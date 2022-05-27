معلومات وأرقام صادمة عن تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

وطن – يترقب أنظار عشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء المعمورة، تجاه ملعب ” فرنسا” في العاصمة باريس، لمشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي القمة النارية من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وستقام المباراة النهائية للصراع على لقب دوري أبطال أوروبا (Champions League)، السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

وسيتقابل فريق ريال مدريد “الميرنيغي” للمرة التاسعة أمام منافسه ليفربول ” الريدز”، في تاريخ المواجهات بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

30 هدفًا ⬅️ في 60 ثانية.. ⏱️⚽ شاهد واستمتع بجميع أهداف الريدز التي حسمت تأهلنا إلى #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا 🔥pic.twitter.com/nXryZqsBE8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 26, 2022

ولم يحقق الريدز أي فوز في آخر 5 مباريات، بما فيها الهزيمة في نهائي البطولة القارية عام 2018، فقد تلقى الخسارة في مباراة 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.

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كما وستكون مواجهة ريال مدريد وليفربول في الدور النهائي من دوري أبطال أوروبا، هي المرة الثالثة في تاريخ المسابقة. حيث فاز ليفربول في أول نهائي في عام 1981 بهدف نظيف دون رد.

وكانت خسارة ريال مدريد في ذلك النهائي أمام الريدز عام 1981، في المباراة التي جمعت الفريقين في العاصمة الفرنسية (باريس)، بهدف وحيد من توقيع النجم الإنجليزي ألان كينيدي.

ليلة أوروبية لا تُنسى في العاصمة الإيطالية روما عام 1984، حيث حققنا النجمة الرابعة أوروبيًا، وأكملنا الثلاثية في هذا الموسم 🔴🏆 ⭐⭐⭐⭐ | #نهائي_دوري_أبطال_أوروباpic.twitter.com/DJe9w9O9ND — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 26, 2022

بينما حقق الريال الفوز في النهائي الثاني عام 2018 أمام الريدز، تحت قيادة المدرب الألماني الحالي يورغن كلوب بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

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ريال مدريد واللقب ال14

ويطمح فريق ريال مدريد الفوز باللقب ال14 بتاريخ مسيرته في البطولة الأوروبية، ليعزز بذلك التربع على قائمة أكثر الفرق في القارة الأوروبية العجوز تتويجاً بدوري أبطال أوروبا.

المكان: باريس 📍

العام: 1981 📅

المنافس: ريال مدريد ⚪️

النتيجة: فوز الريدز بهدف نظيف ورفع الكأس الأوروبية مجدداً 🏆🔴pic.twitter.com/cUhpjagFVc — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 25, 2022

كما ويتطلع منافسه الخصم ليفربول إلى التتويج باللقب السابع له في تاريخ المسابقة القارية، ليتساوى بعدد الألقاب مع فريق ميلان الإيطالي.

أنشيلوتي وكلوب

ويسعى المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة. في تاريخ مشواره التدريبي، كأكثر المدربين في تاريخ المسابقة، حيث توج بها مرتين مع ميلان، ومرة وحيدة مع ريال مدريد.

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لكنه فشل أمام ليفربول من التتويج في موسم 2004-2005، مع فريق ميلان الإيطالي. عقب الخسارة بركلات الترجيح بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

كما وواجه المدرب الألماني يورغن كلوب ريال مدريد مرات عديدة أكثر من أي منافس آخر، حيث وصلت عدد المواجهات. أمام الفريق الملكي 9 مرات مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية.

استطاع المدرب كلوب الفوز في 3 مباريات، وتلقى الخسارة في 4 مباريات. بينما تعادل في مباراتين فقط. بهذا يمتلك أقل نسبة من الفوز أمام ريال مدريد بنسبة 33%.

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