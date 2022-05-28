الرئيسيةالهدهدإيلون ماسك يثير جدلاً بصورة على تويتر .. ماذا قصد!؟
الهدهد

إيلون ماسك يثير جدلاً بصورة على تويتر .. ماذا قصد!؟

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
watanserb.com
إيلون ماسك

وطن – أثار الملياردير إيلون ماسك، جدلاً بعد نشره على حسابه الرسميّ في تويتر، رسماً كاريكاتيريا، ويبدو أنّه يلمح فيه إلى صفقة شراء المنصة.

في الرسمن يظهر  إيلون ماسك يثني ركبته على الأرض فاتحاً باب قفص بيده وداخل القفص عصفور تويتر الأزرق، بينما يده الثانية ممدودة للجهة المقابلة وقد فتح كفّه فيها كأنه يؤشر للعصفور بأن يطير.

وتباينت التعليقات بين المغردين على مقصد إيلون ماسك من نشره هذه الصورة. حيث رآى البعض انّه يشير إلى نيته إطلاق مجال أوسع للحريات والتعبير عن الرأي عبر المنصة، في حال انتهت الصفقة بشرائه الموقع .

وكان إيلون ماسك أعلن في تغريدة بحسابه الرسميّ، إنّه سيعلق مؤقتا استحواذه المقترح على موقع تويتر، وأنه لا يزال ينتظر تفاصيل تفيد بأن الحسابات المزيفة على المنصة لا تشكل أكثر من خمسة في المئة.

وبينما يواصل ماسك، أغنى رجل في العالم، جلب المزيد من التمويلات لصفقة استحواذه على “تويتر” التي تبلغ قيمتها 44 مليار، إلا أن البعض يرى أن التقلبات المستمرة في السوق قد تدفعه إلى إعادة التفاوض بشأن الصفقة.

ويقاضي أحد المستثمرين في تويتر الملياردير إيلون ماسك وكذلك منصة التواصل الاجتماعي حول التعامل مع عرض ماسك لشراء الشركة، والذي بلغ 44 مليار دولار.بحسب بي بي سي

وزعمت الدعوى أنه خالف القوانين التجارية لولاية كاليفورنيا بأكثر من طريقة.

إيلون ماسك فرض رسوم على التغريدات watanserb.com
إيلون ماسك

كما تتهم الدعوى رئيس شركة تسلا بـ”التصرف بشكل غير مشروع” و بأن “إصداره بيانات خاطئة وتلاعبه بالسوق خلقا فوضى في المقر الرئيسي لتويتر في سان فرانسيسكو”.

وتقل قيمة أسهم تويتر بحوالي 27 في المئة عن القيمة التي عرضها ماسك للسهم والتي وصلت إلى 54.20 دولار.

وتم رفع الدعوى الجماعية هذا الأسبوع في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا من قبل المستثمر ويليام هيريسنياك. حيث قال إنه كان يتصرف “نيابة عن نفسه وجميع الأشخاص الآخرين في نفس الوضع”.

ويوم الثلاثاء الماضي، انخفضت ثروة ماسك بنسبة 5.4%، إلى 192.7 مليار دولار، بعد أن تراجعت أسهم شركة تسلا بنسبة 7% تقريباً.

وتجاوزت خسائر شركة صناعة السيارات الكهربائية خسائر مؤشر S&P 500 الأوسع، والذي أنهى تعاملات نفس اليوم منخفضاً بنسبة 0.8%.

رسائل نصية تكشف سر الخلاف بين إيلون ماسك والسعودية وكيف أغضب مالك "تسلا" ابن سلمان watanserb.com
إيلون ماسك

ورغم ذلك، إلا أن المؤسس المشارك لشركة تسلا لا يزال الأغنى بين حفنة من الأشخاص تبلغ ثروتهم 100 مليار دولار على الأقل. وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وجاء المؤسس المشارك لشركة أمازون، جيف بيزوس في المرتبة الثانية. حيث بلغ حجم ثروته 127.8 مليار دولار.

 

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا