وصية سمير صبري وتغسيله بعد الموت يكشفان مفاجأة مدوية حول نجله! (فيديو)

وطن- ادعى الناقد المصري، طارق الشناوي، أن الفنان الراحل سمير صبري، لم ينجب في حياته، وليس لديه ولد من زوجته الأجنبية.

لم يذكر ابنه في وصيته

وقال الشناوي في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: “سمير صبري في وصيته المعلنة لم يقل إن الميراث لابنه وقال لأولاد أخته. ولو عنده أولاد كان أكيد ذكر ذلك في وصيته”.

وأضاف الشناوي: ” طبقا لما كان يتردد، الولد يعيش في لندن ولم يزر والده كثيرا. لكن ذلك لا يجعله يغفل في الوصية الميراث لابنه الوحيد”.

شطحة خيال

وهو الأمر الذي دفع الشناوي لهذا القول بحسب تعبيره، مردفاً: “قد يكون تزوج وهو ذكر ذلك أكثر من مرة. وحكاية الإنجاب حتى لو ذكرها في أحد البرامج ممكن تكون شطحة خيال وهذا يحدث أحيانا”.

واستطرد الناقد الفني: “ابن سمير صبري الوحيد إذا كان موجود كان لازم يقول حاجة عن أبوه من أسبوع”.

وحاول الشناوي تأكيد كلامه بالقول: “المخرج محمد التركي الذي أوصاه سمير بتغسيله وكان أقرب الناس له في مصر لم يذكر وجود أولاد لسمير . ولو كان في أولاد كان قال ذلك وقال اسمه، أو كنا سمعنا ابنه يتكلم عنه”.

وختم الشناوي مداخلته بالقول: “في نهاية الأمر سمير قامة وقيمة، أنجب أو لم ينجب ليس هذا الأمر الذي يترقى في التاريخ”.

وأردف: “يعني اللي عمله سمير وهو أهم مذيع في العالم، وأتمنى من التلفزيون المصري يعرض احتفالية مهرجان التلفزيون الدولي، التي كان يقدمها الفنان الراحل بكل لغات العالم ويرقص ويتحدث ويفعل كل شيء”.

لم يحضر العزاء

وتغيب نجل الفنان الراحل الذي سبق أن تحدث عنه، عن عزاء والده.

وبرر زوج شقيقة سمير صبري غياب الابن، في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة”. قائلا : “ابن سمير صبري يعيش في لندن، ويعمل طبيب أسنان. وطلب مني الراحل عدم إخباره بمرضه واحترمت رغبته، ولم أتصل بالابن حتى الآن”.