كيف تستعد الخطوط الجوية القطرية لكأس العالم؟

وطن- يقام أكبر حدث رياضي في العالم في قطر هذا الشتاء، واستعدادًا لذلك، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تحديثات لجداول رحلاتها حول العالم.

بطولة كأس العالم FIFA هي أكبر حدث رياضي في العالم، حيث استقطبت أكثر من ثلاثة ملايين متفرج في نسختها الـ21 والتي دارت في صيف 2018 في روسيا.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا العام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر في تغيير عن الأشهر المعتادة في يونيو ويوليو.

وفي هذا الإطار، قال موقع “simpleflying ” إن الخطوط الجوية القطرية، بكونها الشريك الطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تستعد لجدول أعمال مزدحم خلال الشهرين الأخيرين من العام.

وفقًا لـ Aeroroutes، كانت التعديلات التي أجرتها الخطوط الجوية القطرية عبارة عن الترفيع في عدد الرحلات، من وإلى عدد مختلف من الوجهات مثل، أمستردام، أتلانتا، برشلونة، برلين، بوستن، دبي، لندن، لوس أنجلوس، ميامي، باريس، ساو باولو، زيورخ، دالاس فورت وورث وبريزبين.

شركات طيران أخرى تستعد لكأس العالم

من جهتها، أعلنت مؤخرًا الخطوط الجوية الأرجنتينية أنها ستنظم عددًا من رحلات الطيران العارض إلى الدوحة لنقل مشجعي كرة القدم إلى كأس العالم.

لدى الخطوط الجوية الأرجنتينية حاليََا ست رحلات مخطط لها، منها رحلتان في كل مباراة من دور المجموعات. وفي حالة تقدم الأرجنتين (وهو أمر مرجح جدًا)، ستضيف شركة الطيران المزيد من رحلات الطيران.

تتوقف الرحلات من بوينس آيرس (EZE) إلى الدوحة (DOH) في روما (FCO) بسبب المسافة الكبيرة بين بوينس آيرس والدوحة (حوالي 8،288 ميلاً أو 13،338 كيلومترًا). وسيستغرق التوقف في روما ساعة واحدة قبل المغادرة إلى الدوحة، وسيكون إجمالي وقت الرحلة حوالي 19 ساعة.

ستستخدم الخطوط الجوية الأرجنتينية طائرتها Airbus A330-200، التي تتسع لـ 270 راكبًا في مقصورة من درجتين.

تحتوي طائرة A330 التابعة لشركة الطيران على 24 مقعدًا مسطحًا بزاوية من طراز Club Condor و 248 مقعدًا اقتصاديًا قياسيًا.

واستعدادًا لكأس العالم، ستقوم العديد من شركات الطيران بمراجعة جداولها من / إلى الدوحة، وقد تضيف أيضًا رحلات إضافية.