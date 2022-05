إيلون ماسك يثير جدلاً بصورة على تويتر .. ماذا قصد!؟

وطن – أثار الملياردير إيلون ماسك، جدلاً بعد نشره على حسابه الرسميّ في تويتر، رسماً كاريكاتيريا، ويبدو أنّه يلمح فيه إلى صفقة شراء المنصة.

في الرسمن يظهر إيلون ماسك يثني ركبته على الأرض فاتحاً باب قفص بيده وداخل القفص عصفور تويتر الأزرق، بينما يده الثانية ممدودة للجهة المقابلة وقد فتح كفّه فيها كأنه يؤشر للعصفور بأن يطير.

وتباينت التعليقات بين المغردين على مقصد إيلون ماسك من نشره هذه الصورة. حيث رآى البعض انّه يشير إلى نيته إطلاق مجال أوسع للحريات والتعبير عن الرأي عبر المنصة، في حال انتهت الصفقة بشرائه الموقع .

وكان إيلون ماسك أعلن في تغريدة بحسابه الرسميّ، إنّه سيعلق مؤقتا استحواذه المقترح على موقع تويتر، وأنه لا يزال ينتظر تفاصيل تفيد بأن الحسابات المزيفة على المنصة لا تشكل أكثر من خمسة في المئة.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022