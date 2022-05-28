فيديو صادم لمسن سعودي يتحرش بالخادمة يتصدر مواقع التواصل في المملكة

وطن – تصدر وسم “#القبض_على_المتحرش_الكبير_بالسن”، قائمة الوسوم الأثر تداولا على موقع لتدوين المصغر “تويتر”، السبت، عقب تداول فيديو صادم لمسن أثناء تحرشه بخادمته.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر الرجل المُسن أثناء توجهه نحو الخادمة في المطبخ ويقوم برفع ثوبه وإمساك عورته ويقف خلف الخادمة متحرشا بها دون أي رد فعل منها.

وبحسب الفيديو الذي تعتذر “وطن” عن نشره حفاظا على مشاعر قرائها، فقد قامت الخادمة بوضع الهاتف بالقرب منها وفتحت الكاميرا لتوثق ما تتعرض له.

وطالب المغردون بالقبض على المُسن، فيما قال الكثير منهم أن الرجل مصاب بمرض الزهايمر ويعاني من أمراض ترفع الحرج عنه كونه لا يدري ما يفعل، ونشر البعض صورًا له بالمستشفى على السرير ويتلاعب في عورته.

وفي هذا السياق، قال المغرد “خالد” معبرا عن استيائه من الفيديو: “لاحول ولا قوة الا بالله.. شيء يضيق الصدر ومُحزن بنفس الوقت يالله حسن الخاتمه”.

#القبض_علي_المتحرش_الكبير_بالسن لاحول ولا قوة الا بالله.. شيء يضيق الصدر ومُحزن بنفس الوقت يالله حسن الخاتمه — 𝕜𝕙𝕒𝕝𝕚𝕕 (@i5hee) May 28, 2022

وعلقت المغردة “فوز عمر” قائلة: ” ١- التحرش ما فيه يحدد يبرره لانه من ابشع شي الجرائم ٢- المتحرش اذا فاقد للاهليه او العقل فيه مستشفيات واماكن خاصه لهم لانه مو بعقله ٣- نجي للعامله جسماً وعقلاً لو دفته او اعطته هبده وراحت وسفلت بعياله الي تاركينه بدل ماهي تصور وتشهر تروح للشرطة”.

١- التحرش ما فيه يحدد يبرره لانه من ابشع شي الجرائم ٢- المتحرش اذا فاقد للاهليه او العقل فيه مستشفيات واماكن خاصه لهم لانه مو بعقله ٣- نجي للعامله جسماً وعقلاً لو دفته او اعطته هبده وراحت وسفلت بعياله الي تاركينه بدل ماهي تصور وتشهر تروح للشرطه #القبض_علي_المتحرش_الكبير_بالسن — Fooz omar (@Foozomar6) May 28, 2022

وقال المغرد “مراد”: “بينه وبين القبر خطوتين وش بيكون عقابه ذا المروح”.

#القبض_علي_المتحرش_الكبير_بالسن

بينه وبين القبر خطوتين وش بيكون عقابه ذا المروح 😹 — مراد (@Murotaibi5) May 28, 2022

وعلى الجانب الآخر، أكد مغردون كثر بأن المسن يعاني من الخرف ولا يتحكم بتصرفاته، مستنكرين من قام بنشر الفيديو وفضح إنسان مريض.

وعبرت المغردة “كيان” عن هذا الرأي بقولها: “وش ذنبه وش ذنب عياله وبناته حسبي الله على من نشر ، هذا واضح فيه زهايمر وانسان ضعيف على طول راح كأنه ريبوت .. الله يعينهم على مصيبتهم .”

#القبض_علي_المتحرش_الكبير_بالسن وش ذنبه وش ذنب عياله وبناته حسبي الله على من نشر ، هذا واضح فيه زهايمر وانسان ضعيف على طول راح كأنه ريبوت .. الله يعينهم على مصيبتهم . — كيان .. (@Ka199241) May 28, 2022

وقال المغرد “سعود بن عبدالعزيز” مستنكرا فضح الرجل المريض:” قسماً بالله عيب وخزي اللي قاعد تسوونه ترفعون ترند على شايب كبير وشكله مخرف ومريض ياللي تتكلمون بتويتر وترفعون الترند تراشوهتو صورة السعوديه بتخلفكم هذا لايجوز التشهير به وهذي شغاله منحرفة اوقعته بهذا الفعل على شان تبتزه”.

قسماًبالله عيب وخزي اللي قاعد تسوونه ترفعون ترند على شايب كبير وشكله مخرف ومريض ياللي تتكلمون بتويتر وترفعون الترند تراشوهتو صورة السعوديه بتخلفكم هذا لايجوز التشهير به وهذي شغاله منحرفة اوقعته بهذا الفعل على شان تبتزه #القبض_علي_المتحرش_الكبير_بالسن — سعود بن عبد العزيز (@france2015new) May 28, 2022

وقالت المغردة صاحبة حساب “معلمة وفيلسوفة”: “اول مره أشوف متحرش فيها تغسل الصحون وتكمل عادي وتسولف ..مارنت الشايب بالصحن على جبهته الشايب مايجي كله ربع جسمها جثه..الشايب شكل فيه زهايمر ومايعي مايسوي ..التحرش يوثق للجهات الامنية ويتعامل بسرية بعيد عن فضح الناس ..رجل طاعن بالسن”.

اول مره أشوف متحرش فيها تغسل الصحون وتكمل عادي وتسولف ..مارنت الشايب بالصحن على جبهته الشايب مايجي كله ربع جسمها جثه..الشايب شكل فيه زهايمر ومايعي مايسوي ..التحرش يوثق للجهات الامنية ويتعامل بسرية بعيد عن فضح الناس ..رجل طاعن بالسن #القبض_علي_المتحرش_الكبير_بالسن — معلمة وفيلسوفه 🕊❤️ (@Mu3alemah) May 28, 2022

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