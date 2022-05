نجل وزيرة الهجرة المصرية يواجه الإعدام بعد قتله صديقيه في أمريكا ومحاولات لتخليصه (شاهد)

وطن – كشف ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المصري رامي هاني منير فهيم، البالغ من العمر 26 عاما والمتهم بقتل شخصين في ولاية كاليفورنيا في شهر أبريل/نيسان الفائت هو نجل وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبدالشهيد.

Ramy Hany Mounir Fahim, 26, a US citizen, also the son of Nabila Makram, #Egypt's Minister of Immigration and Egyptians Abroad, is accused of killing 2 people in California.

It seems that killing, slaughtering, and cutting into pieces run in the family.https://t.co/NIgoBGVfCM

