صور نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم وأول فيديو من مسرح الجريمة

وطن– نشرت وسائل إعلام أمريكية صورا ومقاطع لنجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، رامي هاني فهمي، الذي يحاكم حاليا في أمريكا بتهمة قتل صديقيه الأمريكيين، في موقع الجريمة قبل تنفيذها. وكذلك أول فيديو من مسرح الجريمة المتهم بها نجل الوزيرة.

نجل نبيلة مكرم وأول فيديو من مسرح جريمة

ويظهر المقطع الذي نشرته قناة “ktla 5” الأمريكية، وصول فريق البحث الجنائي لمسرح الجريمة لفحصه ورفع البصمات والأدلة.

ووثق المقطع تطويق الشرطة لمكان الجريمة ومنع التجول به، لرفع جميع الأدلة الجنائية التي سيتم تحليلها وإرسالها لضباط التحقيق.

كما أظهرت لقطات أخرى وثقتها كاميرات المراقبة، تواجد نجل نبيلة مكرم بمكان الجريمة قبل تنفيذه عملية قتل صديقيه الأمريكيين. حيث بدا متوترا وقلقا.

نجل وزيرة الهجرة نبيلة مكرم: تعرضت للتنمر والاعتداء

كما أعاد ناشطون نشر تغريدات من حساب رامي هاني، نجل وزيرة الهجرة المصرية، يتحدث فيها عن تعرضه للتنمر في مصر وإيطاليا قبل عام.

وروى هاني في تغريداته التي رصدتها (وطن)، معاناته منذ سنة قبل ارتكابه لحادث القتل في أمريكا.

وقال إنه عانى من صدمات في حياته ووجد للشجاعة للحديث والكتابة عنها. خاصة في فترة دراسته ما بين الصف السادس والصف العاشر “لأنهما كانا مؤثرين جدًا بالنسبة لي.”

وأوضح نجل وزيرة الهجرة المصرية، أنه في الصف السادس، كان قد انتقل للتو إلى القاهرة، بعد أن أمضى 4 سنوات في الولايات المتحدة.

تحرش جنسي بنجل وزيرة الهجرة

وتابع: “لم أكن أتقن اللغة العربية بعد أن أمضيت حياتي في أمريكا. وتمت السخرية مني لأنني لم أتمكن من نطق اسمي باللغة العربية.”

وأكمل هاني أن ذلك أثر في جعله منطويا ومنغلقا على نفسه، ولم يكن له أصدقاء كثر.

واستطرد نجل نبيلة مكرم: “في هذا العام أيضًا تعرضت للتحرش الجنسي من قبل أحد أفراد الأسرة. لن أعطي تفاصيل لكن هذا أثر في أيضًا بشكل كبير.”

وتابع رامي هاني أنه انتقل إلى روما خلال الصف السابع إلى العاشر. وشعر بأنه كان مختلفا بين أصدقائه هناك وتعرض للتنمر منهم وسوء المعاملة.

وقال:” تعرضت للصفع على رأسي ورقبتي في الأماكن العامة. وتم إيذائي بعنف أيضا بسيجارة مشتعلة أثناء جلوسي في الحانة.”

كان يتعاطى المخدرات

واضاف رامي أنه رغم كل ذلك، فإنه كون أصدقاء، وكان يتعاطى المخدرات ويشرب الكحول معهم في الحفلات.

واستطرد نجل الوزيرة نبيلة مكرم في تغريداته قبل عام: “كان لدي صديقة سويدية جميلة. وكنا نخرج في منازل مهجورة ومتنزهات عامة؟ كان لدي صديقة أخرى، وكانت لاعبة جيدة في فرق كرة السلة والكرة الطائرة.”

وأوضح رامي هاني: “كل هذه الأشياء السيئة التي حدثت كان لها آثار سلبية كبيرة على المدى القصير والطويل. ومنها أعراض الاكتئاب واضطرابات القلق والتأثير على نفسيتي.”

واختتم رامي تغريداته بالتشديد على أن ما حدث له أخطاء لا تحتمل وغير مقبولة. لكنه سيغفر ويسامح “ليس من أجلهم بل لي، لأن التسامح هو مفتاح المضي قدمًا. لأنه كما تقول هانا أرندت:”الغفران هو مفتاح العمل والحرية.”

وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ترد بعد صمت

ويشار إلى أنه بعد فترة طمت طويلة استمرت لأكثر من شهر ونصف، اضطرت الوزيرة للخروج ببيان رسمي، السبت، ترد فيه على التسريبات المتداولة منذ مدة بشأن قضية نجلها وتؤكدها.

وقالت نبيلة مكرم في البيان الذي نشرته على حسابها الرسمي بفيسبوك، إنها وأسرتها تتعرض لمحنة شديدة. ويمرون بوقت عصيب، بسبب اتهام نجلها بارتكاب جريمة قتل في أمريكا.

كما لفتت إلى أنه لم يصدر حكم إلى الآن بشأن قضية نجلها، الذي حددت لها جلسة في يونيو المقبل. وقالت إن الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن.

وتابعت نبيلة مكرم أنه ”مهما كانت العواقب. فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به. وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام.”

ويشار إلى أن رامي ابن الوزيرة المصرية متهم بقتل ٢ من زملاءه ومقبوض عليه حاليا في أمريكا. وقد يواجه عقوبة الإعدام.

وتعد وزيرة الهجرة المصرية من المقربين من رئيس النظام عبدالفتاح السيسي. وكان لها دورا بارزا في التنسيق لانقلاب 30 يونيو مع الإمارات حيث كانت تعمل بالسفارة المصرية في دبي.

وتحدثت تقارير عن تعاونها الكبير مع القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان. والذي يقال إنه هو من رشحها لمنصب وزيرة الهجرة في حكومة مصطفى مدبولي.

ولنبيلة مكرم فيديو شهير يعود للعام 2019، تحرض فيه على “قطع رقاب” المعارضين المصريين بالخارج. وذلك أثناء حديثها مه الجالية المصرية بكندا.