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نيللي كريم في سهرة خاصة مع فيفي عبده وويجز (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نيللي كريم في سهرة خاصة مع فيفي عبده وويجز (شاهد) watanserb.com
نيللي كريم

وطن– اجتمعت الفنانة المصرية نيللي كريم مع الراقصة فيفي عبده في سهرة خاصة احتفالاً بعيد ميلاد أحد الأًصدقاء المشتركين بينهما.

“كيفي كده”

ونشرت نيللي كريم صوراً عبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام”، وهي مع فيفي عبده، وعلقت قائلة: “فوفا”.

كما ظهرت نيللي كريم في صورة تجمعها بزوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور بصحبة مغني الراب ويجز، مع  أغنية “كيفي كدة” في الخلفية.

وفي سياق آخر، رد زوج نيللي كريم عن شائعات الحمل التي تلاحق زوجته كل فترة.

وقال عاشور في تصريحات صحفية إنهما يرغبان في الإنجاب، مردفاً بسخرية: “بنفكر في الانجاب، سواء كان ولد أو بنت أو قطة، مش فارقة”.

زوج نيللي كريم

وأشار إلى أنه ونيللي يدرسان هذه الخطوة، كي تستعد لها الفنانة بشكل كامل، خصوصاً إنها لديها ٤ أبناء من زيجاتها السابقة.

ونيللي كريم من مواليد ديسمبر عام 1974، بينما زوجها هشام عاشور من مواليد مايو عام 1982. وهذا الفرق الكبير بينهما، شكل صدمة كبيرة للجمهور،  خاصة أن لديها ابنا يبلغ من العمر 18 عامًا.

لكن هشام أكد أنه لا يكترث بردود الفعل التي علقت على فارق السن بينه وبين زوجته، مؤكدا أنها ليست قضية مهمة في علاقتهما.

فرق السن بين نيللي وهشام

وقال في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”، إن علاقته بنيللي كانت سريعة، دون التفكير في مسألة فارق السن.

وأضاف: “ما الذي يهم إذا بلغ فارق السن حتى 10 سنوات، والفكرة أن تجد شخصًا يجعلك يناسبك”.

وتابع: “تزوجنا بسرعة من غير أي تفكير، للأسف هناك أناس منشغلون بالحكم على من حولهم فقط”.

أما نيللي فقالت: “بالتأكيد، الحب لا يعرف الحسابات الزمنية، أمشي بمشاعري، أمشي وراء قلبي. لا أملك الحسابات”.

وأعربت نيللي عن سعادتها بالارتباط بهشام عاشور، وقالت: “كل يوم يفاجئني بحاجة جديدة”.

وعلى الصعيد الفني، عبّرت نيللي عن سعادتها بنجاح مسلسلها “فاتن أمل حربي” الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وقالت نيللي: “أنا لم أخف من تقديم الدور، هناك شركة إنتاج مسؤولة عن النص الذي تقدمه. وكاتب محترم ومراجعة للنص، لكن انا مكنتش فاكرة انه هيحصل الجدل ده كله”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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