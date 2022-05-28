دنيا عبد العزيز تثير السخرية بفستان زفافها الجريء وشهر العسل في مكة!

وطن- احتفلت الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز بحفل زفافها على المهندس مصطفى كامل بشكل مفاجئ، وذلك في مدينة نوبيع جنوب سيناء.

وصلة رقص لدينا

وارتدت دنيا عبد العزيز فستاناً غريباً باللون الذهبي، قصير وأوف شولدر، ليناسب الشاطئ، وهو من تصميم هاني البحيري.

وحرص هاني البحيري على المشاركة في زفاف دنيا بالإضافة إلى إيمي سالم و ومي نور الشريف.

وحضرت أيضا الراقصة دينا والتي أحيت إحدى الفقرات بوصلة رقص مثيرة ببدلة مخصصة لذلك باللون الأصفر.

والدة دنيا عبد العزيز حاضرة

وخصصت دنيا عبد العزيز مكانًا داخل الحفل ووضعت فيه مجموعة من الصور التي تجمع بينها وبين والدتها الراحلة. وذلك لتشعر وكأنها معها وتشاركها فرحتها.

وتعرضت دنيا لموجة سخرية وانتقادات بسبب ملابسها وملابس زوجها في حفل زفافهما.

سخرية من فستان دنيا

وجاء في التعليقات: ” هي عندها صداع ولا أي، إيه اللي حاطاه على دماغها ده”.

وسخرت أخرى من الربطة أيضاً بالقول: ” الله يرحمك ياستي فكيهة. كانت لما دمغها توجعها تربط دمغها نفس الربطه”.

وكتب آخر: ” وطبعا ابو بنظاره ده بما انو هاني فمفيش مشكله عند العريس انو يبقي حاضن مراته كده. وبعدين ياهاني مش انت توبت وقولت انا بطلت اصمم فساتين عريانه وهصمم بعد كده لبس للمحجبات “.

وشبه ناشط ملابس دنيا وزوجها بالقبائل البدائية في الغابات وكتب: ” هربانين من الغابات الاستوائية”.

وكتب آخر: ” هما مالهم عاملين زى ما يكونو كانو بيغسلو غسيل او بينشروه كده ليه “.

وعقب متابع: ” هيا مصدعه تقريبا والاخ نسي يحلق ولا العريس مجاش”.

بينما تساءلت ناشطة بسخرية: “مين فيهم العريس؟”.

ستايل إغريقي

وكانت دنيا قد كشفت أنها كانت تفكر في اختيار فستان مختلف، وغير تقليدي. فقرّرت اختيار فستان بستايل إغريقي يوناني باللون الأوف وايت.

وأشارت دنيا عبد العزيز في تصريحات لـ Et بالعربي إلى أنها أرادت أن يكون حفل زفافها، مردفة: “حبيت أعمل حاجة مختلفة حتى لو صغيرة، اخترت مكان في سينا في نويبع بعدت عن الناس كلها وما حدش عمل فيه قبل كده”.

شهر العسل عمرة!

كما كشفت دنيا عن قرارها بأن تكون أول رحلة سفر مع زوجها إقامة عمرة، ضمن الاحتفال بشهر العسل.

وقالت: “بعد الزواج أول سفرية عاوزة أسافرها لما أخلص الفرح وشغلي في المسرح وهو يخلص شغله هي سفرية العمرة. ده شهر العسل بتاعي قبل أي حاجة، عشان أرتاح نفسيًا”.