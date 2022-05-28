إيلون ماسك يثير جدلاً بصورة على تويتر .. ماذا قصد!؟

وطن – أثار الملياردير إيلون ماسك، جدلاً بعد نشره على حسابه الرسميّ في تويتر، رسماً كاريكاتيريا، ويبدو أنّه يلمح فيه إلى صفقة شراء المنصة.

في الرسمن يظهر إيلون ماسك يثني ركبته على الأرض فاتحاً باب قفص بيده وداخل القفص عصفور تويتر الأزرق، بينما يده الثانية ممدودة للجهة المقابلة وقد فتح كفّه فيها كأنه يؤشر للعصفور بأن يطير.

وتباينت التعليقات بين المغردين على مقصد إيلون ماسك من نشره هذه الصورة. حيث رآى البعض انّه يشير إلى نيته إطلاق مجال أوسع للحريات والتعبير عن الرأي عبر المنصة، في حال انتهت الصفقة بشرائه الموقع .

وكان إيلون ماسك أعلن في تغريدة بحسابه الرسميّ، إنّه سيعلق مؤقتا استحواذه المقترح على موقع تويتر، وأنه لا يزال ينتظر تفاصيل تفيد بأن الحسابات المزيفة على المنصة لا تشكل أكثر من خمسة في المئة.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

وبينما يواصل ماسك، أغنى رجل في العالم، جلب المزيد من التمويلات لصفقة استحواذه على “تويتر” التي تبلغ قيمتها 44 مليار، إلا أن البعض يرى أن التقلبات المستمرة في السوق قد تدفعه إلى إعادة التفاوض بشأن الصفقة.

ويقاضي أحد المستثمرين في تويتر الملياردير إيلون ماسك وكذلك منصة التواصل الاجتماعي حول التعامل مع عرض ماسك لشراء الشركة، والذي بلغ 44 مليار دولار.بحسب بي بي سي

وزعمت الدعوى أنه خالف القوانين التجارية لولاية كاليفورنيا بأكثر من طريقة.

كما تتهم الدعوى رئيس شركة تسلا بـ”التصرف بشكل غير مشروع” و بأن “إصداره بيانات خاطئة وتلاعبه بالسوق خلقا فوضى في المقر الرئيسي لتويتر في سان فرانسيسكو”.

وتقل قيمة أسهم تويتر بحوالي 27 في المئة عن القيمة التي عرضها ماسك للسهم والتي وصلت إلى 54.20 دولار.

وتم رفع الدعوى الجماعية هذا الأسبوع في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا من قبل المستثمر ويليام هيريسنياك. حيث قال إنه كان يتصرف “نيابة عن نفسه وجميع الأشخاص الآخرين في نفس الوضع”.

ويوم الثلاثاء الماضي، انخفضت ثروة ماسك بنسبة 5.4%، إلى 192.7 مليار دولار، بعد أن تراجعت أسهم شركة تسلا بنسبة 7% تقريباً.

وتجاوزت خسائر شركة صناعة السيارات الكهربائية خسائر مؤشر S&P 500 الأوسع، والذي أنهى تعاملات نفس اليوم منخفضاً بنسبة 0.8%.

ورغم ذلك، إلا أن المؤسس المشارك لشركة تسلا لا يزال الأغنى بين حفنة من الأشخاص تبلغ ثروتهم 100 مليار دولار على الأقل. وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وجاء المؤسس المشارك لشركة أمازون، جيف بيزوس في المرتبة الثانية. حيث بلغ حجم ثروته 127.8 مليار دولار.