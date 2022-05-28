ساديو ماني سيوقع مع بايرن ميونخ .. وصحيفة تكشف التفاصيل

وطن – بات النجم السنغالي ساديو ماني 30 عاماً، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي قريب من الانتقال إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني خلال موسم الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن السنغالي ماني قد توصل إلى اتفاق مع إدارة بايرن ميونخ ” البافاري”، للتوقيع معه، والاستعداد لمغادرة ملعب “الآنفيلد” عقب نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

انتقال ساديو ماني إلى بايرن ميونخ

وأوضحت الصحيفة، بأن وكيل أعمال ساديو ماني، قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع نادي بايرن ميونخ الألماني، لصفقة الانتقال لمدة 3 أعوام كاملة. حيث سيقوم العملاق البافاري بدفع 30 مليون يورو لفسح شرطه الجزائي مع نادي ليفربول الإنجليزي.

اقترب نادي #بايرن_ميونخ من الاتفاق مع #ساديو_ماني ل؛ للانتقال لصفوف الفريق البافاري لمدة 3 سنوات .. وفقاً لليكب 📰 ستكلف الصفقة مبلغ 30 مليون يورو فقط !💰 #ليفربول pic.twitter.com/oVTyeYFvg4 — صحيفة أخبار الكرة (@hsetzlernews) May 27, 2022

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كما ويبحث نادي بايرن ميونخ ” البافاري”، عن تجديد خط الهجوم للفريق البافاري. وسط التوقعات شبه المؤكدة برحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن النادي، والذهاب إلى صفوف نادي برشلونة. وفق ما تحدثت به الصحافة الإسبانية.

🚨 ليفربول يوافق على بيع ساديو ماني إلى بايرن ميونخ.. ولكن! pic.twitter.com/pWlIrkktRS — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 27, 2022

تأجيل حسم موقفه

وفي سياق متصل، قال نجم فريق ليفربول ماني في تصريح صحفي عبر شبكة قنوات ” سكاي سبورت” البريطانية، قبيل الاستعداد للمباراة النهائية أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عن مستقبله مع الريدز، ” سأجيب عن مستقبلي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا. وما إذا كنت سأبقى أم لا”.

🚨 ساديو ماني يصرح بأنه سيعلن عن مستقبله بعد نهائي دوري ابطال اوروبا مع اهتمام بايرن ميونخ بالنجم السنغالي pic.twitter.com/fGLocPL3aW — E P L W O R L D (@EPLworld) May 25, 2022

وأضاف ماني، ” ما أريده هو الآن التركيز بشكل كامل على مباراة دوري أبطال أوروبا والفوز بها، وهذا الأمر سيكون له أهمية كبيرة بالنسبة لي ولجماهير ليفربول”.

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عقد ماني مع ليفربول

وانضم السنغالي ساديو ماني إلى صفوف نادي ليفربول “الريدز”، في صيف عام 2016، قادماً من صفوف ساوثهامبتون الإنجليزي، فقد سجل خلال خوضه 200 مباراة ويزيد مع الريدز. أكثر من 120 هدفاً. حتى يومنا هذا، كما ووصل عدد أهدافه المسجلة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 16 هدفاً.

– حدّثنا عن مستقبلك، هل ستجدد مع ليفربول؟ 🗣️ ساديو ماني : "اسألني مجددًا بعد مباراة يوم السبت وسأجيبك، سأعطيك الإجابة التي تريد سماعها، أعدك بذلك ولكن الأن دعنا نذهب ونفوز بدوري أبطال أوروبا." pic.twitter.com/Y4H5PgB5Xo — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) May 26, 2022

وتزداد التكهنات حول المصير الغامض لثلاثي هجوم ليفربول، البرازيلي فيرمينو، والمصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني بشأن مستقبلهم، وسط التوقعات التي تشير إلى تفريط إدارة النادي في سوق الانتقالات القادمة بواحد منهم.

وحقق ماني مع فريق الريدز منذ قدومه، العديد من الألقاب على الصعيد المحلي والقاري، كان من أبرزها دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية. كما والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم عام 2019-2020.

كما وينتهي عقد ماني مع نادي ليفربول “الريدز”، مع زميله المصري محمد صلاح المتمسك في البقاء. رغم عدم تجديد عقده الموسم المقبل، في صيف عام 2023.

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