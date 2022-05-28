سلاف فواخرجي تنكرت في الجامع استجابة للسيدة رقية ورأت كل الأنبياء! (فيديو)

وطن- عادت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، لإثارة الجدل من جديد بتصريحاتها والتي كان أحدثها أنها رأت جميع الأنبياء، بعدما أنكرت وجود النار في الآخرة.

“تنكرت مع صديقتي للجامع”

وقالت سلاف فواخرجي في لقاء عبر برنامج “كتاب الشهرة” الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين على فضائية الجديد، إنها ترى العديد من الرؤى.

وتابعت: “أنا حدا كتير بيعيش أحلام ليلية معينة، وبشوف رؤى كتير، وبشوف أنبياء. شفت كل الأنبياء، وشفت لحظات غريبة بحياتي”.

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وأضافت سلاف: “شفت منام من فترة الست رقية كأنه هيك عم تناديني أروح لعندها، فتنكرت ورحت مع صديقتي على الجامع”.

خلاف كاريس بشار وسلاف

وتحدثت سلاف لأول مرة عن خلافها مع كاريس بشار، وقالت: “يوم عرسي، إجت هيا وصديقة. وما كانوا معزومين وما كنت بعرفها أصلا”.

وتابعت: “كان في أحد المعزومين اللي بيخصنا، على خلاف شديد مع الزميلة. وكان بده يرقص بالسيف. بس كان صعب يتواجد بنفس المكان معها. لأنه في أذى وقع عليه”.

وأكدت سلاف أنها اعتبرت كاريس ضيفة عادية، لكن تواجد الأخيرة كان عمداً للتضييق على الضيف الآخر، وهو ما اعتبره الأخير إهانة.

وأضافت: “أجت على عرسي وهي غير معزومة، وهالشي مؤلم لأي بنت. وأنا ما بنسى إنه بقيت سنة كاملة أبكي إنها خربتلي عرسي”.

وأشارت سلاف إلى أن مشكلة حدثت أثناء الزفاف، أمام كل نجوم سوريا الذين كانوا متواجدين في الحفل الذي انقلب رأساً على عقب.

وكشفت سلاف أيضاً أنها تفاجأت بكاريس تقيم حفل عيد ميلادها في الزفاف، بمشاركة خمس أشخاص آخرين.

سبب طلاق سلاف ووائل

وأوضحت سلاف أنها كانت في حالة صدمة هي وطليقها الفنان وائل رمضان، مؤكدة أنها تشعر بالندم لعدم طردها.

كما تحدثت سلاف عن طلاقها، مؤكدة أن عدم التفاهم هو السبب.

ونفت سلاف أن تكون الخيانة هي سبب انفصالها، مردفة: “وائل ما في أنضف منه، والشائعات اللي بتطلع كتيرة”.