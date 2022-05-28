الرئيسيةالهدهدورقة وجدوها في ملابس الشيخ أحمد القطان بعد وفاته .. ماذا كتب...
الهدهد

ورقة وجدوها في ملابس الشيخ أحمد القطان بعد وفاته .. ماذا كتب فيها؟ (شاهد)

كتبها بخط يده ..

باسل النجار
كتب باسل النجار
أحمد القطان watanserb.com
أحمد القطان

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل صورة لورقة عليها بعض العبارات، قالوا إنها وجدت في ملابس الداعية الكويتي البارز أحمد القطان بعد وفاته.

وتوفي الشيخ أحمد القطان، الاثنين 23 مايو، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما.

وتظهر صورة الورقة المتداولة والتي قيل إن “القطان” كتبها بخط يده قبل وفاته، ووجدت في ملابسه دعاء كتبه الداعية الكويتي الراحل.

وجاء في نص هذا الدعاء كما رصدت (وطن):”اللهم استودعتك قلبي فلا تجعل به إلا أنت.. واستحفظتك لا إله إلا الله فذكرينها عند الموت.”

وتفاعل العديد من النشطاء مع كلمات الشيخ القطان، التي كتبها قبل وفاته مشيدين بصلاحه واعتبروا ذلك دليل على حسن خاتمته.

وأمطرت التعليقات على كلمات القطان الأخيرة، الداعية الكويتي بدعوات الرحمة والمغفرة، وسط إشادة وثناء على مواقفه المشرفة من قضايا الأمة طيلة حياته.

والداعية الراحل القطان يعد من أشهر خطباء المساجد، وعرف بدفاعه القوي عن قضايا الأمة خاصة القدس والأقصى والقضية الفلسطينية.

ونعى الداعية الكويتي بعد وفاته العديد من الشخصيات العامة والمسؤولين، وتمت صلاة الغائب عليه بعدة دول عربية.

ودشن وسم باسم “أحمد القطان” بعد وفاته، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي لأيام.

وعبر الوسم انتشرت كلمات الشيخ الشهيرة وبعض مقاطعه ودروسه التي أثرت بشريحة كبيرة من الشباب المسلم وتركت بصمة لديهم.

وقبل وفاته بأيام دخل الشيخ أحمد القطان المستشفى، وتم وضعه في الرعاية المركزة وفق ما أعلنته أسرته وقتها دون الخوض في تفاصيل وضعه الصحي.

والداعية الكويتي البارز من مواليد عام 1946، وتخرج من معهد المعلمين بالكويت في العام 1969.

وبدأ الشيخ أحمد القطان مسيرته من السبعينيات، ودافع عن بلاده الكويت ضد الغزو العراقي، وسافر آنذاك لعدة دول عربية شرح فيه قضية بلاده ودعمها حتى التحرير.

وتأتي من أبرز مؤلفات الشيخ القطان، سلسلة اللمسات المؤمنة للأسرة المسلمة، وكذلك تربية الأولاد في الإسلام، بالإضافة لخواطر داعية.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

حمد المزروعي مهاجما أحمد القطان: رفض صلاة الغائب على الملك فهد

الهدهد

فيديو للداعية الراحل أحمد القطان يشنّ هجوما على “ابن زايد”: “الحذر من يهود العرب”

الهدهد

الشيخ أحمد القطان يروي قصة رفض والده “المشلول” الصلاة لعقود بسبب رجل دين (فيديو)

الهدهد

رحيل الداعية الكويتي أحمد القطان .. نعي واسع لـِ”خطيب منبر الدفاع عن الأقصى”

حياتنا

الداعية الكويتي أحمد القطان يدعو لتطبيق حد الردة على الفنانة بسمة الكويتية

الهدهد

أحدهم تطاول على قطر وصمت أمام صفعة أمريكا.. محكمة فدرالية تُطالب بمثول 24 مسؤولاً سعودياً متهمين بالإرهاب أمامها

الهدهد

“شاهد” كيف جلط هذا الداعية الكويتي الشهير “سفهاء أبوظبي” وذكرهم بما فعله السلطان عبدالحميد الثاني

الهدهد

وسيم يوسف شبع من “رز” عيال زايد وشكك في البخاري ومسلم: “بيني وبينكم كتاب الله فقط”

الهدهد

“لا تنقصني الشجاعة أن أهاجم ملكك”.. “شاهد” مشادة كلامية بين وزير الخارجية العراقي ووزير سعودي في مقر الجامعة العربية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا