تشكيلة ليفربول أمام ريال مدريد في قمة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

وطن – أزيل الستار بشكل كبير عن تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد، في قمة نهائي الريمونتادا من منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب “فرنسا” في العاصمة ” باريس”.

وسيدخل ليفربول “الريدز” مواجهة الثأر والانتقام بالنسبة له، أمام ريال مدريد “الملكي” بعد خسارة نهائي دوري الأبطال عام 2018، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما وتعد هذه المواجهة بين ليفربول وريال مدريد، التاسعة في تاريخ المسابقات الأوروبية. حيث لم يحقق الريدز أي فوز في آخر خمس مباريات، حيث تلقى الخسارة في 4 مباريات، والتعادل في مباراة وحيدة.

رحلة رائعة بدأناها معاً وحان وقت المحطة الأخيرة 👊pic.twitter.com/0SN5fFVT5m — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 28, 2022

تشكيلة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيدخل المدرب الألماني تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، المباراة النهائية للصراع على لقب دوري أبطال أوروبا 2021-2022 أمام ريال مدريد الإسباني، بتشكيلة أساسية متوقعة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر.

خط الدفاع: الهولندي فان دايك، الإنجليزي ترنت ألسكاندر أرنولد، الفرنسي إبراهيما كوناتي، الأسكتلندي أندرو روبرتسون.

كما وفي مركز الوسط: الإسباني تياغو ألكنتارا، البرازيلي فابينيو، الإنجليزي جوردان هندرسون، نابي كيتا (في حال غياب ألكنتارا).

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

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غيابات ليفربول عن نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المؤكد غياب المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي عن تشكيلة مباراة القمة النهائية أمام الفريق الملكي من منافسات دوري أبطال أوروبا، كما مع احتمالية بنسبة ضئيلة من غياب الإسباني تياغو ألكنتارا بسبب الإصابة.

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كما وكان البلجيكي أوريجي قد ودع لاعبي وجماهير ليفربول ” الريدز”، عقب المباراة الختامية أمام ولفرهامبتون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، استعداداً للانتقال إلى صفوف فريق ميلان الإيطالي.

في باريس تحت الأضواء نبحث عن مجد أوروبي جديد 🔴#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_مدريد pic.twitter.com/MvKHRigKDQ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 28, 2022

ومن الجدير بالذكر، فإن مباراة ليفربول وريال مدريد المرتقبة والمثيرة على لقب دوري أبطال أوروبا، السبت، ستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، كما وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة مساءً.

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