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مجزرة تكساس .. صور تنشر لأوّل مرة وهذا الخطأ وقعت فيه الشرطة

تُظهر الصور الرعب على وجوه الاطفال وهو يهربون من السفاح!

أنس السالم
كتب أنس السالم
هروب الاطفال من منفذ مجزرة تكساس watanserb.com
هروب الاطفال من منفذ مجزرة تكساس

وطن – أظهرت صور جديدة أطفال مدرسة أوفالدي بولاية تكساس، مذعورين وهم يركضون هرباً من المذبحة التي التي ارتكبها سلفادور راموس، وأدّت لمقتل 19 طفلاً ومعلمين اثنين يوم الثلاثاء الماضي.

هروب الاطفال من منفذ مجزرة تكساس

تبين الصور التي نشرها موقع “نيويورك بوست“، لحظات درامية من مذبحة مدرسة أوفالدي بولاية تكساس، فيما رجال الشرطة يسحبون الأطفال المذعورين من نوافذ المبنى بينما كان المسلح لا يزال في الداخل.

هروب الأطفال مذعورين من منفذ مجزرة تكساس
هروب الأطفال مذعورين من منفذ مجزرة تكساس

الصور الجديدة هي الأحدث التي تظهر خارج المدرسة حيث تدور الأسئلة حول استجابة سلطات إنفاذ القانون لإطلاق النار الجماعي، الذي أسفر عن مقتل 19 طفلاً وشخصين بالغين.

افراد الأمن يحاصرون منفذ المجزرة داخل المدرسة
افراد الأمن يحاصرون منفذ المجزرة داخل المدرسة

وأظهرت مقاطع فيديو سابقة آباء يائسين يتوسلون إلى الضباط لاقتحام المبنى. فيما يبدو أن رجال الشرطة يقفون في الخارج.

محاصرة منفذ مجزرة تكساس
محاصرة منفذ مجزرة تكساس

وأظهرت الصور أن العديد من الآباء استعدوا للتوجه إلى المبنى بأنفسهم.

كان هناك أكثر من عشرة رجال شرطة داخل المبنى بينما كان مطلق النار سلفادور راموس البالغ من العمر 18 عامًا مختبئًا في فصلين دراسيين.

الكلمات الأخيرة لمسلح تكساس بعد أن قتل 19 طفلاً في المدرسة الابتدائية

 

واتصل شابان مرعوبان عدة مرات طلباً للمساعدة أثناء رؤيتهما للمذبحة. لكن رجال الشرطة وقفوا لأكثر من 40 دقيقة بدلا من فتح الباب، كما قال أحد كبار عناصر الشرطة يوم الجمعة.

سلفادور راموس المشتبه به بمذبحة المدرسة الإبتدائية في تكساس
سلفادور راموس المشتبه به بمذبحة المدرسة الإبتدائية في تكساس

الكولونيل ستيفن مكراو، مدير إدارة السلامة العامة في تكساس، اعترف بأن رجال الشرطة أخطأوا عندما غيروا عن طريق الخطأ نهج المواجهة من وضع إطلاق نار مفتوح إلى وضع “مشتبه به متحصن”.

وعثرت السلطات على بندقية التي تركها راموس في شاحنته في مكان إطلاق النار الجماعي.

قطعة سلاح كانت بحوزة منفذ مجزرة تكساس
قطعة سلاح كانت بحوزة منفذ مجزرة تكساس

وفي هجومه الدامي أطلق راموس أكثر من 100 طلقة. حيث أغلق على نفسه في الغرفتين 111 و 112، وقتل 19 تلميذا ومعلمين اثنين، قبل أن يتم إطلاق النار على راموس.

المصدرنيويورك بوست - ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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