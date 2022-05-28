الرئيسيةرياضةساديو ماني سيوقع مع بايرن ميونخ .. وصحيفة تكشف التفاصيل
رياضة

ساديو ماني سيوقع مع بايرن ميونخ .. وصحيفة تكشف التفاصيل

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
انتقال ساديو ماني إلى بايرن ميونخ watanserb.com
ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي

وطن – بات النجم السنغالي ساديو ماني 30 عاماً، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي قريب من الانتقال إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني خلال موسم الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن السنغالي ماني قد توصل إلى اتفاق مع إدارة بايرن ميونخ ” البافاري”، للتوقيع معه، والاستعداد لمغادرة ملعب “الآنفيلد” عقب نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

انتقال ساديو ماني إلى بايرن ميونخ

وأوضحت الصحيفة، بأن وكيل أعمال ساديو ماني، قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع نادي بايرن ميونخ الألماني، لصفقة الانتقال لمدة 3 أعوام كاملة. حيث سيقوم العملاق البافاري بدفع 30 مليون يورو لفسح شرطه الجزائي مع نادي ليفربول الإنجليزي.

اقرأ أيضاً: 

كما ويبحث نادي بايرن ميونخ ” البافاري”، عن تجديد خط الهجوم للفريق البافاري. وسط التوقعات شبه المؤكدة برحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن النادي، والذهاب إلى صفوف نادي برشلونة. وفق ما تحدثت به الصحافة الإسبانية.

تأجيل حسم موقفه

وفي سياق متصل، قال نجم فريق ليفربول ماني في تصريح صحفي عبر شبكة قنوات ” سكاي سبورت” البريطانية، قبيل الاستعداد للمباراة النهائية أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عن مستقبله مع الريدز، ” سأجيب عن مستقبلي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا. وما إذا كنت سأبقى أم لا”.

وأضاف ماني، ” ما أريده هو الآن التركيز بشكل كامل على مباراة دوري أبطال أوروبا والفوز بها، وهذا الأمر سيكون له أهمية كبيرة بالنسبة لي ولجماهير ليفربول”.

اقرأ أيضاً: 

عقد ماني مع ليفربول

وانضم السنغالي ساديو ماني إلى صفوف نادي ليفربول “الريدز”، في صيف عام 2016، قادماً من صفوف ساوثهامبتون الإنجليزي، فقد سجل خلال خوضه 200 مباراة ويزيد مع الريدز. أكثر من 120 هدفاً. حتى يومنا هذا، كما ووصل عدد أهدافه المسجلة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 16 هدفاً.

وتزداد التكهنات حول المصير الغامض لثلاثي هجوم ليفربول، البرازيلي فيرمينو، والمصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني بشأن مستقبلهم، وسط التوقعات التي تشير إلى تفريط إدارة النادي في سوق الانتقالات القادمة بواحد منهم.

وحقق ماني مع فريق الريدز منذ قدومه، العديد من الألقاب على الصعيد المحلي والقاري، كان من أبرزها دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية. كما والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم عام 2019-2020.

كما وينتهي عقد ماني مع نادي ليفربول “الريدز”، مع زميله المصري محمد صلاح المتمسك في البقاء. رغم عدم تجديد عقده الموسم المقبل، في صيف عام 2023.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + ليكيب + سكاي سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا