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الهدهد

“ابن سلمان” يُسعود القرآن ويفرض على أئمة المساجد القراءة بالطريقة النجدية!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تلاوة القرآن بالطريقة النجدية watanserb.com
تلاوة القرآن بالطريقة النجدية

وطن- في إطار سياسة “ابن سلمان” التي يفرضها على الشعب السعودي من باب “لا أريكم إلا ما أرى”، وصل به الحد إلى الفرض على أئمة المسجد بعدم تلاوة القرآن إلا بالطريقة النجدية.

وأكد وسائل إعلام سعودية، بأن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي يرأسها عبداللطيف آل الشيخ الملقب بـ”وزير المؤخرات” بسبب “تطبيله” اللامحدود لـ”آل سعود”، عقدت اجتماعا مع أئمة المساجد في العاصمة الرياض، وأكدت عليهم ضرورة التزامهم بالقراءة النجدية للقرآن الكريم.

ما أقرته وزارة الشؤون الإسلامية قوبل بموجة غضب واستنكار من قبل المغردين السعوديين، في حين سخر البعض منهم من القرار بأن لم يعد للوزارة إلا ان تحدد الآيات التي يجب على الأئمة قراءتها.
وقال المغرد السعودي “إبراهيم الشمري” معبرا عن استيائه من القرار:”تري المملكة العربية السعودية ليست حكر على نجد فقط يا الشؤون الاسلامية التنوع طيب”.

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وسخر صاحب حساب “ودي أصدق” من القرار قائلا:”أستغفر الله اللي العظيم ، ليه تبون ترجعون أصوات الشيبان القدامى اللي خذا الله أمانتهم؟! وش درى هؤلاء المتعلمين بالترتيل نفس أصواتهم ؟! أعتقد أن الشؤون الإسلامية معاد عندها ملفات تناقشها”.

وسخر أيضا المغرد “أبو حكيم” من القرار، بالقول:”باقي تحديد الايات اللي تقرأ بالصلاة ..بدينا بالبدع”.

وعبرت المغردة “حنين” عن غضبها بالقول:” شي غريب عجيب .. لاترفعون المكبرات . لاتقرون بالطريقه هذه . خطبه الجمعه تكون موحده يفرضون عليهم المواضيع .. اخاف بس يحددون عدد اللي يدخل المسجد ويفرضون لبس محدد للائمة”.

واعترض المغرد “خالد عبدالله النصار” على القرار، قائلا:” خطوة غير موفقة اطلاقاً من وزارة الشؤون الإسلامية فهي بذلك تقتل جمالية التلاوات التي تميز بها كثير من الائمة وعرفوا بها إضافة الى أن رتم القراءة النجدية يميل الى البطء والرتابة”.

ونختم بسخرية المغرد السعودي “علي الثقفي” الذي قال: “حلو ونقدر نكتب أن تم توحيد الهوية الصلواتية . ألا يكون هذا من التضييق لواسع ومناقض للتوجه العام للانفتاح وتقبل الآخر؟ وماهي مبررات أصلا “ضرورة” الالتزام”.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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