ورقة وجدوها في ملابس الشيخ أحمد القطان بعد وفاته .. ماذا كتب فيها؟ (شاهد)

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل صورة لورقة عليها بعض العبارات، قالوا إنها وجدت في ملابس الداعية الكويتي البارز أحمد القطان بعد وفاته.

وتوفي الشيخ أحمد القطان، الاثنين 23 مايو، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما.

هذه الورقه وجدوها في جيب الشيخ المرحوم أحمدالقطان بوعبدالله في ملابسه وهو بالمستشفي رحمة الله 🤲😥 pic.twitter.com/iwgQRSb725 — ابوالشمقمق 🇰🇼 (@m69mf) May 28, 2022

وتظهر صورة الورقة المتداولة والتي قيل إن “القطان” كتبها بخط يده قبل وفاته، ووجدت في ملابسه دعاء كتبه الداعية الكويتي الراحل.

وجاء في نص هذا الدعاء كما رصدت (وطن):”اللهم استودعتك قلبي فلا تجعل به إلا أنت.. واستحفظتك لا إله إلا الله فذكرينها عند الموت.”

الله يرحم شيخنا الجليل احمد القطان ويسكنه فسيح جناته — بــدر فهــد العـراده (@baderfAlaradah) May 28, 2022

وتفاعل العديد من النشطاء مع كلمات الشيخ القطان، التي كتبها قبل وفاته مشيدين بصلاحه واعتبروا ذلك دليل على حسن خاتمته.

وأمطرت التعليقات على كلمات القطان الأخيرة، الداعية الكويتي بدعوات الرحمة والمغفرة، وسط إشادة وثناء على مواقفه المشرفة من قضايا الأمة طيلة حياته.

الله يسكنه جنة عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين ،،،الله يرحم ذاك الوجه المبتسم دائما — hu-6767،،،،غلا الكويت (@6767Hu) May 28, 2022

والداعية الراحل القطان يعد من أشهر خطباء المساجد، وعرف بدفاعه القوي عن قضايا الأمة خاصة القدس والأقصى والقضية الفلسطينية.

ونعى الداعية الكويتي بعد وفاته العديد من الشخصيات العامة والمسؤولين، وتمت صلاة الغائب عليه بعدة دول عربية.

ودشن وسم باسم “أحمد القطان” بعد وفاته، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي لأيام.

وعبر الوسم انتشرت كلمات الشيخ الشهيرة وبعض مقاطعه ودروسه التي أثرت بشريحة كبيرة من الشباب المسلم وتركت بصمة لديهم.

وقبل وفاته بأيام دخل الشيخ أحمد القطان المستشفى، وتم وضعه في الرعاية المركزة وفق ما أعلنته أسرته وقتها دون الخوض في تفاصيل وضعه الصحي.

والداعية الكويتي البارز من مواليد عام 1946، وتخرج من معهد المعلمين بالكويت في العام 1969.

وبدأ الشيخ أحمد القطان مسيرته من السبعينيات، ودافع عن بلاده الكويت ضد الغزو العراقي، وسافر آنذاك لعدة دول عربية شرح فيه قضية بلاده ودعمها حتى التحرير.

وتأتي من أبرز مؤلفات الشيخ القطان، سلسلة اللمسات المؤمنة للأسرة المسلمة، وكذلك تربية الأولاد في الإسلام، بالإضافة لخواطر داعية.