.

رشاقة وفاء موصللي

بينما لفتت نحافة وفاء موصللي الجمهور الذي تساءل عن سر خسارتها الوزن بهذا الشكل السريع، مشيدين باهتمامها بنفسها في هذا السن.

وبرزت نايا الأندلس ابنة وفاء موصللي، في العديد من المسلسلات السورية كان أبرزها مسلسل باب الحارة.

كما عملت نايا كمقدمة برنامج تلفزيوني في قناة ناطقة باللغة الإنجليزية.

كم عمر نايا الأندلس؟

ولدت نايا في دمشق عام 1995، ودرست “هندسة عمارة”. لكنها عملت في الإعلام في قناة الشرق الأوسط الإنجليزية.

وبعد التخرج قررت أن تأخذ نايا عدة دورات تدريبية في مجال التمثيل، وبالفعل نجحت في خوض مجال الفن، وظهرت عدد مميز من الأعمال الدرامية والسينمائية.

وبدأت نايا نشاطها الفني عام 1999 حين جسدت دور “الطفلة زينة”، في مسلسل “آخر أيام التوت”.

وفي سنة 2004 شاركت نايا ضمن طاقم مسلسل “بقعة ضوء الجزء الرابع”.

نايا الأندلس في باب الحارة

وحظيت نايا بشهرة واسعة عام 2008، في الجزء الثالث من “باب الحارة”. حين جسدت دور الطفلة سحر.

كما شاركت نايا في الموسم الرابع والخامس من “باب الحارة” بعد نجاحها في أول ظهور بالمسلسل.

وفي عام 2017 شاركت مسلسل الرابوص بطولة الفنان القدير عبد المنعم عمايري.

الجدير بالذكر أن وفاء موصلي تزوجت من الممثل السوري جمال سليمان واستمر زواجهما سبع سنوات قبل انفصالهم.

ومن ثم تزوجت وفاء طبيب نسائي يدعى “سامر” وهو أب ابنتها الوحيدة “نايا”.