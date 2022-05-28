أصالة تثير الجدل بأداء أغنية الفنانة أحلام.. هل تعمدت تشويهها؟ (فيديو)

وطن- أثارت الفنانة السورية أصالة نصري، جدلاً واسعاً في حفلها الأخير ضمن فعاليات “موسم جدة“. وذلك بأدائها أحد أغاني الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي.

“حزين من الشتا”

وقامت أصالة نصري بأداء أغنية “حزين من الشتا“، التي أطلقتها أحلام العام الماضي ضمن ألبوم “فدوة عيونك”.

واستغرب الجمهور أداء أصالة الأغنية، بسبب فصول الخلافات المتجددة بينها وبين أحلام. عدا أنهم رأوا أن الفنانة السورية لم تتقنها، بل وشوهتها أيضاً.

وجاء في التعليقات: ” احلام تغنيها افضل. اصالة تصارخ وتشد طول الوقت. غير ان لكنتها الخليجية غلط بغلط”.

وكتب آخر: ” لاحد يغنيها بعد احلام”.

صوت أصالة مُتعب

ووافقته ناشطة الرأي قائلة: ” يعني بعض اغاني احلام ماينفع احد يغنيها غير احلام والاغنيه من ضمنها”.

بينما رأت أخرى أن صوت أصالة لم يعد مثل السابق، وكتبت: ” صوتها بدأ يتعب مع مرور السنين “.

وعقب ناشط: ” مافهمت ايش تقول”.

وبنفس الطريقة كتب آخر: ” مخارج الالفاظ خربانه مو مفهم نهاية كل كلمه. عايمه الاحرف”.

واتهمت متابعة أصالة بالمبالغة في الغناء وقالت: ” احلام وبس والباقي خس …..مشكلة أصالة لما تغني تبالغ في الغنا الين تخرب اللحن والكلمات لو تغني على طبيعتها بدون الحماس الزايد”.

خلافات أصالة وأحلام

وكانت الخلافات وقعت بین أصالة وأحلام على خلفیة تبادل تصریحات عبر مواقع التواصل، العام الماضي.

واشتعلت الخلافات بسبب الإعلامية الكویتیة فجر السعید التي نشرت أصالة بشأنھا صورة مقترنة بدعاء من أجل شفائھا بعد دخولھا في غیبوبة نتیجة تعرضھا لوعكة صحیة شدیدة.

وعلّقت أحلام على بوست أصالة مشیدة بأخلاقها أصالة وتسامحھا؛ لأنھا تدعو بالشفاء لفجر السعید رغم مھاجمتھا لھا ونشوب خلافات بینھما.

هذا وقد حرصت أصالة على الوصول لمكان الحفل في استاد الأمير عبدالله الفيصل، بصحبة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

وذلك لتنفي الفنانة السورية بشكل غير مباشر الشائعات التي ترددت مؤخرا حول طلاقهما.

ودخلت أصالة لمسرح الحفل وهي تمسك بيد زوجها، وألقت التحية على المنظمين والحضور.

وقدمت أصالة مجموعة كبيرة من أغانيها مثل “شكرًا” و”بنت أكابر” و”بعدك عني” و”خانات الذكريات” و”سامحتك” و”جابوا سيرته”.