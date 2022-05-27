“ابن سلمان” يُسعود القرآن ويفرض على أئمة المساجد القراءة بالطريقة النجدية!

وطن- في إطار سياسة “ابن سلمان” التي يفرضها على الشعب السعودي من باب “لا أريكم إلا ما أرى”، وصل به الحد إلى الفرض على أئمة المسجد بعدم تلاوة القرآن إلا بالطريقة النجدية.

وأكد وسائل إعلام سعودية، بأن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي يرأسها عبداللطيف آل الشيخ الملقب بـ”وزير المؤخرات” بسبب “تطبيله” اللامحدود لـ”آل سعود”، عقدت اجتماعا مع أئمة المساجد في العاصمة الرياض، وأكدت عليهم ضرورة التزامهم بالقراءة النجدية للقرآن الكريم.

"الشؤون الإسلامية" بالرياض تجتمع بالأئمة وتؤكد على ضرورة التزامهم بالقراءة النجدية. — هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 26, 2022

ما أقرته وزارة الشؤون الإسلامية قوبل بموجة غضب واستنكار من قبل المغردين السعوديين، في حين سخر البعض منهم من القرار بأن لم يعد للوزارة إلا ان تحدد الآيات التي يجب على الأئمة قراءتها.

وقال المغرد السعودي “إبراهيم الشمري” معبرا عن استيائه من القرار:”تري المملكة العربية السعودية ليست حكر على نجد فقط يا الشؤون الاسلامية التنوع طيب”.

تري المملكة العربية السعودية 🇸🇦 ليست حكرعلى نجد فقط ياالشؤون الاسلامية التنوع طيب — ابراهيم الشمري (@ok12_) May 26, 2022

وسخر صاحب حساب “ودي أصدق” من القرار قائلا:”أستغفر الله اللي العظيم ، ليه تبون ترجعون أصوات الشيبان القدامى اللي خذا الله أمانتهم؟! وش درى هؤلاء المتعلمين بالترتيل نفس أصواتهم ؟! أعتقد أن الشؤون الإسلامية معاد عندها ملفات تناقشها”.

تري المملكة العربية السعودية 🇸🇦 ليست حكرعلى نجد فقط ياالشؤون الاسلامية التنوع طيب — ابراهيم الشمري (@ok12_) May 26, 2022

أستغفر الله اللي العظيم ، ليه تبون ترجعون أصوات الشيبان القدامى اللي خذا الله أمانتهم؟!

وش درى هؤلاء المتعلمين بالترتيل نفس أصواتهم ؟!

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أعتقد أن الشؤون الإسلامية معاد عندها ملفات تناقشه إلا ذا 😄 — وَدْي أَصْدَق . . . ! (@WADI_USADIQ) May 26, 2022

وسخر أيضا المغرد “أبو حكيم” من القرار، بالقول:”باقي تحديد الايات اللي تقرأ بالصلاة ..بدينا بالبدع”.

باقي تحديد الايات اللي تقرأ بالصلاة 😁 بدينا بالبدع — ابو حكيم (@3azizsaleh) May 26, 2022

وعبرت المغردة “حنين” عن غضبها بالقول:” شي غريب عجيب .. لاترفعون المكبرات . لاتقرون بالطريقه هذه . خطبه الجمعه تكون موحده يفرضون عليهم المواضيع .. اخاف بس يحددون عدد اللي يدخل المسجد ويفرضون لبس محدد للائمة”.

شي غريب عجيب .. لاترفعون المكبرات . لاتقرون بالطريقه هذه . خطبه الجمعه تكون موحده يفرضون عليهم المواضيع .. اخاف بس يحددون عدد اللي يدخل المسجد ويفرضون لبس محدد للائمه . — Haneen (@Haneen_044) May 26, 2022

واعترض المغرد “خالد عبدالله النصار” على القرار، قائلا:” خطوة غير موفقة اطلاقاً من وزارة الشؤون الإسلامية فهي بذلك تقتل جمالية التلاوات التي تميز بها كثير من الائمة وعرفوا بها إضافة الى أن رتم القراءة النجدية يميل الى البطء والرتابة”.

خطوة غير موفقة اطلاقاً من وزارة الشؤون الإسلامية فهي بذلك تقتل جمالية التلاوات التي تميز بها كثير من الائمة وعرفوا بها إضافة الى أن رتم القراءة النجدية يميل الى البطء والرتابة — خالد عبدالله النصار (@alnassar2020) May 26, 2022

ونختم بسخرية المغرد السعودي “علي الثقفي” الذي قال: “حلو ونقدر نكتب أن تم توحيد الهوية الصلواتية . ألا يكون هذا من التضييق لواسع ومناقض للتوجه العام للانفتاح وتقبل الآخر؟ وماهي مبررات أصلا “ضرورة” الالتزام”.

حلو ونقدر نكتب أن تم توحيد الهوية الصلواتية 😂 . ألا يكون هذا من التضييق لواسع ومناقض للتوجه العام للانفتاح وتقبل الآخر؟

وماهي مبررات أصلا "ضرورة" الالتزام — علي الثقفي (@alihalthagafi) May 26, 2022

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