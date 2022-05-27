دريد لحام يتجاهل جرائم “الأسد” ويهاجم السعودية ويتهمها بذبح اليمن ويثير غضباً (شاهد)

وطن – تصدر الفنان السوري الموالي للنظام، دريد لحام، قائمة الأكثر بحثا على “جوجل” خلال الساعات الماضية، عقب تداول مقطع فيديو له حول حرب اليمن هاجم فيه السعودية واتهمها بذبح اليمنيين.

وقال “لحام” في الفيديو المتداول خلال مقابلة أجرتها معه قناة “الميادين” التابعة لـ”حزب الله” اللبناني: “أمريكا ومن معها في المنطقة هم من اعتدى على اليمن”، في إشارة إلى السعودية والإمارات.

الشعب اليمني يذبح ليلاً نهاراً

وأضاف: “هذا الشعب الفقير المسكين الذي يرفع راية فلسطين في كل مهرجاناته يذبح ليلا نهارا بالطائرات بالمدفعية بالصواريخ ولا يرف جفن لأي مسؤول، ليس لأي مسؤول، بل لبعض المسؤولين العرب حول هذا الموضوع”.

وأشار لحام إلى أنه بدأ يتهرب من أسئلة أحفاده عن الأمة العربية. معتبرا أن العرب ليسوا أمة واحدة، لأن السعودية تذبح اليمن، ولا يمكن لأخ أن يذبح أخاه، وفق تعبيره.

غوار الطوشة (دريد لحام) يعود لمهاجمة السعودية بسبب حرب اليمن! pic.twitter.com/dpJAo818h1 — Syria Drama (@syriadramaa) May 27, 2022

استنكار وغضب سعودي من تصريحات دريد لحام

تصريحات دريد لحام، تسببت بموجة غضب لدى المغردين السعوديين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استنكروا حديثه عن السعودية في الوقت الذي صمت فيه “صمت القبور” عن جرائم النظام السوري ضد شعبه.

وقال الكاتب السعودي فهد ديباجي، مهاجما “لحام”:” الخسيس يبقى خسيس، دريد لحام ذنب محور المقاولة لن يتكلم عن ما تفعله إيران في اليمن ولا ما تفعلة في العراق وسوريا ولبنان؛ لأن الكلب يبقى مطيع لشلة الكلاب ومن يعيش معهم. المنافق يحاول يمرر المظلومية الإيرانية من خلال اليمن ويتجاهل بلده المدمر بسبب إيران. فعلاً شر البلية ما يضحك”.

الخسيس يبقى خسيس ، دريد لحام ذنب محور المقاولة لن يتكلم عن ما تفعله إيران في اليمن ولا ما تفعلة في العراق وسوريا ولبنان ؛ لأن

الكلب يبقى مطيع لشلة الكلاب ومن يعيش معهم.

المنافق يحاول يمرر المظلومية الإيرانية من خلال اليمن ويتجاهل بلده المدمر بسبب إيران.

فعلاً شر البلية مايضحك .. pic.twitter.com/66ys3KbMqI — فهد ديباجي (@fahddeepaji1) May 25, 2022

كما استنكر مغرد آخر ما قاله “لحام” قائلا:” على أساس بشار الأسد يذبح الامريكان والاسرائيليين.!! السعودية تداخل عن حدود أراضيها وشعبها”.

في حين عرض الإعلامي السعودي “سلطان الجوفي” صورة بشعة لضحايا نظام “الأسد” معلقا عليها بالقول:” هذي الصورة من سوريا . لم يشاهدها دريد لحام (غوار) سيقى الخسيس خسيس”.