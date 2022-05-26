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رياضة

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ريال مدريد وليفربول والقنوات الناقلة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول watanserb.com
تاريخ مواجهات ريال مدريد ليفربول قبيل مباراة القمة في نهائي دوري أبطال أوروبا

وطن – ينتظر عشاق الكرة المستدير في أرجاء دول العالم، مباراة ريال مدريد وليفربول، السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 على أرض ملعب ” فرنسا”.

وستنطلق صافرة بداية مباراة القمة النارية بين ريال مدريد وليفربول، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” والعديد من دول الخليج العربي.

كما وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

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القناة الناقلة للمباراة

وستبث أحداث المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بين ريال مدريد الإسباني ونظيره ليفربول الإنجليزي، عبر شبكة قنوات “ beIN Sports HD” الرياضية القطرية.

وستنقل مباراة القمة النارية المرتقبة على قناة “beIN Sports HD 1″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، ومعدل ترميز 27500. كما وبمعدل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

معلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء المثير لعشاق كرة القدم بين ريال مدريد وليفربول، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي. وفق ما أعلنته شبكة قنوات ” beIN Sports”.

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تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

وستكون المواجهة التاسعة لفريق ريال مدريد ” الملكي” أمام ليفربول ” الريدز”، في تاريخ المسابقات الأوروبية، حيث لم يذوق الأخير طعم الفوز في آخر 5 مباريات، بما في ذلك الهزيمة في نهائي دوري الأبطال عام 2018.

كما وسيكون اللقاء الثالث في النهائي بين ريال مدريد وليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، فقد فاز ليفربول بأول نهائي عام 1981 بهدف نظيف، ليفوز الريال بعدها بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في نهائي عام 2018.

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ويطمح المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي لمواصلة كتابة التاريخ في مشواره التدريبي مع الأندية الأوروبية المختلفة، بعد نجاحه في الوصول إلى نهائي البطولة القارية للفوز باللقب للمرة الرابعة. كأكثر مدرب في تاريخ المسابقة.

فقد رفع أنشيلوتي اللقب ثلاثة مرات من أصل أربع، مع ميلان وريال مدريد. لكنه فشل أمام المنافس ليفربول من التتويج بها مع الميلان في موسم عام 2004-2004، بعد الخسارة في ركلات الترجيح بنتيجة 2-3. فهل سيفعلها هذه المرة أم سيفشل؟!

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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