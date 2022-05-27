آمبر هيرد تؤكد تلقيها آلاف التهديدات بالقتل “يريدون وضع طفلتي في الميكروويف”…

وطن- خلال الجلسة الأخيرة، قالت آمبر هيرد لهيئة المحلفين أنها تلقت عدة تهديدات بالقتل من قبل الملايين من معجبي جوني ديب وقالت إن الناس هددوا “بوضع طفلتها في الميكروويف”.

وأشارت مجلة “إنديا اليوم” إلى أن ديب رفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة هيرد بسبب مقال رأي كتبته هذه الاخيرة في صحيفة واشنطن بوست في ديسمبر 2018 تصف نفسها فيه بأنها “شخصية عامة تمثل التعرض للعنف الأسري”.

وخلال الجلسة الأخيرة من المحاكمة، أكدت نجمة “أكوامان” إنها تلقت آلاف التهديدات بالقتل منذ بدء جلسات المحاكمة في دعوى تشهير رفعها ضدها زوجها السابق.

تهديدات بالقتل

وقالت هيرد في شهادة أدلت بها خلال الجلسة الأخيرة من المحاكمة “أتعرض للمضايقة والإهانة والتهديد كل يوم.”

كما أضافت إنها تعرضت إلى حملة تشهير وإهانات عبر مواقع التواصل من قبل الملايين من معجبي ديب.

وأكدت، باكية، أنها تعاني من نوبات هلع وكوابيس حيث قالت “يريدون الناس قتلي ويقولون لي ذلك كل يوم ويرغبون في وضع طفلتي داخل المايكرويف ويقولون لي ذلك.”

متابعة “أتلقى باستمرار مئات التهديدات بالقتل، لا بل كل يوم، ووجهت لي آلاف التهديدات منذ انطلاق هذه المحاكمة ويستهزئ الناس بشهادتي المتعلقة بالاعتداءات”. وأضافت أنها تريد فقط من ديب أن “يتركني وشأني”.

قصة آمبر هيرد وجوني ديب

التقت آمبر هيرد بنجم هوليوود جوني ديب أثناء تصوير فيلم “يوميات الرم” ( The Rum Diary) في عام 2009 ولم يبدأ الثنائي في المواعدة إلا بعد عدة سنوات.

وفي عام 2015 تزوجا، وبعد عام، تقدمت هيرد بطلب للطلاق واتهمت ديب بالاعتداء عليها جسديًا أثناء علاقتهما خاصة عندما كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

ومن جهته، نفى ديب هذه الاتهامات وقال من خلال ممثليه إن هيرد كانت تحاول الحصول على تسوية مالية سابقة لأوانها من خلال الادعاء بوقوع انتهاكات. وقد أنهى نجما هوليوود إجراءات طلاقهما رسميا عام 2017.

ويقاضي ديب حاليًا هيرد بتهمة التشهير بسبب مقال رأي كتبته في صحيفة واشنطن بوست في عام 2018 حيث وصفت نفسها بأنها ضحية للعنف الأسري رغم أنها لم تذكر اسمه في المقال.