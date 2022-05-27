بعد باريس .. أوكرانيون يحرقون علم الإمارات أمام سفارة أبوظبي في بروكسل (شاهد)

وطن – بعد واقعة حرق العلم الإماراتي أمام سفارة أبوظبي في باريس، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لناشطين أوكرانيين ومؤيدين لأوكرانيا ضد الغزو الروسي، يظهر محاولتهم لاقتحام سفارة الإمارات في العاصمة البلجيكية بروكسل، وحرق العلم الإماراتي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عدد من الناشطين أمام مبنى السفارة الإماراتية، حاملين معهم الأعلام الإماراتية وصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وألقوا بها على الأرض وذهبوا.

وبعد لحظات، قدم اثنان آخران وقاما بإلقاء مادة مشتعلة على الأعلام والصور وأشعلوا النهار بها، وأخذوا يلوحون بالعلم الأوكراني.

مؤيدون لاوكرانيا يقتحمون سفارة #الامارات في بروكسل ويحرقون العلم الاماراتي بدعوى دعمها لروسيا في اجتياحها لاوكرانيا وفق وسائل اعلام اوكرانية. pic.twitter.com/VefP1PTfzN — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) May 27, 2022

حرق العلم الإماراتي أمام سفارة أبوظبي في باريس

وهذه هي المرة الثانية التي يطارد فيها الناشطون الأوكرانيون سفارات أبو ظبي في أوروبا. حيث أقدم ناشطون قبل أيام على حرق علم الإمارات أمام سفارة أبوظبي في العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر ثلاثة أشخاص وهم يحملون العلم الإماراتي أمام باب السفارة. ليقوموا بعد ذلك بإشعال النار فيه ورميه على الأرض، احتجاجا على موقف الإمارات الداعم للغزو الروسي لبلادهم.

وبحسب الفيديو، فقد أخذ الناشطون بترديد هتافات ضد الإمارات كما يبدو في الفيديو. في حين قام أحدهم بالتوجه نحو السفارة والإشارة بحركة بذيئة بإصبع يده الأوسط.

#آل_زايد_منبوذين_من_اليهود_والمسلمين

حتى الغرب يكرهوا آل زايد القذرين ومستنكرين سياسيتهم القذرة والنتنه حتى اليهود أنفسهم يكرهوا آل زايد وقاموا يحرقوا علم الأمارات في فرنسا امام السفارة الأماراتية pic.twitter.com/MQ7yhUFb2U — تمّام المصباحي (@Tam_am_21) May 24, 2022

مظاهرات في بروكسل ضد الدعم الإماراتي لروسيا

وسبق ان تجمع العشرات من اللاجئين الاوكرانيين و المناصرين لأوكرانيا بداية الشهر الجاري، أمام مقر الإتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل للمطالبة بمعاقبة دولة الإمارات ضد ما وصفوه دعم الإمارات لروسيا في حربها على أوكرانيا وتقديم الملاذ الآمن للأوليغارشية و المقربين من بوتين.

وتزامن اعتصام عشرات النشطاء من اللاجئين من أوكرانيا ومناصرين لهم من جنسيات أوروبية مختلفة بالتزامن مع جلسة مناقشة الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية على روسيا في بروكسل.

وطالب المحتجون بفرض عقوبات على روسيا وحليفتها الإمارات التي توفر مهرباً آمنا من العقوبات الدولية للأغنياء الروس.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبة تدين الحرب الروسية على أوكرانيا ودعم موسكو للأنظمة الاستبدادية مثل الإمارات العربية المتحدة.

ورفع المتظاهرون صورا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإماراتي محمد بن زايد قائلين إنهما مرتكبي جرائم حرب مطالبين بمعاقبة الإمارات على دعمها للغزو الروسي على أوكرانيا.