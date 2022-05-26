موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ريال مدريد وليفربول والقنوات الناقلة

وطن – ينتظر عشاق الكرة المستدير في أرجاء دول العالم، مباراة ريال مدريد وليفربول، السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 على أرض ملعب ” فرنسا”.

وستنطلق صافرة بداية مباراة القمة النارية بين ريال مدريد وليفربول، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” والعديد من دول الخليج العربي.

كما وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

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القناة الناقلة للمباراة

وستبث أحداث المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بين ريال مدريد الإسباني ونظيره ليفربول الإنجليزي، عبر شبكة قنوات “ beIN Sports HD” الرياضية القطرية.

وستنقل مباراة القمة النارية المرتقبة على قناة “beIN Sports HD 1″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، ومعدل ترميز 27500. كما وبمعدل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

معلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء المثير لعشاق كرة القدم بين ريال مدريد وليفربول، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي. وفق ما أعلنته شبكة قنوات ” beIN Sports”.

30 هدفًا ⬅️ في 60 ثانية.. ⏱️⚽ شاهد واستمتع بجميع أهداف الريدز التي حسمت تأهلنا إلى #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا 🔥pic.twitter.com/nXryZqsBE8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 26, 2022

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تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

وستكون المواجهة التاسعة لفريق ريال مدريد ” الملكي” أمام ليفربول ” الريدز”، في تاريخ المسابقات الأوروبية، حيث لم يذوق الأخير طعم الفوز في آخر 5 مباريات، بما في ذلك الهزيمة في نهائي دوري الأبطال عام 2018.

كما وسيكون اللقاء الثالث في النهائي بين ريال مدريد وليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، فقد فاز ليفربول بأول نهائي عام 1981 بهدف نظيف، ليفوز الريال بعدها بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في نهائي عام 2018.

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ويطمح المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي لمواصلة كتابة التاريخ في مشواره التدريبي مع الأندية الأوروبية المختلفة، بعد نجاحه في الوصول إلى نهائي البطولة القارية للفوز باللقب للمرة الرابعة. كأكثر مدرب في تاريخ المسابقة.

ليلة أوروبية لا تُنسى في العاصمة الإيطالية روما عام 1984، حيث حققنا النجمة الرابعة أوروبيًا، وأكملنا الثلاثية في هذا الموسم 🔴🏆 ⭐⭐⭐⭐ | #نهائي_دوري_أبطال_أوروباpic.twitter.com/DJe9w9O9ND — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 26, 2022

فقد رفع أنشيلوتي اللقب ثلاثة مرات من أصل أربع، مع ميلان وريال مدريد. لكنه فشل أمام المنافس ليفربول من التتويج بها مع الميلان في موسم عام 2004-2004، بعد الخسارة في ركلات الترجيح بنتيجة 2-3. فهل سيفعلها هذه المرة أم سيفشل؟!

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