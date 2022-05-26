مصطفى هريدي غير مكترث بالشباب الذين دمر حياتهم وهذا ما قاله في تحقيقات النيابة!

وطن– كشفت التحقيقات في واقعة تصادم سيارة الفنان المصري مصطفى هريدي، بسيارة يستقلها 4 شباب، أن المتهم كان يسير بسرعة جنونية.

نص التحقيقات

وأشارت التحقيقات إلى أن مصطفى هريدي تصادم بقوة من الخلف بسيارة المصابين.

ونشرت صحيفة “القاهرة 24” نص التحقيقات مع الفنان بمركز شرطة الشيخ زايد. والذي أنكر خلالها اصطدامه بالشباب بسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح والأنظمة.

كما أنكر هريدي أنه قام بقيادة سيارته بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا بالطريق. وقال: “أنا كنت ماشي على سرعة 120 كيلو في الساعة”.

وتابع: “أنا كنت جاي من طريق المحور المركزي اتجاه ميدان لبنان وماشي بالعربية. ولقيت عربية قدامي بتهدي عشان في مطب أمامها، وأنا خبطها من الخلف. ملحقتش أقف أو حتى أدوس فرامل فخبطهم”.

وأضاف هريدي: “أنا اتخبطت في الزجاج الأمامي لسيارتي من الخبطة والعربيات وقفت. والأهالي اتجمعت وطلعوني من العربية والإسعاف جات خدتني أنا والمصابين اللي في العربية اللي أنا خبطتها، ورحت المستشفى وسألوني”.

وأكد هريدي أنه كان يشعر بالتعب ولم يكن في حالة تركيز، وأنه تفاجأ بسيارة المصابين على المطب.

الفنان غير مكترث

وقال أحد الضحايا الذي يدعى عبد الله سعيد، إنه في أثناء تجوله بالسيارة رفقة 4 من أصدقائه، للاحتفال بعيد ميلاده، تفاجأوا وهم في طريقهم لسينما في مدينة الشيخ زايد بتصادم سيارة تسير بسرعة جنونية في سيارتهم من الخلف. وذلك أثناء تهدئتهم سرعة سيارتهم لاجتياز مطب في الطريق.

وتابع السعيد: “قوة التصادم كانت سبب في تحطيم جميع أجزاء السيارة،. ولم يتمكن الأهالي من فتح أبواب السيارة، حتى اضطروا لتكسير الأبواب لإنقاذنا”.

كما أشار السعيد إلى أنه أصيب بشرخ في الفقرة الرابعة والخامسة في العمود الفقري. وأن صديقه الذي يدعى عبد الله أيضا الذي كان يقود سيارتهم، تعرض لإصابة بالغة في الرأس تسببت في ارتجاج بالمخ، وكسر في الجمجمة.

كما أصيب صديقه مؤمن بكسر في الحوض، مؤكدا أن الفنان لم يهتم بأمرهم ولم يتحدث معهم حتى للاطمئنان عليهم.

زفاف مؤجل

من جانبه أكمل عبد الله محمد، وهو أحد ضحايا الحادث، أنه كان من المقرر أن يحتفل بحفل زفافه خلال شهرين. ويستعد لذلك من خلال وضع اللمسات الأخيرة والتشطيبات بشقته.

وأشار محمد إلى أن الحادث تسببت في تأجيل حفل زفافه لحين التأكد من تماثله للشفاء التام.

وأوضح محمد أن الفنان مصطفى هريدي كان غير مكترث للحادث والدليل أن أحد المصابين الأربعة سأله في المستشفى قائلا له: انت كنت شكلك سايق على سرعة 200. ليرد عليه الفنان مصطفى هريدي ساخرا: اه على 200 جنيه.