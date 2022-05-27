فان دايك يوجه ضربة قوية لزميله صلاح .. ماذا حدث ؟!

وطن – تجاهل أسطورة دفاع فريق ليفربول الهولندي فان دايك صاحب ال30 عاماً، زميله المصري محمد صلاح هداف وصانع الألعاب الريدز هذا الموسم، في تصريح صحفي له قبيل القمة المرتقبة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وحل الهولندي فان دايك ضيفاً على قناة “BT sport” البريطانية، مع مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند. من أجل الحديث عن المواجهة القوية أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

فان دايك يفضل بنزيما على صلاح

كما ووجه نجم مانشستر يونايتد السابق فرديناند، سؤلاً إلى نجم ليفربول الإنجليزي فان دايك، قائلاً له: ” لديك فان بطولة خماسية، أعطني فريق خماسي يمكنك اختياره في كرة القدم العالمية الآن ؟!”.

– ماهو أفضل فريق خماسي في العالم حاليًا بالنسبة لك ؟ 🗣 فيرجل فان دايك : "اليسون، انا، كيفين دي بروين، كيليان مبابي و كريم بنزيما." 👀🇳🇱 pic.twitter.com/gNI1Cvm8b0 — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) May 26, 2022

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لم يتردد الهولندي فان دايك في الأمر، ليجيب عليه، ” الأفضل لي هذا الموسم هم حارس ليفربول أليسون بيكر، وكيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، وكيليان مبابي ( باريس سان جيرمان). كما وكريم بنزيما ( ريال مدريد)، وأنا”، ويتجاهل بذلك زميليه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

مقابله فان دايك كامله مع ريو فرديناند لمن يبحث عنها pic.twitter.com/NKEcpDzUrE — يورغن الزعيم™🇵🇸🇸🇦 (@so_livr2) May 24, 2022

سبب اختيار كريم بنزيما

وأوضح مدافع ليفربول فان دايك، عن سبب اختيار الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد، ” بنزيما يتألق بشدة خلال الموسم الجاري، لذا يستحق أن يكون الأفضل، وكيليان مبابي مختلف وسريع. لكن إرلينغ هالاند وداروين متشابهان في المستوى والسرعة ولديهما قامة طويلة وأقوياء، كما من الصعب اللعب أمامها”.

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كما وسجل نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، 44 هدفاً، خلال المشاركة مع الفريق الملكي هذا الموسم في 45 مباراة.

أصعب المهاجمين في العالم

كما واستكمل الهولندي دايك، ” أهم ما يميز المدافع في عالم كرة القدم الحديثة هو السرعة، والشعور بالراحة على الكرة. وكذلك التواصل مع زملائه جيداً. وفي الدوري الإنجليزي هنا بالتحديد الرأسيات مهمة جداً”.

أصعب خصم لعب أمامه؟ فان دايك (ليفربول): ميسي.. أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. pic.twitter.com/pjczbxCYZ1 — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) May 26, 2022

كما وختم حديثه عند سؤاله عن أصعب المهاجمين الذين واجههم في كرة القدم، ليرد: ” سيرخيو أغويرو كان لا يصدق، ليونيل ميسي يمكن القول إنه أفضل لاعب في التاريخ في نظري”.

ويستعد فان دايك أسطورة الدفاع وزملائه في فريق ليفربول “الريدز”، للمواجهة القمة المنتظرة. أمام ريال مدريد ” الملكي”، السبت، على لقب دوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية “باريس”.

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