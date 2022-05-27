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“ما خفي أعظم” يكشف تفاصيل ومشاهد حصرية تعرض لأول مرة عن معركة “سيف القدس”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ما خفي أعظم watanserb.com
ما خفي أعظم

وطن- أعلن لإعلامي الفلسطيني ومقدم برنامج “ما خفي أعظم” الشهير على قناة “الجزيرة”، تامر المسحال، عن بث حلقة جديدة من البرنامج اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة مساء بتوقيت فلسطين المحتلة.

ووفقا لما أعلنته قناة “الجزيرة”، فإن الحلقة التي ستبث الليلة، ستكشف معلومات ومشاهد تعرض لأول مرة حول معركة “سيف القدس”، التي دارت بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل في مايو/آسار من العام الماضي 2021.

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أسرار وكواليس معركة سيف القدس

وتمكن التحقيق الذي يحمل عنوان: “قلب المعادلة”، من إجراء لقاءات حصرية تكشف جانبا من كواليس وأسرار المعركة التي دامت 10 أيام، والتي اعتبرت تحولا إستراتيجيا في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

https://www.facebook.com/watch/?v=309323561397004&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

أسباب اندلاع معركة سيف القدس

يشار إلى أن الحرب على غزة 2021 أو كما سمتها إسرائيل عملية حارس الأسوار وسمتها المقاومة الفلسطينية معركة سيف القدس هو نزاع عسكري واسع النطاق بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ، حيث لعبت حركة حماس الدور الأكبر في الحرب من جانب المقاومة الفلسطينية.

وبدأت الحرب بالفعل في 10 أيّار/مايو من عام 2021 بعد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في القدس، مع تحذير حركة حماس على لسان قائد جناحها العسكري محمد الضيف بأنَّ أمام الجيش الإسرائيلي ساعة للخروج من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وإلَّا ستندلع الحرب، ومع انتهاء المهلة في تمام الساعة السادسة مساءً بدأت المقاومة الفلسطينيّة بإطلاق الصواريخ على شكل رشقات صاروخية مكثفة على إسرائيل وبعدها بدأت القوات الجوية الإسرائيلية بقصف قطاع غزة وهو ما تسبب ببدء الحرب.

واستشهد خلال الحرب أكثر من 200 فلسطيني كما قُتِل أكثر من 13 إسرائيليًا، والتي انتهت في 21 أيّار/مايو من عام 2021 بهدنة بوسَاطة مصرية.

معركة سيف القدس نقطة تحول استراتيجية

ورأى المراقبون أن معركة “سيف القدس” بين الفلسطينيين وإسرائيل شكّلت نقطة تحوّل لمصلحة المقاومة وتيارها، وأن ارتداداتها كانت مدوّية في إسرائيل على المستويين الرسمي والشعبي.

وتُعدّ “سيف القدس” المعركة الأولى التي بدأتها المقاومة، بل حدّدت ساعة انطلاقها وهدفها، لتزيد بذلك مساحة الردع التي خلقتها في حرب 2014، وفق محللين.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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