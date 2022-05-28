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حياتنا

شيرين عبدالوهاب تكشف الكثير لجمهورها مباشرة: “لم أعد لحسام وفلسطين حلمي”  

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شيرين عبدالوهاب تكشف الكثير لجمهورها مباشرة:
شيرين عبدالوهاب

وطن– فتحت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، قلبها في خط مباشر مع جمهورها، عبر حسابها على “انستجرام”.

حقيقة عودتها إلى حسام

وعبر خاصية “اسألني”، في الستوري عبر “انستجرام”، أجابت شيرين عبدالوهاب على أسئلة متابعيها الذين أرادوا الاطمئنان عليها بعد أزمتها الأخيرة مع حسام حبيب.

وردا على سؤال “إنتي حقيقي رجعتي لحسام؟” قالت شيرين: “أساس الجواز والطلاق الإشهار، لو كنت رجعت كنت هقول”.

شيرين عبدالوهاب

وكتبت متابعة باسم بسمة، انتقاداً للفنانة المصرية جاء فيه” “إنت رجعتي لحسام وحامل ومش عايزة تقولي بتعملي دعاية للألبوم بتاعك وأنا مصدومة فيكي”.

وردت شيرين بهدوء : “يا بسمة ربنا يهديكي أنا ليه أعمل كل دا في السر”.

شيرين عبدالوهاب

كما سأل أحد المتابعين شيرين: “ممكن تتجوزي تاني؟” لتجيب عليه قائلة : “في الوقت اللي بتسأل فيه ده أكيد هقول لأ”.

شيرين عبدالوهاب

شيرين: “أتمنى زيارة فلسطين”

وحول انتشار مشاكلها الشخصية على العلن، أجابت شيرين: “صدقيني أنا مش بطلع أتكلم عن مشاكلي، أو بقول حاجة على مشاكلي. أنا بلاقيها فجأة انتشرت”.

شيرين عبدالوهاب

واستجابت شيرين لمطلب جمهورها بنشر الصورة الأقرب لقلبها والتي تجمعها مع بناتها.

كما نشرت شيرين صورة لم تنشرها لنفسها في السابق بناء على طلب أحد المتابعين.

شيرين عبدالوهاب

وكشفت شيرين خلال إجابتها عن الأسئلة، أن البلد الذي تتمنى أن تزوره، هو فلسطين.

شيرين عبدالوهاب

كما أجابت على أحد متابعيها من العراق، حول إمكانية زيارتها بالقول: “أنا نفسي جداً. أنا زرت أربيل قبل كده بس ان شاء الله أشوفكم تاني قريب”.

التسرع ومصباح علاء الدين

وقالت شيرين إن أكثر صفة تكرهها في نفسها “التسرع”، وإنها تتمنى أن تعيش على جزيرة منعزلة مع والدتها وبناتها فقط. وأن يكون لديها قوة خارقة وهي النسيان.

شيرين عبدالوهاب

وأشارت الفنانة إلى أنها تستعد لإحياء حفلات في مصر، وستحيي ختام مهرجان قرطاج.

وحين سألها متابع عن ثروتها، كتبت شيرين: “الثروة بالنسبة لي هي الحب والانتشار اللي وصلتله، ودي حاجة مقدرش أعدها مهما كانت. أما الفلوس بتروح وبتيجي”.

وكشفت شيرين أنها حضرت في إحدى المرات، حفلةً للفنانة المغربية سميرة سعيد في عين السخنة، دون أن يعلم أحد من الجمهور بتواجدها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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