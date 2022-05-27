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“بينيت” يتحدى ويرفض تغيير مسار “مسيرة الأعلام” وحماس تهدد وتتوعد بالحرب إذا تمت

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
رفض بينيت إلغاء مسيرة الأعلام watanserb.com
رفض بينيت إلغاء مسيرة الأعلام

وطن- في تحد سافر، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة، إلغاء مسيرة الأعلام، معلنا تأييده المسار المخطط للمسيرة، والتي من المقرر أن تدخل بوابة العامود وتمر عبر الحي الإسلامي، متجاهلا دعوات بعض أعضاء تحالفه لتجنب المناطق الحساسة التي قد تنذر بإشعال الحرب.

وقال مكتبه إن العرض، لن يذهب إلى الحرم القدسي، وأضافت أنه سيتم مراجعة الوضع خلال الـ 48 ساعة القادمة.
وأضاف المكتب أنه تم إطلاع رئيس الوزراء بشكل كامل على الاستعدادات التي تقوم بها الشرطة تمهيداً لهذه الفعاليات، حيث تم التشديد على الجهود الاستخبارية التي تُبذل، وعلى تعزيز قوام القوات المنتشرة ميدانياً، بغية السماح بإحياء يوم القدس وإقامة مسيرة الأعلام بشكل منتظم وآمن.

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ويعتبر العرض استفزازًا صارخًا وانتهاكًا لواحد من أكثر الأماكن قدسية في المدينة، التي يحاصرها الاستيطان الإسرائيلي بشكل متزايد، بهدف الحد من الحفاظ على عروبتها وإسلاميتها.

في غضون ذلك، حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تل أبيب، من دخول مسيرة الأعلام هذا العام إلى البلدة القديمة.
وقال باسم نعيم، رئيس دائرة السياسة والعلاقات الخارجية في حركة حماس في قطاع غزة، لرويترز: هذا الأسبوع يمكن لإسرائيل تجنب الحرب والتصعيد إذا أوقفوا هذه (المسيرة) المجنونة”.
والخميس قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن الجيش نشر غرفاً محصنة في شوارع مدينة سديروت، القريبة لقطاع غزة، تحسباً لتدهور الأوضاع الأمنية، بسبب “مسيرة الأعلام”.

يأتي ذلك وسط استنفار أمني وعسكري إسرائيلي تحسباً لتفجر الأوضاع في مختلف المناطق الفلسطينية، بسبب مسيرة الأعلام، التي سمحت سلطات الاحتلال بتنظيمها ومرورها عبر مناطق في القدس الشرقية، وسط تحذيرات من المقاومة الفلسطينية.

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المصدررويترز، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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