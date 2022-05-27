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كيف تستعد الخطوط الجوية القطرية لكأس العالم؟

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
استعداد قطر لكأس العالم watanserb.com
كيف تستعد الخطوط الجوية القطرية لكأس العالم؟

وطن- يقام أكبر حدث رياضي في العالم في قطر هذا الشتاء، واستعدادًا لذلك، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تحديثات لجداول رحلاتها حول العالم.

بطولة كأس العالم FIFA هي أكبر حدث رياضي في العالم، حيث استقطبت أكثر من ثلاثة ملايين متفرج في نسختها الـ21 والتي دارت في صيف 2018 في روسيا. 

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا العام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر في تغيير عن الأشهر المعتادة في يونيو ويوليو.

وفي هذا الإطار، قال موقع “simpleflying ” إن الخطوط الجوية القطرية، بكونها الشريك الطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تستعد لجدول أعمال مزدحم خلال الشهرين الأخيرين من العام.

وفقًا لـ Aeroroutes، كانت التعديلات التي أجرتها الخطوط الجوية القطرية عبارة عن الترفيع في عدد الرحلات، من وإلى عدد مختلف من الوجهات مثل، أمستردام، أتلانتا، برشلونة، برلين، بوستن، دبي، لندن، لوس أنجلوس، ميامي، باريس، ساو باولو، زيورخ، دالاس فورت وورث وبريزبين.

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شركات طيران أخرى تستعد لكأس العالم

من جهتها، أعلنت مؤخرًا الخطوط الجوية الأرجنتينية أنها ستنظم عددًا من رحلات الطيران العارض إلى الدوحة لنقل مشجعي كرة القدم إلى كأس العالم. 

لدى الخطوط الجوية الأرجنتينية حاليََا ست رحلات مخطط لها، منها رحلتان في كل مباراة من دور المجموعات. وفي حالة تقدم الأرجنتين (وهو أمر مرجح جدًا)، ستضيف شركة الطيران المزيد من رحلات الطيران.

ستطير الخطوط الجوية الأرجنتينية بطائرتها إيرباص A330-200 إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم FIFA
ستطير الخطوط الجوية الأرجنتينية بطائرتها إيرباص A330-200 إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم FIFA

تتوقف الرحلات من بوينس آيرس (EZE) إلى الدوحة (DOH) في روما (FCO) بسبب المسافة الكبيرة بين بوينس آيرس والدوحة (حوالي 8،288 ميلاً أو 13،338 كيلومترًا). وسيستغرق التوقف في روما ساعة واحدة قبل المغادرة إلى الدوحة، وسيكون إجمالي وقت الرحلة حوالي 19 ساعة.

ستستخدم الخطوط الجوية الأرجنتينية طائرتها Airbus A330-200، التي تتسع لـ 270 راكبًا في مقصورة من درجتين.

 تحتوي طائرة A330 التابعة لشركة الطيران على 24 مقعدًا مسطحًا بزاوية من طراز Club Condor و 248 مقعدًا اقتصاديًا قياسيًا.

واستعدادًا لكأس العالم، ستقوم العديد من شركات الطيران بمراجعة جداولها من / إلى الدوحة، وقد تضيف أيضًا رحلات إضافية.

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المصدرموقع "simpleflying " ، ترجمة ورصد وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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