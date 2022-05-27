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رياضة

فان دايك يوجه ضربة قوية لزميله صلاح .. ماذا حدث ؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مدافع فريق ليفربول فان دايك watanserb.com
الهولندي فان دايك يتجاهل زميله محمد صلاح

وطن – تجاهل أسطورة دفاع فريق ليفربول الهولندي فان دايك صاحب ال30 عاماً، زميله المصري محمد صلاح هداف وصانع الألعاب الريدز هذا الموسم، في تصريح صحفي له قبيل القمة المرتقبة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وحل الهولندي فان دايك ضيفاً على قناة “BT sport” البريطانية، مع مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند. من أجل الحديث عن المواجهة القوية أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

فان دايك يفضل بنزيما على صلاح

كما ووجه نجم مانشستر يونايتد السابق فرديناند، سؤلاً إلى نجم ليفربول الإنجليزي فان دايك، قائلاً له: ” لديك فان بطولة خماسية، أعطني فريق خماسي يمكنك اختياره في كرة القدم العالمية الآن ؟!”.

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لم يتردد الهولندي فان دايك في الأمر، ليجيب عليه، ” الأفضل لي هذا الموسم هم حارس ليفربول أليسون بيكر، وكيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، وكيليان مبابي ( باريس سان جيرمان). كما وكريم بنزيما ( ريال مدريد)، وأنا”، ويتجاهل بذلك زميليه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

سبب اختيار كريم بنزيما 

وأوضح مدافع ليفربول فان دايك، عن سبب اختيار الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد، ” بنزيما يتألق بشدة خلال الموسم الجاري، لذا يستحق أن يكون الأفضل، وكيليان مبابي مختلف وسريع. لكن إرلينغ هالاند وداروين متشابهان في المستوى والسرعة ولديهما قامة طويلة وأقوياء، كما من الصعب اللعب أمامها”.

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كما وسجل نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، 44 هدفاً، خلال المشاركة مع الفريق الملكي هذا الموسم في 45 مباراة.

أصعب المهاجمين في العالم

كما واستكمل الهولندي دايك، ” أهم ما يميز المدافع في عالم كرة القدم الحديثة هو السرعة، والشعور بالراحة على الكرة. وكذلك التواصل مع زملائه جيداً. وفي الدوري الإنجليزي هنا بالتحديد الرأسيات مهمة جداً”.

كما وختم حديثه عند سؤاله عن أصعب المهاجمين الذين واجههم في كرة القدم، ليرد: ” سيرخيو أغويرو كان لا يصدق، ليونيل ميسي يمكن القول إنه أفضل لاعب في التاريخ في نظري”.

ويستعد فان دايك أسطورة الدفاع وزملائه في فريق ليفربول “الريدز”، للمواجهة القمة المنتظرة. أمام ريال مدريد ” الملكي”، السبت، على لقب دوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية “باريس”.

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المصدر وطن + BT sport
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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