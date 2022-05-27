الملكة رانيا العبدالله تنعى والدها فيصل الياسين بكلمات مؤثرة..ماذا قالت؟

وطن- نعت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والدها الطبيب الدكتور فيصل صدقي الياسين.

وقالت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، قائلة: “اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع قبورهم واجمعنا بهم في جناتك واجبر كسر قلوبنا على فراقهم”.

وأضافت: “‎اللهمّ افتح أبواب السماءِ لروحِ أبي، وأبوابَ رحمتك وجنّتك، اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم يمّن كتابهُ وهوّن حسابهُ وليّن ترابهُ وثبته عند سؤاله وألهمه حسن جوابه”.

الديوان الملكي ينعى والد الملكة رانيا

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أصدر بيانا نعى فيه والد الملكة رانيا العبدالله، واعلن الحداد لمدة سبعة أيام.

ووفقا للبيان، فقد “نعى الديوان الملكي الهاشمي، بمزيد من الحزن والأسى، والد صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، حفظها الله، وجد كل من أصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، حفظهم الله، المرحوم، بإذن الله، الطبيب فيصل صدقي الياسين، الذي انتقل إلى رحمته تعالى في عمان اليوم الجمعة، الواقع في 26 شوال عام 1443 هجرية، الموافق 27 أيار عام 2022 ميلادية”.

إعلان الحداد لسبعة أيام

وأضاف أنه “بأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتباراً من اليوم الجمعة”.

وأعرب “الديوان الملكي الهاشمي عن صادق التعازي وخالص المواساة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمراء هاشم وإيمان وسلمى، وأسرة الفقيد وآل الياسين الكرام، بهذا المصاب الأليم، متضرعا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.”

من هو فيصل صدقي الياسين؟

يشار إلى أن الطبيب الدكتور فيصل الياسين ولد في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1934، وأكمل دراسته الثانوية فيها قبل أن ينتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة ومن ثم يتوجه بعدها بسنوات للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في ايرلندا الشمالية.

وفي عام 1961 انتقل إلى الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية، ليقوم بعدها بفترة وجيزة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء العرب الذين حصلوا على ترخيص.

وبعد ثلاثين عاماً قضاها ممارساً مهنة الطب، عاد إلى الأردن ليتقاعد ويستقر فيها حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة 27 مايو/أيار 2022.