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بعد باريس .. أوكرانيون يحرقون علم الإمارات أمام سفارة أبوظبي في بروكسل (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أوكرانيون يحرقون علم الإمارات أمام سفارة أبوظبي في بروكسل watanserb.com
أوكرانيون يحرقون علم الإمارات أمام سفارة أبوظبي في بروكسل

وطن – بعد واقعة حرق العلم الإماراتي أمام سفارة أبوظبي في باريس، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لناشطين أوكرانيين ومؤيدين لأوكرانيا ضد الغزو الروسي، يظهر محاولتهم لاقتحام سفارة الإمارات في العاصمة البلجيكية بروكسل، وحرق العلم الإماراتي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عدد من الناشطين أمام مبنى السفارة الإماراتية، حاملين معهم الأعلام الإماراتية وصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وألقوا بها على الأرض وذهبوا.

وبعد لحظات، قدم اثنان آخران وقاما بإلقاء مادة مشتعلة على الأعلام والصور وأشعلوا النهار بها، وأخذوا يلوحون بالعلم الأوكراني.

حرق العلم الإماراتي أمام سفارة أبوظبي في باريس

وهذه هي المرة الثانية التي يطارد فيها الناشطون الأوكرانيون سفارات أبو ظبي في أوروبا. حيث أقدم ناشطون قبل أيام على حرق علم الإمارات أمام سفارة أبوظبي في العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر ثلاثة أشخاص وهم يحملون العلم الإماراتي أمام باب السفارة. ليقوموا بعد ذلك بإشعال النار فيه ورميه على الأرض، احتجاجا على موقف الإمارات الداعم للغزو الروسي لبلادهم.

وبحسب الفيديو، فقد أخذ الناشطون بترديد هتافات ضد الإمارات كما يبدو في الفيديو. في حين قام أحدهم بالتوجه نحو السفارة والإشارة بحركة بذيئة بإصبع يده الأوسط.

مظاهرات في بروكسل ضد الدعم الإماراتي لروسيا

وسبق ان تجمع العشرات من اللاجئين الاوكرانيين و المناصرين لأوكرانيا بداية الشهر الجاري، أمام مقر الإتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل للمطالبة بمعاقبة دولة الإمارات ضد ما وصفوه دعم الإمارات لروسيا في حربها على أوكرانيا وتقديم الملاذ الآمن للأوليغارشية و المقربين من بوتين.

وتزامن اعتصام عشرات النشطاء من اللاجئين من أوكرانيا ومناصرين لهم من جنسيات أوروبية مختلفة بالتزامن مع جلسة مناقشة الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية على روسيا في بروكسل.

وطالب المحتجون بفرض عقوبات على روسيا وحليفتها الإمارات التي توفر مهرباً آمنا من العقوبات الدولية للأغنياء الروس.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبة تدين الحرب الروسية على أوكرانيا ودعم موسكو للأنظمة الاستبدادية مثل الإمارات العربية المتحدة.

ورفع المتظاهرون صورا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإماراتي محمد بن زايد قائلين إنهما مرتكبي جرائم حرب مطالبين بمعاقبة الإمارات على دعمها للغزو الروسي على أوكرانيا.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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