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رياضة

تشكيلة ليفربول أمام ريال مدريد في قمة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا watanserb.com
تشكيلة ليفربول والغيابات عن مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

وطن – أزيل الستار بشكل كبير عن تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد، في قمة نهائي الريمونتادا من منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب “فرنسا” في العاصمة ” باريس”.

وسيدخل ليفربول “الريدز” مواجهة الثأر والانتقام بالنسبة له، أمام ريال مدريد “الملكي” بعد خسارة نهائي دوري الأبطال عام 2018، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما وتعد هذه المواجهة بين ليفربول وريال مدريد، التاسعة في تاريخ المسابقات الأوروبية. حيث لم يحقق الريدز أي فوز في آخر خمس مباريات، حيث تلقى الخسارة في 4 مباريات، والتعادل في مباراة وحيدة.

تشكيلة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيدخل المدرب الألماني تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، المباراة النهائية للصراع على لقب دوري أبطال أوروبا 2021-2022 أمام ريال مدريد الإسباني، بتشكيلة أساسية متوقعة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر.

خط الدفاع: الهولندي فان دايك، الإنجليزي ترنت ألسكاندر أرنولد، الفرنسي إبراهيما كوناتي، الأسكتلندي أندرو روبرتسون.

كما وفي مركز الوسط: الإسباني تياغو ألكنتارا، البرازيلي فابينيو، الإنجليزي جوردان هندرسون، نابي كيتا (في حال غياب ألكنتارا).

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

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غيابات ليفربول عن نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المؤكد غياب المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي عن تشكيلة مباراة القمة النهائية أمام الفريق الملكي من منافسات دوري أبطال أوروبا، كما مع احتمالية بنسبة ضئيلة من غياب الإسباني تياغو ألكنتارا بسبب الإصابة.

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كما وكان البلجيكي أوريجي قد ودع لاعبي وجماهير ليفربول ” الريدز”، عقب المباراة الختامية أمام ولفرهامبتون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، استعداداً للانتقال إلى صفوف فريق ميلان الإيطالي.

ومن الجدير بالذكر، فإن مباراة ليفربول وريال مدريد المرتقبة والمثيرة على لقب دوري أبطال أوروبا، السبت، ستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، كما وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة مساءً.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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