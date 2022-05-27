نجل وزيرة الهجرة المصرية يواجه الإعدام بعد قتله صديقيه في أمريكا ومحاولات لتخليصه (شاهد)

وطن – كشف ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المصري رامي هاني منير فهيم، البالغ من العمر 26 عاما والمتهم بقتل شخصين في ولاية كاليفورنيا في شهر أبريل/نيسان الفائت هو نجل وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبدالشهيد.

Ramy Hany Mounir Fahim, 26, a US citizen, also the son of Nabila Makram, #Egypt's Minister of Immigration and Egyptians Abroad, is accused of killing 2 people in California.

It seems that killing, slaughtering, and cutting into pieces run in the family.https://t.co/NIgoBGVfCM — hatim (@hatimny) May 26, 2022

وكانت صحيفة “ديلي ميل” قد نشرت تفاصيل الجريمة.

واوضحت أنه تم توجيه عدد من التهم إلى فهمي، منها القتل المتعدد والكذب والاستخدام الشخصي لسلاح فتاك.

في حين نقلت عن مسؤول التحقيقات بأن التهم الموجهة إليه تجعله مؤهلا لعقوبة الإعدام.

ووفقا للصحيفة، لم يُعرف بعد الدافع وراء القتل. لكن المدعين قالوا إن “فهيم” وأحد القتلى المدعو “جريفين كومو” عملا معًا في Pence Wealth Management في مقاطعة Orange County حيث عمل كومو ، الذي انضم إلى الشركة في عام 2021 ، كمساعد تسويق ووسائط ، وفقًا لسيرته الذاتية .

تطابق بصمات رامي مع البصمات على أداة الجريمة

وتطابقت البصمات الخاصة بالمشتبه به (رامي) على السلاح المستخدم في طعن زميله في العمل، جريفين كومو (23 عاما) حتى الموت. ثم طعن زميله في الشقة جوناثان بام (23 عاما)، حتى الموت داخل شقتهم في شارع كاتيلا في مدينة أنهايم.

وقال ممثلو الادعاء إن حارس أمن المبنى قابل فهيم على سطح مجمع كاتيلا أفينيو السكني في منتصف ليل 18 أبريل / نيسان 2022 ، قبل ساعات فقط من مقتل الرجلين في الساعة 6:30 صباحًا.

وشوهد فهيم بعد ذلك بوقت قصير في الطابق الخامس حيث يعيش الضحايا. عندما وصلت شرطة أنهايم إلى نداء محتمل لاعتداء جاري ، اكتشفوا جثث الضحايا وفهيم لا يزال داخل الشقة يعاني من إصابة طفيفة غير محددة.

وقال ممثلو الادعاء إن سكيناً يعتقد أنها استخدمت في عمليات القتل التي تم العثور عليها من مكان الحادث.

ووصف الجيران رؤية الدماء “في كل مكان” في المصعد والممر. كما تم العثور على سيارة فهيم في مكان قريب.

ونقل فهيم إلى المستشفى حيث عولج من إصاباته واعتقل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل مزدوجة.

المحكمة العليا في المقاطعة تحدد موعد جلسة المحاكمة

ووفقا لموقع المحكمة العليا في مقاطعة أورانج كاونتي بكاليفورنيا، فقد تم تحديد موعد جلسة المحاكمة في الساعة 8:30 صباحا يوم 17 حزيران/ يونيو المقبل في مركز العدل الشمالي التابع للمحكمة في مدينة فوليرتون بكاليفورنيا في الغرفة N3.

وأشار الموقع إلى أن موعد المحاكمة كان قد تم تحديده في 6 أيار/ مايو الجاري خلال جلسة أخرى عقدت لمراجعة الكفالة لنجل الوزيرة، وهو موظف في شركة Pence Wealth Management LPL Network RIA، والذي تم إلقاء القبض عليه في 19 نيسان/ إبريل الماضي كمشتبه به في جريمة القتل المزدوجة.

تحركات دبلوماسية مصرية للإفراج عن نجل الوزيرة

من جانبه، كشف موقع “العربي الجديد“، نقلا عن مصادر خاصة، إن تحركات دبلوماسية وقانونية مصرية تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية، لمحاولة الإفراج بكفالة عن نجل وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المحبوس احتياطياً على ذمة القضية.

وتعتبر الوزيرة نبيلة مكرم من الوزراء التابعين بشكل مباشر إلى هيئة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة. وطالما دافعت عن النظام المصري في المحافل الدولية.

وقالت مصادر لـ”العربي الجديد” إن الوزيرة تدير مجموعة من المجندين في الخارج بالتعاون مع المخابرات العامة لمراقبة المعارضين بالخارج.

من هي نبيلة مكرم؟!

ونبيلة مكرم متزوجة من هاني منير فهيم ميخائيل، وهو مهندس مدني ورجل أعمال، ونجل الجيولوجي منير فهيم ميخائيل المدير العام السابق بالهيئة العامة للمساحة الجيولوجية. ولديها ثلاثة أبناء، أكبرهم، واثنين آخرين بالمرحلة الجامعية.

وعملت الوزيرة في سفارات مصر بعدة دول، مثل البرازيل والولايات المتحدة ودبي. إلى أن تولت منصب وزيرة الهجرة بعد عودة الوزارة التي سبق أن تم إلغاؤها منذ 20 عامًا، وتحويلها لقطاع في وزارة القوى العاملة.

وكان آخر منصب دبلوماسي للسفيرة نبيلة مكرم في دبي. كما لعبت دورًا حيويًا في علاقة النظام المصري والإمارات، خاصة بعد انقلاب 30 يونيو/ حزيران عام 2013.

وقالت مصادر لـ”العربي الجديد” إن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان والذي يتمتع بعلاقات قوية بالمخابرات المصرية، هو من رشحها للمنصب.

نبيلة مكرم تتوعد المصريين المعارضين بالخارج بقطع الرقبة

وكانت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، قالت في لقاء مع الجالية المصرية في كندا خلال تموز/ يوليو 2019: “لأننا معندناش غير بلد واحدة مصر اللي بتضمنا كلنا. ومصر اللي بتقربنا كلنا، ومهما اتغربنا ومهما روحنا وجينا. هتفضل البلد دي ساكنة في قلبنا، وما نستحملش ولا كلمة عليها. أي حد يقول برة كلمة على بلدنا؟.. يتقطع”، مشيرة بيدها بعلامة النحر، وسط تصفيق حاد من الحضور.