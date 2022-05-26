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مستشار أمني سعودي يطالب بدخول قوات “درع الجزيرة” للكويت لقمع المعارضة وسجن الإخوان

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
درع الجزيرة الكويت watanserb.com
قوات درع الجزيرة

وطن – في تدخل سافر في شؤون الكويت، دعا المستشار الأمني السعودي، الدكتور محمد الهدلة، لتدخل قوات درع الجزيرة لقمع المعارضة الكويتية، داعيا لإلغاء مجلس الأمة واستبداله بمجلس شورى على غرار ما هو قائم في بلاده.

وقال “الهدلة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على احتجاج العشرات من المواطنين الكويتيين في ساحة الإرادة، احتجاجا على حالة الجمود السياسي في البلاد: “الحل في الكويت سهل جدا الغاء مجلس الأمة نهائيا وفتح مجلس شورى فقط بمرسوم أميري وإزالة ساحة الإراده والزج بالإخوان المعارضين بالسجون حتى يقولون الله حق”.

وأضاف قائلا: “واذا كان السلطة الأمنية غير قادره على المواجهة لظروف يعلمها الجميع فلها حق طلب درع الجزيرة”.

واختتم “الهدلة” بالقول: “كلها ساعتين وينتهي الامر”.

https://twitter.com/drmohamadalhdla/status/1529538971356864513?s=20&t=niJn2CCBlPH0Z3pl6Mtr2w

غضب وسخرية من “الهدلة”

تغريدة “الهدلة” قوبلت بغضب شديد من قبل المغردين الكويتيين، وكذلك السعوديين، الذي رفضوا تدخله في الشؤون الكويتية الخاصة، في حين سخر آخرون من إقباله على انتقاد الأوضاع في الكويت في الوقت الذي لا يستطيع فيه أن يسأل في بلاده إلا عن سعر “الشعير”، بحسب وصفهم.

ورد المغرد الكويتي صاحب حساب ” العقول في راحة” على “الهدلة” ساخرا:”كم وصل الشعير عندكم ؟ هذا اقصى ماتستطيع قوله في محلك فلا تتدخل فيما لايعنيك”.

وقالت صاحبة حساب “كويتية وبس” ردا على ما اثاره “الهدلة”:”ماعليه.. اخذ راحتك.. اذا انتقدت شي يخصنا ماراح نذبحك ونحطك بجنطة ونشحنك !! احنا مو نفس غيرنا !!!… تقدر تنتقد وترد بيتك سالم”.

كما سخر المغرد “مديد العتيبي” مما قاله “الهدلة” بالقول: “نشكرك على الحل السحري ويا ليت تتكرم وتشوف لنا حلول تعالج مشكلة البطالة والشهادات الجامعيه التي لا يجد اصحابها وظائف وسعر الوقود والكهرباء والدجاج بالمرة”.

من جانبه، رد المغرد السعودي صالح السبيعي عليه، مطالبا إياه بالكف عن التدخل في شؤون الغير، قائلا: “لا مالك حق في هذا التغريدة سعوديين لايرضون ان يدخل احد في شؤونهم وبنفس الوقت يجب أن لاتدخل في شؤون احد شي الثاني ماذا عمل لنا مجلس الشورى قلي شي واحد تم اقتراحه وتم تنفيذه ؟! وين مجلس الشورى عن مايعني منه المواطن في ارتفاع الأسعار الغير مبرر وينه عن توظيف”.

واستنكرت المغردة السعودية “ليان العتيبي” تدخله في أمور الكويت، قائلة: “ياخي مالنا دخل امر وشؤون دخليه في بلادهم امسح التغريده الله يجزاك خير”.

كما رفض المغرد السعودي “محمد الكحيلي” تدخله في الشأن الكويتي، قائلا: “لا تدرعم هداك الله ، ديرتهم وهم أبخص ، ما يحدث في الكويت من حراك سياسي هو امر طبيعي ناتج عن عملية ديموقراطيه هم اختاروها ورضوا بها”.

دخول قوات درع الجزيرة للبحرين

يشار إلى انه يوم 15مارس/آذار 2011، دخلت قوات درع الجزيرة التي احتوت على جنود سعوديين وإماراتيين فقط حينها، البحرين من أجل إخماد المظاهرات التي كانت قد اندلعت في العديد من المدن البحرينية وعلى رأسها العاصمة المنامة التي شهدت اعتصامات بميدان اللؤلؤة، الذي كان قد تحول إلى رمز للحراك البحريني المطالب بمزيد من الإصلاحات السياسية من أجل تحقيق الديموقراطية.

ويعتبر المساندون لمجيء قوات “درع الجزيرة” أن الأمر كان إيجابيا لأنه ساهم في الحفاظ على استقرار البلد وحمايته من “المؤامرات الخارجية”. في حين يرى المعارضون لتلك القوات أنها ساهمت فقط في الإبقاء على نظام آل خليفة الحاكم، واعتبروها “قوات احتلال”.

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المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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